İşte karşınızda Google Pixel 2

Geçtiğimiz ay iPhone X ve 8 modelleriyle mobil cihaz piyasasını sallayan Apple’ın ardından Google’ın merakla beklenen cevabı gecikmedi. Şirket, geçtiğimiz haftalarda San Francisco’da düzenlediği etkinlikle yeni amiral gemisi Pixel 2 ailesini tanıttı.

İlk Pixel modeli gibi 5 inçlik Full HD AMOLED ekranı oldukça kalın ekran çerçeveler ile çevrelenen Pixel 2’nin aksine Pixel 2 Plus, yeni iPhone modellerindeki gibi çerçevesiz tasarlanmış 6 inçlik P-OLED bir ekrana sahip olacak.

Öne çıkan özelliklerden birisi de akıllı telefon ekranlarının hasar görmesinden muzdarip kullanıcıları çok sevindirecek. Her iki model de suya karşı dayanıklılık, baskı şiddetini algılayabilen kenar çerçeveleri ve her zaman açık ekran gibi özelliklere sahip Gorilla Glass 5 ile korunacak.

Pixel 2 modeli mavi, siyah ve beyaz olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahipken, Pixel 2 XL ise siyah ve siyah/beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Her iki model de gücünü Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisinden alıyor. Bellek miktarları standart 4 GB RAM olarak konumlanırken 64/128 GB dahili depolama seçeneklerinden birini seçmek mümkün.

Şirket, yeni seriyle beraber kamera konusunda rakiplerine fark atmayı kafasına koymuş gibi görünüyor. Tercih edilen 12.2 megapiksellik ana kamera ve 8 megapiksellik ön kamera sayesinde Pixel 2 ailesi, önde gelen bağımsız görsel kalite kıyaslama ve değerlendirme testlerinden olan DxOMark mobil kamera testinden 98 puan almayı başardı. Bu puan, kamerayı renk, kontrast, flash ve zoom yetenekleri gibi birçok kriter üzerinden ayrıntılı yapılan testlerin toplam sonucu olarak veriliyor. Aldığı yüksek skorla listede birincilik kürsüsüne yerleşen Pixel 2 ailesini, 94 puan alan iPhone 8 Plus ve Samsung Galaxy Note 8 takip ediyor.

USB Type-C bağlantısına sahip olan cihazlarda kulaklık girişi bulunmazken, ikisinde de hızlı şarj kullanılıyor. ABD’de Pixel 2 modeli 649, Pixel 2 XL modeli ise 849 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak cihazların, Türkiye pazarında ne zaman yerini alacağı ise halen merak konusu.

Son bir ayrıntı olarak belirtmekte fayda var. Çıkardığı telefonları bugüne kadar LG, Samsung gibi farklı üreticilere emanet eden Google, artık bu işi kendi üstlenmeye karar vermiş görünüyor.

Bir zamanlar her on telefondan birini üreten efsanevi Tayvanlı üretici HTC’nin akıllı telefon birimini yakın zamanda satın alan firma, yeni telefonu da bu birim üzerinden kendisi geliştirdi ve üretimini de artık kendisini yapıyor olacak.

40 tercüman her zaman yanınızda

Pixel 2 ailesinin tanıtıldığı Google’ın donanım etkinliğinde bir şaşırtıcı ürün daha görücüye çıktı: Pixel Buds

Apple’ın AirPods’u anımsatan bluetooth kulaklıkların en önemli özelliği ise istenildiği zaman, anlık olarak konuşmaları istediğiniz ile çeviriyor olması. Google Assistant ve Google Translate servislerini kullanarak konuşan kişinin cümlesini bitirmesinin 1-2 saniye kadar ardından çeviriyi yapan kulaklık şu an için Türkçe’nin de aralarında olduğu 40 dil arasında çeviri yapabiliyor. Etkinlik sırasında İngilizce’den İsveççe’ye sorunsuz çevirini yapan kulaklık sayesinde deyim yerindeyse 40 hatta daha fazla tercümanı yanınızda taşıyıp dünyadaki birçok insanı rahatlıkla anlayabiliyor olacağız.

Çevirilerin yapılabilmesi için aktif internet bağlantısı olan bir telefonla eşlenmiş olması gereken cihazın ABD satış fiyatı 159 dolar olarak belirlenmiş.

