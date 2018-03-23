TALATPAŞA TIP LABORATUVARI ÇOK YAKINDA MAVİŞEHİR’DE

Talatpaşa Tıp Laboratuvarı’nın başarılı doktorları Uzm. Dr. Özlem Günay ve Uzm. Dr. Serdar Seven, Mavişehir Dergisi okurlarıyla verdikleri sağlık hizmeti hakkında çok önemli bilgiler paylaştılar.

Sizleri yakından tanımak isteriz. Bize kendinizden, eğitiminizden ve çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Ö.G. 1979 İzmir doğumluyum. Evliyim ve iki çocuk annesiyim. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra biyokimya ihtisasımı da Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladım. Devlet hastanesi ve özel kurumlarda 10 yıl uzman olarak hizmet verdim. 2016 yılından beri Dr Serdar Bey ile Talatpaşa Tıp Laboratuvarı’nı yönetmekteyiz.

S.S. 1976 İzmir doğumluyum. Evliyim ve iki çocuk babasıyım. EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra biyokimya ihtisasımı Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladım. Turgutlu Egeumut Hastanesi kurucusu ve ortağıyım. Ayrıca 2016 yılından itibaren Dr. Özlem Hanım ile Talatpaşa Tıp Laboratuvarı’nı yönetmekteyiz.

Talatpaşa Tıp Laboratuvarı’nın açılış hikayesini okurlarımızla paylaşır mısınız?

Serdar Bey ile arkadaşlığımız ve dostluğumuz 2002 yıllarında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim dalındaki ihtisas yıllarına dayanır. İhtisasın bitmesi ile farklı kurumlarda çalışmalarımızı yürütüp deneyim ve donanımlarımızın artmasından sonra yollarımız, 2015 yılının sonunda Serdar Bey’in İzmir’de bir laboratuvar açma düşüncesi ile tekrar kesişmiştir. 1996 yılında İzmir’in Alsancak semtinde Talatpaşa Bulvarı’nda kurulmuş olan Talatpaşa Tıp Laboratuvarı’nı 2016 yılında devir almamızla serüvenimiz başladı.

Açıldığınız günden bugüne neler değişti?

Talatpaşa Tıp Laboratuvarı’nı devraldıktan sonra tıbbi cihaz donanımlarımızı, teknik ve destek personel kadromuzu güçlendirdik. Değişen teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek kendini sürekli geliştiren, tıbbi etik ilkeler doğrultusunda hasta haklarına saygı duyan, gizlilik anlayışından ödün vermeden hareket eden, güler yüzlü uzman personelimizle uygun metot ve cihazlar aracılığıyla hızlı, doğru ve güvenilir sonuç üreten tanı merkezi olmayı ilke edindik.

2016 yılının Aralık ayında İzmir Alsancak Atatürk Kapalı Spor Salonu karşısına açtığımız ikinci şubemiz ile büyümeye ve kaliteli hizmet anlayışını yaymaya devam ettik.

2018 NİSAN ayından itibaren İzmir Karşıyaka Mavişehir’de 3. şubemizle değerli hastalarımıza hizmet vermeyi planlıyoruz.

Talatpaşa Tıp Laboratuvarı’nda hangi testler yapılıyor?

Laboratuvarımızda hormon, biyokimya, seroloji, mikrobiyoloji, real time PCR testleri, alerji testleri, gıda duyarlılığı testleri ve fetal DNA testleri uygulanan testlerden bazılarıdır.

Test yaptırmaya gelmeden önce neler yapmalıyız?

Tetkik öncesi yapılacak ön hazırlık hem tetkik sonuçlarının doğruluğunu etkileyecek hem de tetkik tekrarı gibi sorunları ortadan kaldıracaktır. Genel olarak analiz öncesi 10-12 saatlik açlık gerekmektedir. 16 saatten uzun süren açlık, test sonuçlarını olumsuz etkilemektedir. Numune alınmadan 24 saat içerisinde alkol almamaya özen gösterilmelidir. Ağır egzersizin test sonuçlarını etkileyeceği dikkate alınmalı ve son 24 saat içerisinde ağır egzersizden kaçınılmalıdır.

