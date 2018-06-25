Vücut Geliştirmeci Doğancan Duraner’den büyük başarı

Çocukluğunda amatör olarak başladığı spor dalını profesyonelliğe taşıyan Doğancan Duraner, 9 Haziran 2018 Tarihin’de Bosna Hersek’de Düzenlenen WFF-PRO AM BALKAN OPEN CHAMPIONSHIP “Balkan Şampiyonası’nda” Balkan şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti. Duraner 24 Mart 2018 Tarihin’de Antalya’da düzenlenen Türkiye vücut geliştirme şampiyonasında ise üçüncü olmuştu.

Doğancan Duraner, sabahları spor salonunda spor yapıp geceleri ise güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Yorucu temposuna rağmen bu spor dalından vazgeçmeyen ve Antrenörü Mutlu Peker ile çalışmalarına hız kesmeden devam eden genç sporcu, vücut geliştirme sporunda başarılarla dolu bir kariyer hedefliyor.