Yıllardır izlediğimiz bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi gelen bu inanılmaz ürün dünya barışına katkı sağlar mı bilemem ama yabancı dil nedeniyle seyahat edemeyenlerin ya da aynı dili konuşmadan da anlaşmak isteyenlerin işine çok yarayacağı kesin.

Son gelişmeler gösteriyor ki yapay zeka, robotlar, giyilebilir teknolojiler vs bilim kurguyu artık gerçek dünyamıza daha çok taşıyor olacak.

Eskiden daha basit konular vardı mesela; “iPhone mu daha iyi, android mi?” “Mac mi, PC mi?” gibi gibi. Ama artık önümüzde teknoloji savaşları Google, Amazon ve Apple üçgeninde dönecek, bir yandan inanılmaz teknolojik oyuncaklar ya da hizmetlere kavuşurken, bir yandan da yaşam tarzımız geri dönülmeyecek şekilde değişecek, bazen gelişecek, bazen kötüleşecek…

Dövmeler de akıllanıyor

Önce telefonlarımız akıllandı, ardından giysiler, saatler, ayakkabılar. Şimdi sırada dövmeler var. Amerikan MIT ve Harvard’a bağlı çalışan araştırmacılar tarafından geliştirilip geçtiğimiz günlerde duyurulan akıllı dövme teknolojisi sayesinde herhangi bir bağlantı ya da enerjiye ihtiyaç duymadan sağlık takibi yapmak mümkün olacak.

Geliştirilen teknoloji dövme mürekkebinin vücuttaki değişimlere göre tepki göstererek renk değiştirmesi esasına dayalı. Örnek vermek gerekirse dövme sahibi susuz kaldığında yoğun bir yeşil rengini alan akıllı dövme, vücuttaki şeker seviyesi yükseldiğinde ise yeşilden kahverengine dönüyor.

Böylece özellikle şeker hastalarının durumlarını hızlıca takip etmelerine yardımcı oluyor. Dövmelerin hepsi geçici özellikte, böylece istenildiği zaman çıkarılabiliniyor.

İnanıyorum ki yakın bir gelecekte bu tarz takipler için kullanılan ağır, hantal makinalar tarih olup, hepimiz kolumuzdaki ufak bir dövmeden her türlü veriyi kolaylıkla takip edebilir olacağız ve belki beklemedik kayıpların ya da hastalıkların önüne çekebileceğiz.

2018 sürücüsüz araç için milat mı?

Trafik çilesi çekenler için en büyük hayallerden biri şüphesiz kendi kendine giden (tam otonom) bir otomobilde arka koltuğa uzanıp yolu tamamlamaktır. Trafik sorunun temelini de insan hataları ve kural tanımazlıklarının yarattığı düşünülürse, yollarda sadece kendi kendine giden, diğer araç ve yol cihazlarıyla uyumlu hareket eden araçların olması da trafik sorununu kökten çözecektir.

Bu hayal için tüm üreticiler açık ya da gizli harıl harıl çalışadursun, tam anlamıyla ticarileşmiş bir otonom araç henüz dünya yollarına çıkmış değil. Google’ın sürücüsüz otomobilleri henüz test aşamasında, Tesla’nın ise hala bir insan sürücüye ihtiyaç duyması göz önüne alındığında beklentiler henüz yüksek değil.

Bu gelişmeler bir yanda dursun, bu ay başında Deutsche Bank analisti Rod Lache, müşterilerine gönderdiği General Motors (GM)’un tam otonom araçları (1 yıldan) çok kısa bir süre sonra satışa sunulabileceğini iddia eden bilgilendirme raporu bomba etkisi yarattı. Haberle beraber GM hisseleri adeta zıpladı.

Lache’nin ayrıca 210 bin kilometreye kadar ömürlerinin olacağını söylediği elektrikli araçlar, GM üst düzey yöneticilerine göre ise 400 bin ile 1 milyon kilometreye kadar çıkabilecek.

Umarım söylentiler doğrudur ve en kısa zamanda otonom araçları yollarda görür, saygısız, bencil ve kural tanımaz sürücüler nedeniyle kaybedilen hayatlardan ve zamanlardan eski, kötü birer anı olarak bahsederiz torunlarımıza…