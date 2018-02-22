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  • ÖZEL KÜÇÜKKAPTAN ANAOKULU

    By on Şubat 22, 2018

    İzmir-Çiğli, Aydınlıkevler Mahallesi’nde kurulan Özel Küçükkaptan Anaokulu, Atatürk’ün çizdiği çağdaş ve aydınlık yolda geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın okul öncesi dönemde en iyi fiziksel koşulların ve...

  • DİYET EVİME İLE DETOKSLA HAYATI

    By on Şubat 22, 2018

    DETOKS NEDİR? Detoks vücudumuz için zararlı etkileri olan ve sağlığımızı olumsuz etkileyen toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Aslında bedenimiz akciğer, karaciğer ve böbrekler aracılığı ile hayatımız boyunca...

  • AYLA ÇELİK İLE ÖZEL RÖPORTAJ

    By on Ocak 22, 2018

    Ayla Hanım’la Murat Aziret sayesinde iletişim kurdum, kendisiyle buluşmak paha biçilemez bir ödüldü benim için çünkü iki sene üst üste En İyi Şarkı Ödülü’nü aldı-Sağolsun...

  • KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNU NASIL YENERSİNİZ?

    By on Ocak 22, 2018

    Uzun süredir devam eden yorgunluğunuz mu var? Akşamları erken yatmanıza rağmen, sabahları çok mu yorgun kalkıyorsunuz? Dikkatiniz sürekli dağılıyor, mutsuz ve depresif tavırlarınız nedeniyle aile...

  • ULUOĞLU 7 ŞUBESİ İLE HİZMETİNİZDE

    By on Ocak 22, 2018

    15 yıldır kalitemizden ödün vermeden sizlerle birlikte olmanın gururuyla… Atakent şubesinde hizmet vermeye başladığı günden beri Mavişehirlilerin en çok tercih edilen tatlıcısı Uluoğlu; yıllardır kalitesinden ve...

  • AYAZ AKIN MOBİLYA DİZAYN

    By on Ocak 22, 2018

    Kişiye özel tasarımlar, içinizi ısıtan detaylar ve hayatınızı kolaylaştıran lüks ürünlerle yaşam alanlarınıza değer katıyoruz. Tarzını yaşam alanlarına yansıtmak isteyenler, doğal malzemeleri hayal gücü ile birleştiren Ayaz...

  • DERYA ULUĞ İLE ÖZEL RÖPORTAJ

    By on Ocak 22, 2018

    Şimdilerde “Nabız 180” adlı slow şarkısıyla listelerde fırtınalar estiren Derya Uluğ huzurlarınızda… Derya Uluğ’a nasıl ulaştım? Film gibi resmen. Ne Instagram’dan ne de başka bir...

  • NADİDE SULTAN İLE ÖZEL RÖPORTAJ

    By on Ekim 26, 2017

    Yeni şarkısı “Uçmalıyım” ile bomba etkisi yaratan başarılı sanatçı Nadide Sultan huzurlarınızda…  Nadide Hanım’a kendi çabalarımla ulaştım. Neredeyse tüm gün oturduk. Sevgili menajeri Nur Öztürk...

  • BURGER REPUBLIC ATAKENT’DE

    By on Ekim 26, 2017

    Menüsü Travel and Gourmets Dergisi ve 3 ayrı şef tarafından özel olarak hazırlanan Burger Republic Atakent’te lezzet tutkunlarına merhaba dedi. En büyük özelliği tamamen katkısız...

  • HAYATA ATILAN İLK ADIM

    By on Ekim 26, 2017

    Çocuğun oyun gereksinimini en iyi karşılayan toplumsal kurum, “anaokulları”dır. 3-6 yaş çocuklarının eğitimini gerçekleştiren anaokulunu, annenin yokluğunu giderecek bir kurum olarak değil de, annenin tek...