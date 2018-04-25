ÇOCUKLARINIZIN ÜZERİNDE BASKI KURMAYIN

Tenis, gerçekten birçok spor branşına göre daha zordur. Hele bir de performans tenisinin içerisindeyseniz ve bir turnuva oyuncusu iseniz, mutlaka maça girerken üstünüzde bir baskı hissederseniz.

Yetişkinler böyle hissediyorsa bir de çocukların durumunu düşünüp empati yapmanızı istiyorum. Kendinizi onların minik bedenlerinin yerine koyun. Otuz beş derece sıcakta, maçın üçüncü setinde çocuğunuzun tie-break oynadığını düşünün, gerçekten zor bir durum. Çok uzun bir süredir efor sarf eden, sıcağın altında, hem rakibe hem de çevresel koşullara karşı direnen ve çok kritik puanlar oynayan bir sporcu olduğunuzu düşünün annenizin veya babanızın hem hareketleriyle hem de sözleriyle, (sözde!!!) sizi motive ettiğini düşünün. Böyle bir durumun içerisinde olmak sizi nasıl hissettirirdi.

Çok sık olmamakla beraber, bu yine de antrenörler olarak bizlerin karşılaştığı durumlardan birisi. Zaten maç içerisinde stresten gerilen bir sporcunun bir de velisinin sözleriyle ve hareketleriyle gereksiz yere daha da gerilmesi, sporcu için hiç iyi bir sonuç doğurmayacaktır. Eğer çocuğunuzun maçta iyi bir performans sergilemesini, baskıyı ve stresi en düşük seviyede hissetmesini istiyorsanız, alınacak sonucun önemli olmadığını çıkıp en iyi performansını sergilemesi gerektiğini, bunun da zaten en büyük kazanç olduğunu söylemeniz en doğru davranış olacaktır. Bu davranış karşısında çocuğunuz sizden aldığı destekle, içinde bulunduğu stresle daha rahat başa çıkmaya başlayacaktır. Çünkü siz onun velisisiniz, o size mutlaka en iyi sonucu vermek ister, sizi gururlandırmak ve sizden taktir görmek inanın onun için çok önemlidir.

Bunun için çocuklarınıza karşı özellikle maçtan önce ve maç sırasında kullandığınız kelimeleri özenle seçmeniz, mümkünse kendinizi tutup hiçbir şey söylememeniz, kendinizi tutamayacağınızı düşünüyorsanız, çocuğunuzun maçını korttan uzakta bir yerde izlemeniz, çocuğunuz üzerindeki baskıyı biraz daha azaltacaktır.

Çocuklar zaten duygusallar, hele bir de baskı altında daha da kırılgan oluyorlar. Gereksiz davranışlarla ve sözlerle onun üstündeki baskıyı arttırmaya ve sonradan üzülmeye hiç gerek yok. Bırakın çocuğunuz elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışsın ve bunu gerçekleştirdiği için kendiyle gurur duysun. Siz de sonuç ne olursa olsun, onun kortta gösterdiği mücadeleyle gurur duyun ve en önemlisi bunu ona hissettirin. Anne ve babasının taktirini almak gerçekten bir çocuk için çok ama çok önemlidir. Bunu sakın unutmayın.