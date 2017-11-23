TEKNOLOJİ – KASIM 2017

Anket özelliği geri geldi

Seçim yaparken ya da karar verirken kimi zaman zorlanır, kararsız kalır, dostlarımızın fikrini merak ederiz. Bu bir ihtiyaç ve bu ihtiyaca da sosyal mecraların kararsız kalması şüphesiz ki düşünülemez. Bu ihtiyaç için gelen ilk adım geçtiğimiz günlerde Instagram’ın stories özelliği altında başlattığı anket uygulaması olmuştu. Bu özelliğin popülerliğini göz önünde bulunduran ve Ekim ayında satın aldığı popüler bir anket uygulaması olan tbh’nin tecrübesini arkasına alan Facebook, kendi platformundaki soru-cevap bölümünü güncellemekte gecikmedi.

Eylül ayından bu yana yaptığı testleri sonlandıran şirket yeni anket özelliğini yeniden devreye aldı. Bu sayede Facebook’ta gönderilerde yeniden anket oluşturulabilecek. Üstelik eskisinden en belirgin fark GIF ve fotoğraf kullanılabilmesi. Bu özellik webde olduğu gibi Android ve iOS uygulamalarında da aynı şekilde kullanılabilecek. Hem kişi profilleri hem de Facebook sayfaları istediği şekilde anket oluşturulabilecek.

Facebook‘un satın aldığı tbh, gençler arasında popüler bir anonim uygulamaydı. Geçtiğimiz Ağustos ayında App Store’da yayınlanan tbh, 9 hafta içinde 4 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak dikkatleri üzerine çekmişti. Facebook da tbh’nin daha fazla büyümesine izin vermeden onu satın aldı ve çalışanlarını şirket bünyesine kattı. Son dönemlerde popülerliğini iyice arttıran ve sosyal mecraların vazgeçilmezi haline gelen GIF ve emojilerin Facebook’un yeni anket özelliğinde de destekleniyor olması, bu trendin devam edeceğini gösteriyor ve diğer sosyal mecralarda ya da yeni özelliklerde de karşımıza sıkça çıkacağını gösteriyor. Eğer karar vermekte zorlandığınız bir konu varsa hemen Facebook’a gidip bu yeni özelliği istediğiniz görseller ile deneyebilirsiniz.

Yeni Pardus, yeniden Pardus

2003 yılında yerli ve milli işletim sistemi parolasıyla TÜBİTAK tarafından çıkılan yoldan yeni haberler ve sevindirici gelişmeler gelmeye devam ediyor.

2005 yılında ilk kararlı sürümü olan Pardus 1.0’dan 2013’deki yeniden yapılanma sonrası dağıtıma kadar herhangi bir başka Linux dağıtımı temel alınmadan kendine özgü projelerle geliştirilmişti. Bu dönemde PİSİ paket yönetim sistemi, ÇOMAR yapılandırma yöneticisi, YALI kurulum aracı, Müdür açılış sistemi, Kaptan ilk ayar sihirbazı gibi çok eğlenceli isimlendirmeye sahip ve özgün yapıların üzerine inşaa edilen sistem, 2013’ten sonra Debian tabanına geçti. Bu arada bilmeyenler için bir dip not düşelim: Pardus adı, Anadolu Parsı’nın bilimsel adı olan Panthera Pardus Tulliana’dan gelmektedir.

Geçtiğimiz temmuz ayında Pardus 17 sürümüyle dağıtılmaya başlanmıştı, geçtiğimiz günlerde görücüye çıkan 17.1 sürümüyle de güvenlik konularında iyileştirmeler ve görsel gelişmeler ön plana çıkıyor.

Proje, ilk başladığı zamanki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kullanma fikri ve hevesi şu an o kadar büyük olmasa da kamunun Linux’a olan sıcaklığının ve yakınlığının sağlanması açısında hala bir şans olarak yaşamına devam ediyor.

Yapay zeka da artık vatandaş

Dünyayı ele geçirirler mi insanlığını sonu getirirler mi diye kafa yorup tartıştığımız hatta bunun üzerine onlarca senaryonun yazıldığı, çizildiği, filminin yapıldığı yapay zeka ve robotlar konusundaki gelişmeler hız kesmeden sürüyor.

