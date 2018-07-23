Google’dan “Yapay zeka ilkeleri” bildirisi

Kasım sayımızdaki ilgili başka bir haber için yazdığımız gibi; Dünyayı ele geçirirler mi, insanlığın sonunu getirirler mi? diye kafa yorup tartıştığımız hatta bunun üzerine onlarca senaryonun yazıldığı, filminin yapıldığı yapay zekâ ve robotlar konusundaki gelişmeler hız kesmeden sürüyor. Teknoloji devi Google’ın da bu yönde büyük araştırmaları olduğu malum. İşte bu araştırmalara rehberlik etmesi için şirketin CEO’su Sundar Pichai, kısa ama etkili bir bildiri yayınladı. Google CEO, yayınladığı bildirinin öncelikle şirketin yapay zeka projesi Project Marven için yol gösterici olmasını beklerken, diğer tüm yapay zekaların geliştiricilerinin de bildirideki maddelerden olumlu şekilde faydalanabileceğini açıkladı. İşte Google CEO’sunun yapay zekaları daha kullanışlı ve etkili hale getireceğini düşündüğü o maddeler:

Sosyal açıdan faydalı olun.

Yeni teknolojilerin genişletilmiş erişimi, bir bütün olarak topluma giderek daha fazla değiniyor. Yapay zekadaki ilerlemeler, sağlık, güvenlik, enerji, ulaşım, üretim ve eğlence gibi çok çeşitli alanlarda dönüştürücü etkilere sahip olacaktır. Yapay zeka teknolojilerinin potansiyel gelişimini ve kullanımlarını düşündüğümüzden, geniş bir yelpazedeki sosyal ve ekonomik faktörleri dikkate alacağız ve olası genel faydaların öngörülebilir risk ve dezavantajları büyük ölçüde aştığına inandığımız yerde devam edeceğiz.

Haksız bir önyargı yaratmaktan veya güçlendirmekten kaçının.

Yapay zekâ algoritmaları ve veri kümeleri, adil olmayan önyargıları yansıtabilir, pekiştirebilir veya azaltabilir. Adil olmayan önyargılardan ayırt edilmenin her zaman basit olmadığını ve kültürler ve toplumlar arasında farklılık gösterdiğinin farkındayız. İnsanlara, özellikle ırk, etnik köken, cinsiyet, milliyet, gelir, cinsel yönelim, yetenek ve siyasi veya dini inanç gibi hassas özelliklerle ilgili haksız etkilerden kaçınmaya çalışacağız.

Güvenlik için oluşturulmalı ve test edilmelidir.

Zarar riskine yol açan istenmeyen sonuçları önlemek için güçlü güvenlik ve güvenlik uygulamalarını geliştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz. Yapay zeka sistemlerimizi uygun bir şekilde dikkatlice tasarlayacağız ve bunları yapay zeka güvenlik araştırmasında en iyi uygulamalara uygun olarak geliştirmeye çalışacağız. Uygun durumlarda, yapay zeka teknolojilerini kısıtlı ortamlarda test edeceğiz ve dağıtımdan sonra operasyonlarını izleyeceğiz.

İnsanlara karşı sorumlu olun.

Geri bildirim, ilgili açıklamalar ve itiraz için uygun fırsatlar sunan yapay zeka sistemleri tasarlayacağız. Bizim yapay zeka teknolojilerimiz uygun insan yönüne ve kontrolüne tabi olacaktır.

Gizlilik tasarım ilkelerini dahil edin.

Gizlilik teknolojilerimizi, Yapay zeka teknolojilerimizin geliştirilmesi ve kullanımına dahil edeceğiz. Bildirim ve onay için fırsat vereceğiz, mimarileri gizlilik güvenceleri ile özendirecek ve verilerin kullanımı üzerinde uygun şeffaflık ve kontrol sağlayacağız.

Yüksek bilimsel bilimsel mükemmellik standartlarını koruyun.

Teknolojik yenilik, bilimsel yöntem ve açık sorgulama, entelektüel titizlik, dürüstlük ve işbirliğine olan bağlılıktan kaynaklanmaktadır. Yapay zeka araçları biyoloji, kimya, tıp ve çevre bilimleri gibi kritik alanlarda yeni bilimsel araştırma ve bilgi alemlerini açma potansiyeline sahiptir. Yapay zeka gelişimini ilerletmek için çalışırken yüksek standartlarda bilimsel mükemmellik arayışındayız.

Bu ilkelere uygun kullanımlara hazır olun.

