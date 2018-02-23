ANTRENMANI ÖNEMSEYİN VE HAZIRLIKLI GELİN

Korttasın, bir antrenman daha başlayacak birazdan. Neler hissediyorsun? Antrenmana gelirken neler düşündün? Yeterince dinlendin mi? Antrenmanı verimli geçirebilecek bir şeyler yedin mi gelmeden? Ne kadar süre önce yedin?

Dün gece aklına takılmıştı ya, daha etkili servis atman gerektiği, bugün daha rahat uyumanı sağlayacak bir sonuç alabilecek misin? Sahi ne düşündün gelirken antrenmana? Her gün aynı şeyleri yapmak, tuhaf gelmiyor mu sana, sorgulamıyor musun hiç? Veya öneminin farkında mısın antrenmanın? Başarılı bir tenis kariyerine sahip olmanın yolunun büyük bir kısmının antrenmandan geçtiğinin bilincinde misin?

Cevabın evet ise demek ki doğru yolda devam ediyorsun. Çünkü, senin karşılaşacağın her türlü durumla başa çıkmanı sağlayacak, seni diğerlerinden bir adım daha hedeflerine ulaştıracak şey, antrenmanda yaptıklarındır. Gösterdiğin, performans, akıttığın ter belki de çektiğin acı…

Yüzde yüzünü vermelisin ki, gelişmelisin. Yüzde yüzünü vermelisin ki bir fark yaratmalısın. Bunun için de antrenmana hazır gelmelisin. Unutma, hedeflerin ve hayallerin var. Bunlara ulaşmanın çok büyük bir kısmı da, birazdan yapacağın antrenmandan geçiyor.

Haydi sana kolay gelsin.