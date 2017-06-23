36. TURGUT PURA HEYKEL SERGİSİ

İzmir’de Resim ve Heykel deyince ilk akla gelenlerden biri Turgut Pura Resim ve Heykel Vakfı’dır. İnsanlara sanatı sevdirmek ve sanat sevgisini aşılamak üzere 36 yıl önce kurulmuş. Her sene yapılan yarışma, bu sene plastik sanatların 2017 heykel dalında yapıldı.

Turgut Pura Vakfı, 1981 yılında resim ve heykel sanatçısı Turgut Pura’nın ölümünden sonra eşi Güngör Pura tarafından kurulmuş bir sanat vakfıdır. Vakıf, İzmir Resim ve Heykel Müzesi’nin kuruluşunda büyük emeği geçen heykeltıraş Turgut Pura’nın anısını yaşatmakta ve resim, heykel ve seramik dallarında sanatçılar yetiştirmekte. Vakıf bünyesinde bu amaç doğrultusunda kurulduğu yıldan itibaren her sene resim ve heykel alanında sanatçıların çalışmalarını desteklemek, sergilemek ve kalıcı eserler kazandırmak amacıyla uluslararası resim ve heykel yarışması düzenliyor.

Turgut Pura Vakıfı bir yıl resim bir yıl da heykel dalında sergi düzeniyor. Bu yıl da geçen yılların devamı niteliğinde birbirini tamamlayıcı şekilde yarışma ve sergi düzenlendi. Bu seneki heykel konseptindeki yarışmada seçilen eserler 15 – 28 Mayıs tarihleri arasında İzmir Resim ve Heykel Müzesi’nde sergilendi. Heykel sanatçısı Mehmet Aksoy, heykel sanatçısı Prof. Dr. Mustafa Bulat, heykel sanatçısı Ali Dirier, DEÜ Yrd. Doç. Gökçen Ergür ve heykel sanatçısı Evren Ergin jüri üyesiydi. Yarışmada 1. “Çekişme” adlı eseriyle Mahmut Aydın, 2. Mert Kaan Burnaz oldu. Konak Belediyesi Başarı ödülünü “Korku” adlı eseri ile Burak Aktürk aldı. Mansiyonları İrem Serdaroğlu, Tülay Çakmak, Hüseyin Güven aldı. Jüri özel ödüllerini ise Seyhan Erdem, Tülay Özkul, Umut Reyhanlı, Fuat Kaplan aldı.