Birçok teknolojinin birden fazla kullanımı vardır. Potansiyel olarak zararlı veya taciz edici uygulamaları sınırlandırmak için çalışacağız. Yapay zekâ teknolojilerini geliştirip uygularken, hedef faktörlerin ışığında olası kullanımları değerlendireceğiz:

Bunlara ek olarak da aşağıdaki konularda kesinlikle yapay zeka teknolojisi kullanmayacaklarını tahaahüt ediyor Google CEOsu:

-Genel zarara neden olan ya da olabilecek teknolojiler.

-Temel amacı veya uygulaması, insanlara zarar vermek veya doğrudan zarar vermeyi amaçlayan silahlar veya diğer teknolojiler

-Uluslararası kabul görmüş normları ihlal eden gözetim için bilgi toplayan veya kullanan teknolojiler.

-Amaçları, uluslararası hukukun ve insan haklarının yaygın kabul görmüş ilkelerine aykırı teknolojiler.

Yapay zekâ konusunda gelişmelerin ve tartışmaların her geçen gün arttığı bugünlerde Google’ın bu çıkışını benim gibi endişeli kitleler için bir umut ışığı olarak değerlendirebiliriz. Dediğim gibi ben de yapay zekanın kontrolden çıkabileceğinden, yarardan çok zarar getirebileceğinden endişelenenlerdenim. Hatta bununla ilgili bir de bilim kurgu öyküsü yazmıştım. İlgilenen okuyucularım http://www.glolai.com adresinden okuyabilirler.

Bakalım gelecek günlerde teknoloji devleri bu konunun etiği ile ilgil başka hangi adımları atacaklar.

Apple Maps sil baştan

Yeni iPhone modelleri, her yıl yenisi gelen iOS sürümleri ve daha nice yenilikleri peşisıra duyuran Apple, Apple Maps ürününü güncelleme konusunda çok istekli davrandığı söylenemez. Ancak şirket artık ürünü daha ciddi bir şekilde ele alacak. Gelen haberlere göre Apple, ABD’de tamamen kendi topladığı verilerle önümüzdeki yıl yepyeni bir harita uygulaması kullanıma sunacak.

Yeni verileri barındıran haritalar önümüzdeki hafta oldukça küçük bir grup iOS 12 beta kullanıcısının kullanımına açılacak. Bu test grubunun San Francisco ve Bay Area ile sınırlı olacağı ve sonbaharda ise Kuzey Kaliforniya’yı kapsayacak şekilde yayılacağı gelen haberler arasında. Amerika’daki tüm iOS kullanıcılarına yayılmasının ise 2019’u bulacağı görünüyor.

Apple Internet Uygulamaları ve Servislerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Eddy Cue yaptığı açıklamada, Apple’ın haritalar uygulamasını iyi bir yere taşıyabilmek için gerçekten büyük bir yatırım yaptığını belirtti. Yapılan bu değişikliklerle beraber Apple, 2012 yılından beridir kullandığı ve harita verilerinin oldukça büyük bir çoğunluğunu oluşturan üçüncü parti verilerini kullanmayı azaltacak.

Üçüncü parti şirketlerin sağladığı veriler dışında artık Apple iki yeni veri kaynağını kullanmaya başlayacak: iPhone’lar ve minibüsler. ABD’de birkaç yıldır yollarda dolaşan araçlarla ana verileri sağlarken Google Maps‘in yaptığı gibi Apple Maps uygulaması da artık kullanıcıları uygulamayı açıp kullandığı zaman güncel veriler alarak uygulamasını bu anonim verilerle geliştirmeye devam edecek.

Apple, uygulamadaki kullanılabilirlik dışında görünüm üzerinde de ciddi bir çalışma yapıyor gibi görünüyor. Örnek görselde de karşılaştırıldığı üzere artık parklar, ormanlar, su yolları ve ana caddeleri, sokakları daha iyi ayırıştırabilmek için daha fazla yeşil ile karşılaşacağız. Gelen haberlere göre Apple tamamen yeni bir tasarıma geçiş yapmayı planmazken, veriler arttıkça daha farklı bir görünümle karşılaşacağımız kesin.

Geçmişte uyumluluk sorunları ve TomTom gibi firmalardan aldığı veriler nedeniyle yaşadığı güvenlik sorunlarından dolayı başı bir hayli ağrıyan Apple, kendi verileriyle bir daha bu sorunları yaşamamayı hedeflerken kullanıcılara daha iyi bir harita uygulaması deneyimi yaşatmak istiyor.

Bakalım yeni harita uygulaması, 10 yıldır çok iyi bir kullanım ve memnununiyet oranına sahip Google ile yarışabilecek mi hep beraber göreceğiz.