VAJİNAL ESTETİK LÜKS MÜ? İTHİYAÇ MI?

İzmir’in başarılı doktorlarından Op. Dr. Çiğdem Karas, Mavişehir Dergisi okurları için kadınların büyük sorunlarından biri olan vajinal estetik hakkında merak edilenleri anlattı.

Genital bölge estetiği, her geçen gün dünyada ve ülkemizde yaygınlaşmakta olup, hem kozmetik hem de medikal nedenlerle yapılmaktadır. Kendi cinsel organını estetik bulmayan, yaşadığı cinsel ilişkiden zevk almayan, cinsel organı zaman içinde deforme olan, biçimi bozulan, renk değişikliği olan kadınlar yaşadıkları huzursuzluklardan dolayı cinselliği yaşamaktan geri kalırlar. Bu konuyu eşleriyle hatta kendileriyle bile paylaşamayabilirler. Çekinme, yanlış anlaşılma ve utanma gibi duygulardan dolayı kendilerini ifade edemeyebilirler. Özel olarak yaşanan cinselliğin eşlerden biri için sorun haline gelmesi durumunda cinsel ilişkinin sağlıklı olması beklenemez.

Vücudumuzun diğer bölgelerine yapılan, örneğin; göğüslere yapılan dikleştirme, büyütme, küçültme ya da yüze yapılan uygulamalar gibi cinsel organımıza da estetik müdahale uygulanabilir. Bu müdahalelerin yapılabilmesi ile kadının kendine duyduğu özgüven artacak, kendini iyi hissetmesi ve mutsuz olması engellenecektir.

VAJİNAL ESTETİK HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

*Kadınların doğum sonrası vajinada oluşan kalıcı esneme, sarkması olması

*Bazı kadınlarda doğuştan küçük dudukların asimetrik olması ya da fil kulağı gibi geniş yüzeyli olması

*Zor doğumlarda uygulanan epizyotemi kesisinin kötü iyileşmesi durumlarında

*İdrar kesesi ve rektumun anüsten önceki son bölümünde sarkma olduğunda, cinsel fonksiyon bozukluğu, idrar kaçırma, kabızlık sorunları ortaya çıkabilir. Rahim de sarkabilir. Bu durumlarda hem düzeltici operasyonlar (ön ve arka onarım) hem de estetik yapılabilir.

*Kliteromegali (klitorisin abartılı büyük görüntüsü ve deri katlantısının çok olması) durumunda yapılabilir.

Vajen estetik operasyonların en yaygın olarak yapılanları

• Labioplasti: İç dudakların estetiği,

• Klitoris tepesinin düzeltilmesi,

• Vajinoplasti: Vajinanın daraltılma operasyonu

• Perineoplasti: doğum kesisinin düzeltilmesi

• Dış dudaklara yağ ya da dolgu enjeksiyonu

• G noktası enjeksiyonu

VAJİNOPLASTİ

Doğum sırasında yaşanan yırtıkları, vajinanın genişlemesi ve epizyotominin kötü iyileşmesi nedeniyle vajina yapısında meydana gelen hasarlar vajina genişlemesine ve gevşeme nedenlerindendir. Ayrıca yaşlanma nedeniyle ya da doğumsal olarak da vajina yapısı geniş olabilir. Vajinal estetik ile bu kusurların tamamı düzeltilebilir.

Aynı operasyonla vajinadan ses gelmesi sorunu da düzelecek bu nedenden dolayı eşinizden utanma gibi sorunlarda ortadan kalkacaktır.

LABİOPLASTİ

Labium minus (iç dudak) genital bölgede vajinanın hemen girişinde yer alır. Normalden büyük, uzun, sarkık (fil kulağı gibi ) ya da asimetrik olması durumunda düzeltilmesine ‘labioplasti’ denir.

Labia minusların büyük ve sarkık olması durumunda hastalarımız dar giysiler ve çamaşır kullanımında zorluk, sosyal ortamlarda, spor ve günlük aktivitelerde kendini kötü hissetmelerine yol açmakta ve bu hastaların mayo, bikini giymekten çekinmelerine neden olmaktadır. İç dudakların normalden büyük olması sürekli nemli bir ortam oluşturup kronikleşen geçmeyen vajinal enfeksiyonlara ya da bartholin bezinde iltihaplanmalara yol açabilmektedir. Aynı zamanda cinselliğin kötü etkilenmesine sebep olmaktadır.

Lokal ya da hafif genel anestezi altında yapılan operasyonlar 30dk ile 1 saat arasında sürer. Dikiş alınmaz sosyal hayata dönüş çok hızlıdır.Vajina estetiği operasyonları; ne kadar başarılı ve hatasız uygulanırsa uygulansın, netice itibari ile cerrahi prosedürlerdir. Bu sebeple de ameliyata özgün riskler taşımaktadır.

İlk olarak akıldan çıkarılmaması gereken, özellikle vajina estetiği ameliyatlarında mutlaka alanında uzman ve tecrübeli bir doktorun tercih edilmesi gerektiğidir. Vajina operasyonlarının risk olarak minimal düzeyde tutulması; ameliyat sonrası hastanın bakım ve önerilere uyumuna bağlıdır. Hastanın ameliyat sonrası dönemdeki dikkati ve özeni ne kadar iyi olursa, doktor önerilerine ve kontrollerine önem gösterirse, ameliyat sonrası dönemde herhangi bir sorun yaşama riski de o kadar az olur.

Op. Dr. Çiğdem Karas

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Bu yazı genel bilgilendirme amaçlıdır, kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tüm sağlık sorularınız için mutlaka bir uzman hekime danışınız.