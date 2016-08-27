ÇOCUĞUNUZUN ANTRENÖRÜ GİBİ DAVRANMAYIN

Okulların kapanması ve öğrencilerin tatile girmesiyle, tenis turnuvalarında da artış başladı. Tenis oynayan ve turnuvalara hazırlanan bir çok sporcu yaz tatilini turnuvadan turnuvaya dolaşarak geçirecek. Arkadaşları yaz tatilini doyasıya yaşarken, sporcu kardeşlerimiz, hedeflerine ulaşabilmek için turnuvalarda ter dökecekler. Bu sayıda, köşe yazımı kitabımdan bir konuya ayırdım. Antrenmanlarda ve turnuvalarda sık karşılaştığım bir durumu ve sporcu, antrenör, ebeveyn üçgenine zarar verecek bir konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Keyifle okumanız dileğiyle.

Kuşkusuz her veli çocuğunun başarılı olmasını ister. Derslerinde, seçtiği spor branşında, neyle uğraşırsa uğraşsın çocuklarından bir beklenti içerisine giren anne-babaların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur.

İstenilen başarının gelmesi için her veli mutlaka bir şekilde sürecin içerisinde yer alır. Bazı veliler bu sürecin içerisinde kendisine düşen görevleri yerine getirip hem oyuncuya hem de antrenöre destek olurken, bazı veliler ise kendilerini sürece kaptırıp çocuklarına antrenör gibi davranmaya başlar, antrenörün işine ortak olurlar. Tabii bu durum öncelikle çocuğun kafasının karışmasına, sonra da antrenör veli ve sporcu üçgeninde bazı sorunların oluşmasına yol açar ve uyumlu bir çalışma ortamından uzaklaşılmasına neden olur.

Sonuçta işini iyi yapan, disiplinli, konusuna hakim bir antrenörün işine karışmak pek akıllıca bir şey değildir. Çünkü oyuncu her zaman antrenör için önemlidir. Oyuncu antrenörün kartvizitidir, aynasıdır. Her oyuncu davranışlarıyla, duruşuyla antrenöründen mutlaka izler taşır. Mantıklı olan ve işinin hakkını vererek başarılı olmak isteyen hiçbir antrenör, oyuncusunun kötü bir durumda olmasını istemez. O yüzden, hiçbir zaman antrenörlüğe soyunmayın, merak ettiğiniz ve size göre doğru olabileceğini düşündüğünüz bir şey olduğunda bunu antrenörünüzle paylaşın. Size tavsiyem, çocuğunuz ve antrenörüyle beraber iyi bir iletişim kurmanız ve sınırlarınızı belirlemenizdir. Unutmamanız gereken bir şey varsa, bu da huzurla çalışılan bir ortamda başarılı olmanın daha kolay olduğudur.