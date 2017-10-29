ÇAMUR VE SUCUK

Seramikte sıkça kullanılan sucukla şekillendirme tekniği diye bir yöntem var. Eski çağlarda çanak ve çömlek yapımının başlamasıyla ortaya çıkmış olan bir teknik. Günümüzde de hala bu teknik kullanılmakta. Hatta; seramik öğrenmek için bir atölyeye gittiğinizde belki de ilk öğretilen teknik diyebilirim.

Sucuk yöntemi, yeni başlayanların çamur ile çalışmaya alışmaları için mükemmel bir yoldur. Çamur ile tanışmak ve ona nasıl şekil verilebileceğini öğrenmek bu mesleğin ilk adımıdır. Seramik yaparken temel teknikler uygulanır. Sucuk, levha, torna, kalıp ve serbest gibi… Öğrendikten sonra çamurla olağanüstü ürünler oluşturulabilmesi tamamen kişinin yaratıcılığına ve el becerisine kalır. Uygulama yapacağımız çamur, şamotlu çamur olursa dayanıklılık açısından bize kolaylık sağlayacaktır. Çamuru homojen hale getirmeniz, içerisinde hava kalmamasına dikkat etmeniz önemli. Düz bir zemine örtü serip, formunuzu belirleyin. Örneğin kase formu yapacağız diyelim. İlk olarak, yapacağımız formumuzun tabanını yapacağız. Bu aşama için çamurumuzun iki yanına 1 cm kadar aynı kalınlıkta çıta koyup, merdane yardımı ile açıp, yuvarlak şekilde kesin. Çamurunuzdan aldığımız küçük parçalar ile sucuklar yapalım. Sucukların üzerine yan yana veya üst üste bir çatal ile çentik atılır. Buralara, sulandırmış çamur yani balçık sürülür. Aletler ile düzeltilerek çamurun birbirine kaynaşması sağlanır. Gerektiği yerde küçük çamur parçaları ile boşluklar doldurulur. Üst üste koyup balçıkla yapıştırdığınız sucuklarla kabaca şekillendirilen form elle ve rötuşlama aletleri kullanılarak düzeltilir. Düzeltme işlemi nemli süngerle silinerek de yapılabilir. Ancak Şamotlu çamur kullanıyorsak silerken formda zedelenme olur dikkat edin. Formunuz bittikten sonra direk kurumaya bırakabilrsiniz. Eğer formunuz büyük ise üzerine naylon örterek yavaş yavaş kuruması sağlanır. Birden kuruması dengesiz olacağı için çatlama ve kırılmalara yol açabilir. Kuruma en geç bir haftadır. Büskivi fırınında (900derece) piştikten sonra sırlama için hazır. Bu aşamada istediğiniz renk sır hazırlayıp yumuşak bir fırça ile sürebilir veya sürüp silme dediğimiz; sırlayıp nemli sünger ile üst kısımları alıp açıklı koyulu, eskitme de yapılabilir. Son pişirim için(1100derece) sır fırınında işiniz hazır olacaktır.

Bu yazı seramiğe başlama dersi gibi oldu. Umarım beğenir ve bir atölyede sizler de bu keyfi birebir yaşarsınız. Çamurun size vereceği huzur ve keyif harikadır. Negatif enerjiniz varsa alacak enerjinizi olumlu etkileyecektir.