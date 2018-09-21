ANTRENMAN ÖNCESİ HAZIRLIĞIN ÖNEMİ

Tenis gibi üst düzey performans gerektiren tüm spor branşlarının hepsinde başarılı olmak için çok iyi antrenman yapmak gerekir. İyi bir antrenman için de, sporcunun antrenmana mutlaka hazır gelmesi gerekmektedir.

Bana göre ülkemizdeki sporcularımızın daha başarılı olamama nedenlerinden birisi antrenmana çoğu zaman hazır gelmemeleri ve antrenmanı çokta sevmemeleridir.

Bir antrenör, sporcusunun her zaman antrenmana hazır olarak gelmesini ister. Gerekli çalışmaları ve yüklenmeleri yapabilmek için sporcunun, antrenmandan maksimum verimi alabilmesi için, fiziksel olarak ve mental olarak antrenmana hazır durumda olması gerekir.

Bir çok kez sabah antrenmanlarına kahvaltısını yapmadan, gece çok geç yatmış sporcuların antrenmana geldiğine şahit oldum ve antrenmandan hiçbir verim almadan evlerine dönüşlerini üzülerek izledim.

Biz antrenörler olarak her zaman sporcunun yanında olamıyoruz, kamp ve turnuva dönemleri hariç, kontrol mekanizmasını çalıştırmak gerçekten zor oluyor. Burada ebeveynlere düşen en önemli görevlerden birisi, bir oyuncunun evden gelirken antrenmana hazır bir şekilde gelmesini sağlamak, onu teşvik etmek ve bazı alışkanlıkları sağlamakta antrenörle beraber sporcuya yardımcı olmaktır.

Çünkü antrenmana tam anlamıyla hazır gelmemesi o günkü antrenmandan hiçbir verim alınamamasına neden olacaktır.

Her günün, her antrenmanın performans sporunda önemi çok büyüktür. Aynı amaca baş koymuş herkes çalışırken, bizim sporcumuzun sorumluluklarını yerine getirmediği için, antrenmana hazır gelmediği için o gün tam anlamıyla çalışamamasını ben kabul edemiyorum.