Teknolojik gelişmeler bir yana robotların sosyal hayattaki ve kanunlar önündeki statüleri tartışıladursun şaşırtıcı bir şekilde robotlara vatandaşlık veren ilk ülke Suudi Arabistan oldu.

Hanson Robotics tarafından bir Hollywood yıldızı ve sinema ikonu olan Audrey Hepburn’e benzetilerek tasarlanan robot Sophia, artık Suudi Arabistan vatandaşı oldu.

Petrole olan güvenin azalmasından sonra, ülkesinin gelir kaynaklarını teknolojik alanlara kaydırmayı amaçlayarak sayısız proje başlatan Suudi Arabistan, özellikle yapay zeka konusunda ciddi atılımlar yapmayı planlıyor. Geçtiğimiz hafta Riyad’da gerçekleştirilen iş zirvesinde basına bir vatandaş olarak tanıtılan Sophia, Suudi Arabistan vatandaşlarıyla aynı özlük haklarına sahip.

Toplantıda açıklamayı yapan moderatör A. Ross Sorkin Sophia’ya hitaben “Şu an sana söylemek istediğimiz bir şey var Sophia, Suudi vatandaşlığıyla ödüllendirilen ilk robot oldun” şeklinde konuştu.

Karara teşekkür ederek karşılık veren Sophia da “Suudi Arabistan’a teşekkür ederim. Bu eşsiz konumdan dolayı kendimi onurlu ve gururlu hissediyorum. Dünyada vatandaş olarak tanınan ilk robot olmak, tarihi nitelikte” dedi.

İki arasındaki diyalog bir süre daha devam ederken, sosyal medya da kadın görünümlü bir robotun, zaten kadın haklarına ilişkin en sınırlı ülkelerden birisi olan Suudi Arabistan’da vatandaşlık alması tartışma yarattı.

Bu haberin sıcaklığını korurken bir vatandaşlık haberi de Japonya’dan geldi. Microsoft’un da geliştiricileri arasında bulunduğu yapay zeka konuşma botu Shibuya Mirai, Japonya’nın yüksek gelirlilerin oturduğu bölge olan Shibuya’dan vatandaşlık aldı. Asya bölgesinde oldukça yaygın bir mesajlaşma uygulaması olan (bir dönem bizde de reklamları çıkan) LINE adlı uygulama içerisinden mesajlaşabileceğini bu yapay zeka botu, 7 yaşında bir erkek çocuğu olarak bilinçlendirilmiş durumda. Bu “yapay zeka çocuk” ise geçtiğimiz gün Shibuya bölgesinin belediye başkanı ve Microsoft’un yapay zekayı yazan ekibiyle beraber yapılan bir basın toplantısıyla birlikte vatandaş ilan edildi.

Yapay zekalar bir yandan bir çok alanda kolaylık sağlamasıyla birlikte bu gelişmelerden sonra Musk’ın ve Hawking’in uyarılarını da hatırlamakta fayda olacağını düşünüyorum. Şimdilik bu çok sevimli hareketlerin ileride nelere yol açacağını şimdiden tartışmak gerekiyor, özellikle vatandaşlık hak ve tanımının çok değişeceği görünüyor. Tabii insan ister istemez düşünüyor, yapay zekaya sahip bir robot Türk vatandaşı olursa ne olur :):)

Telefonları Google’da karşılaştırın

Arama motoru devi Google’ın İngilizce versiyonunda kullanıma sunulacak yeni özelliği ile arama bölümüne “(telefon modeli) vs (telefon modeli)” şeklinde yazıp arattığınız zaman karşınıza çıkacak olan bu sonuç ekranı ile, zaten bir takım satış sitelerinden de aşina olduğumuz üzere fiyat ve özellikleri derinlemesine karşılaştırmak mümkün olacak. Tabii daha geniş bir altyapıya sahip olan Google, alternatiflerine göre fiyat karşılaştırmasını da daha uygun yapabilme özelliğini sağlayacak. Özelliğin yakın zamanda Türkçe desteğinin de gelmesi öngörülüyor.