Düzenli ilaç kullanımı olanlar (tansiyon ilacı gibi) laboratuarımıza gelmeden önce ilaçlarını her gün almaları gereken zamanda bir miktar su ile alabilirler.

Hastalarımıza analiz öncesinde ve sonrasında tıbbi destek vermekteyiz. Analiz öncesi her zaman bizi arayıp ön bilgi alabilirler.

Talatpaşa Tıp Laboratuvar’nın çalışma sistemi nasıl? Hizmetinizden kimler yararlanabiliyor?

Kurumsal olarak 200’e yakın muayenehaneye hizmet vermekteyiz. Çalıştığımız muayenehane hekimlerinin büyük bir çoğunluğunu Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimleri, Tüp Bebek Merkezleri, Dermatoloji Uzmanları, İç Hastalıkları Uzmanları ve Çocuk Hastalıkları Uzmanları oluşturmaktadır. Doktorlarının istemiş olduğu testler ile bize başvuran ya da laboratuvarımızdaki doktorlarımıza danışarak test yaptırmak için bize başvuran hastalarımız, uzman personellerimiz tarafından karşılanmakta işlemleri hızlı, güvenilir ve hijyenik koşullarda tamamlanmaktadır.

Bebek ve çocuk dostu bir laboratuvar olmayı kendine ilke edinmiş olan Talatpaşa Tıp Laboratuvarı bebek ve çocuk kan almada özel eğitimli uzman kadrosuyla ailelerin yanında yer almaktadır.

Ayrıca yoğun iş temposundan, günlük hayattaki işlerden ya da çeşitli sağlık sebeplerinden dolayı laboratuvara numune vermeye gelemeyen hastalara, haftanın altı günü evde veya iş yerinde kan alma hizmeti sunmaktayız.

Bünyenizde çalışan ekibiniz ve görevleriyle ilgili biraz bilgi verir misiniz?

3 Biyokimya uzman doktor, 3 Mikrobiyoloji uzman doktor, 7 teknisyen, 5 sekreter, 1 muhasebe, 1 insan kaynakları, 3 temizlik personeli ve 3 motorlu kuryemiz ile hizmet veriyoruz.

Laboratuvarınızda test yaptıran bir kişi test sonuçlarına ne zaman, nasıl ulaşabiliyor?

Hastalarımız test sonuçlarına rutin testlerde iki saat sonra, özellikli testlerde ise belirtilen süre sonunda internet sitemizden verdiğimiz barkod ile ulaşabilmektedirler. Ayrıca istedikleri zaman laboratuvarımızdan basılı sonuç alabilirler. Bunun yanı sıra test sonuçları, istenildiği takdirde mail olarak kişiye iletilmektedir.

En çok hangi testler için başvuruda bulunuluyor?

Laboratuvarımıza en çok hormon, rutin biyokimya, hematoloji, alerji testlerini yaptırmak üzere başvuruda bulunuluyor.

Biraz da yeni açılacak şubelerinizden bahsedelim…

Karşıyaka bölgesine hasta odaklı hızlı ve doğru sonuç üreten laboratuvar hizmetini taşımayı amaçlıyoruz. Hastalarımıza hijyenik, şık, temiz bir ortamda ve donanımlı personollerimiz ile hizmet vermeyi hedefledik.

Her yetişkin bireyin her yıl genel sağlık testi yaptırması gerekiyor. Bu konuda okuyucularımızı biraz bilgilendirir misiniz?

Düzenli sağlık taraması hastalıkların erken tanısında önem taşımaktadır. Herkese yılda bir kez sağlık taraması yaptırmalarını öneriyoruz. Laboratuvarımızda oluşturduğumuz test panelleri ile bize başvuran kişilere hizmet vermekteyiz.

Talatpaşa Tıp Laboratuvarı – Merkez

Tel: 0 232 422 68 75 -0 232 463 12 27 – info@talatpasatip.com

Talatpaşa Bulvarı No: 61 D: 2 Alsancak – Konak – İZMİR

Talatpaşa Tıp Laboratuvarı – Alsancak Şubesi

Tel: 0 232 464 88 88 – 0 232 464 88 87 – info@talatpasatip.com

Mimar Sinan Mah. 1394 Sokak No:15 D:2 Alsancak – Konak -İZMİR