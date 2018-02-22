İzmir-Çiğli, Aydınlıkevler Mahallesi’nde kurulan Özel Küçükkaptan Anaokulu, Atatürk’ün çizdiği çağdaş ve aydınlık yolda geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın okul öncesi dönemde en iyi fiziksel koşulların ve...
DETOKS NEDİR? Detoks vücudumuz için zararlı etkileri olan ve sağlığımızı olumsuz etkileyen toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Aslında bedenimiz akciğer, karaciğer ve böbrekler aracılığı ile hayatımız boyunca...
Ayla Hanım’la Murat Aziret sayesinde iletişim kurdum, kendisiyle buluşmak paha biçilemez bir ödüldü benim için çünkü iki sene üst üste En İyi Şarkı Ödülü’nü aldı-Sağolsun...
Uzun süredir devam eden yorgunluğunuz mu var? Akşamları erken yatmanıza rağmen, sabahları çok mu yorgun kalkıyorsunuz? Dikkatiniz sürekli dağılıyor, mutsuz ve depresif tavırlarınız nedeniyle aile...
15 yıldır kalitemizden ödün vermeden sizlerle birlikte olmanın gururuyla… Atakent şubesinde hizmet vermeye başladığı günden beri Mavişehirlilerin en çok tercih edilen tatlıcısı Uluoğlu; yıllardır kalitesinden ve...
Kişiye özel tasarımlar, içinizi ısıtan detaylar ve hayatınızı kolaylaştıran lüks ürünlerle yaşam alanlarınıza değer katıyoruz. Tarzını yaşam alanlarına yansıtmak isteyenler, doğal malzemeleri hayal gücü ile birleştiren Ayaz...
Şimdilerde “Nabız 180” adlı slow şarkısıyla listelerde fırtınalar estiren Derya Uluğ huzurlarınızda… Derya Uluğ’a nasıl ulaştım? Film gibi resmen. Ne Instagram’dan ne de başka bir...
Yeni şarkısı “Uçmalıyım” ile bomba etkisi yaratan başarılı sanatçı Nadide Sultan huzurlarınızda… Nadide Hanım’a kendi çabalarımla ulaştım. Neredeyse tüm gün oturduk. Sevgili menajeri Nur Öztürk...
Menüsü Travel and Gourmets Dergisi ve 3 ayrı şef tarafından özel olarak hazırlanan Burger Republic Atakent’te lezzet tutkunlarına merhaba dedi. En büyük özelliği tamamen katkısız...
Çocuğun oyun gereksinimini en iyi karşılayan toplumsal kurum, “anaokulları”dır. 3-6 yaş çocuklarının eğitimini gerçekleştiren anaokulunu, annenin yokluğunu giderecek bir kurum olarak değil de, annenin tek...