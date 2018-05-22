EMRAH ÖNDER İLE TEKNOLOJİ

Facebook F8 Konferansı’ndan haberler

ABD ve İngiltere’deki seçimlere müdahale eden Cambridge Analytica şirketi tarafından 87 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin çalınması sonucu geçtiğimiz haftalarda soruşturmalar geçiren dünya devi Facebook, gizlilik ve kullanıcı güvenliği konusunda ciddi sıkıntılara ve kullanıcı tepkilerine göğüs germeye çalışırken bir yandan da yeniliklere tam gaz devam ediyor.

2007’de ilk düzenlenen ve bir süre ara verildikten sonra 2014’te tekrar başlanan, dünyanın önde gelen geliştiricilerini ağırlayan F8 konferansından öne çıkan başlıkları derlemeye çalıştım.

FaceDate

Whatsapp ve Instagram gibi satın aldığı uygulamalarla pazarı domine eden şirket şimdi de gözünü Tinder ve benzerileri gibi arkadaş bulma / eşleştirme uygulamalarına dikmişe benziyor. FaceDate adıyla tanıtılan yeni uygulama ile kullanıcılar arkadaşını olmayan kişilerle tanışmak için farklı bir profil oluşturabilecek. Uygulama da verileri inceleyerek yapay zekâ yardımıyla kişileri eşleştirecek ve mesajlaşma kısmı Messenger yerine özel bir mesaj kutusunda gerçekleştirilecek.

Clear History / Geçmişi Temizle

Girişte de vurguladığım üzere gizlilik ve kullanıcı bilgilerinin korunması firma için çok ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Kullanıcıların tekrar güvenini kazanmaya çalışan, reklamlarını ve analiz araçlarını kullanan sitelerden ve uygulamalardan topladığı verileri silmeye olanak tanıyan yeni aracı Clear History’i tanıttı. Mark Zuckerberg’in tarayıcı geçmişinizden çerezleri silmeye benzettiği yeni araç. Facebook deneyimini daha az kişiselleştirecek olsa da gizlilik için önemli bir adım olacağı kesin.

Instagram için görüntülü sohbet ve saldırgan yorumlara dizgin

Whatsapp ve Facebook Messenger üzerinden yapılan görüntülü görüşmelere şimdi de Instagram üzerinden devam edebileceğiz. Bununla beraber Facebook, neredeyse tüm ürünlerine sesli ve görüntülü görüşme desteği getirmiş oldu.

Öte yandan saldırgan yorumların engellenmesi adına yeni güvenlik önlemleri paketi uygulamanın yeni sürümlerinde yerini alacak. Kullanıcılar şiddet, cinsellik ve terör gibi içeriklerle saldırganlaşan yorumları otomatik olarak filtreleyebilecekler.

Daha kullanışlı bir Messenger

Mobildeki Messenger uygulamasını karmaşıklıktan kurtararak daha basit ve kullanışlı hale getireceğini duyuran Facebook, öncelikle kamera ve oyunlar sekmelerini kaldırıyor. Otomatik çeviri özelliğininin de eklenmesiyle farklı diller konuşan kullanıcıların daha rahatlıkla iletişim kurmalarını hedefliyor.

LG G7 ThinQ Sonunda Geliyor

LG, bu yılın en çok beklenen akıllı telefon modeli G7 ThinQ’nun duyurusunu gerçekleştirdi. Cihaz, yeni akım olan çentikli ekranı ve üst seviye donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl başlarında 2017’nin başlarında çıkacağı duyurulan, ancak donanımının yetersiz bulunmasıyla ertelenen LG G7 ThinQ, sonunda resmi olarak duyuruldu. LG’nin bu yıl çıkardığı ilk amiral gemisi olan G7 ThinQ, her açıdan dikkat çekse de ekranı ön plana çıkıyor. Rakiplerinin kamera ataklarına karşılık arka tarafta iki tane 16MP kamera ile ön tarafta standart bir 8MP kamera dahil edilen telefonda yapay zeka desteği ile çalışan kameralar, “AI CAM” dahil üç farklı efekt ve 19 farklı çekim moduna sahip. Telefon kameralarının en büyük sıkıntısı olan düşük ışık performansını güçlendirmek için de “Süper Parlak Kamera” isimli bir mod geliştirmiş. Bu mod, standart düşük ışıklı fotoğraflardan 4 kart daha parlak bir görünüm sunabiliyor. Bu parlaklık sayesinde görüntülerde yaşanan karıncılanmanın önüne geçiliyor. LG, yeni amiral gemisinde ekrana bir hayli fazla önem vermiş. 19.5:9 en-boy oranına sahip telefonun 3120x1440p QHD+ çözünürlüğü bulunuyor. Super Bright isimli teknoloji sayesinde 1000 nit’e kadar çıkabilen cihaz, güneşin en tepede olduğu zamanlarda bile rahatlıkla kullanılacaktır. IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasını alan ürün böylece suyla temasın bol olduğu yaz aylarında da kullanıcıların rahatlıkla kullanbileceğini gösteriyor. Daha fazla detay vermek gerekirse IP68 uluslararası bir standart ve 6 kesinlikle toz geçirmeyeceğini 8 ise sürekli su temasına dayanıklı olduğunu gösteriyor. Tabii suya dayanıklı demek dalgıç olarak kullanabileceğimizi göstermiyor, genellikle en fazla 1,5m derinlikte ortalama 30 dk kalmaya dayanıklı olabiliyor. LG G7 ThinQ’yu hemen satın almak istiyorsanız biraz daha beklemeniz gerekecek. LG, cihazın ilk başta anavatanı Güney Kore’de satışa sunulacağını, Kuzey Amerika ve Avrupa gibi büyük pazarlara ilerleyen dönemde çıkacağını belirtti.Ülkemizde de satışa sunulması beklenen LG G7 ThinQ’nun ne zaman ve kaç TL’den satışa sunulacağı şu anda bilinmiyor ama doların başdöndürücü yükselişiyle cep yakacağı kesin.

VR Memories (Sanal Hatıralar)

Yukarıda bahsettiğim gibi VR için yeni oyuncak tanıtan Facebook, iki boyutlu fotoğraflarımızı da 3 boyuta çevirerek yeni bir hatıra deneyimi yaşatmak istiyor. Geçtğimiz yıllardaki paylaşımlarımızı günlük hatırlatan Facebook artık bunları VR gözlüklerle içine girebileceğimiz 3 boyutlu hatıralara dönüştürecek.