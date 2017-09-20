ORTODONTİ TEDAVİSİNDE SAĞLIKLI BİR GÜLÜŞ İÇİN GEREKENLER

Ortodonti Uzmanı Dr. Sultan ÖLMEZ-GÜRLEN, Mavişehir Dergisi okurları için çok değerli bilgiler aktardı…

Ortodonti tedavisi; dişlerin çeneler içinde düzgün yerleşmesini hedeflerken, çenelerin birbirleri ile olan ilişkisini de düzenleyerek estetik olarak profilin iyileştirilmesini sağlamaktadır.

Kişiye özgü tedavi planlaması hazırlanırken, tedavi olacak hastalarımızın çeşitli röntgen görüntüleri, ağız içi ve ağız dışı fotoğrafları, gerekli olduğu durumlarda ağızdan alınan ölçüleri ve eklem rahatsızlığı durumunda bu bölgeden alınan bilgisayarlı tomografi görüntüleri üzerinde çeşitli analizler yapmaktayız.

Hizmetlerimiz:

Hareketli apareyler ile çocukluk döneminde alt ve üst çene genişletmesi ve basit dişsel düzenlemeler.

Ergenlik dönemi öncesinde ortopedik olarak çeneleri düzenleyici ağız içi ve ağız dışı uygulamalar.

Ortopedik düzenleme ihtiyacı olmayan hastalarımızda sabit apareyler ile dişsel düzenlemeler.

Erişkin hastalarımızda görünmeyen teller ile veya şeffaf plaklar ile dişsel düzenlemeler.

Erişkin hastalarımızda büyük çene problemi var ise tel tedavisine ilaveten ortognatik cerrahi uygulamaları.

Gelişen teknoloji ile ağız içi durumu uygun hastalarımızda içten tel uygulamaları.

Ortodontik tedaviler bazen 2 aşamalı olarak yapılmaktadır. 1.aşama ortodontik tedaviler, 8-12 yaşları arasında çenelerdeki bozuklukları ilgilendiren problemlerin tedavisini kapsamaktadır. Fonksiyonel tedavi olarak da isimlendirdiğimiz bu tedavilerde örneğin alt çenesi çok önde olan çocuklarda yüz maskesi uygulaması veya alt çenesi çok geride, üst çenesi önde olan çocuklarda twinblok ya da monoblok adlı apareyler veya alt ve üst çene darlıklarının düzeltilmesi amacıyla çene genişletilmesi gibi ortopedik değişiklikler uygulamaktayız. 1.aşama tedavisi sayesinde sonradan yapılacak ve 2.aşama olarak isimlendireceğimiz sabit tel tedavisinin süresi kısalmaktadır.

Ortodontik tedavilerde çapraşık dişlerin düzeltilmesi için dişler kemik içinde olması gerektiği yerlere hareket ettirilir. Sabit tel tedavisinde kullanılan braketler aracılığı ile dişlere uygulanan kuvvetler sayesinde dişin hareket edeceği yönde oluşan basınç bu bölgedeki kemiği eriterek dişin ilerlemesini sağlarken, dişin diğer bölgesinde yeni kemik yapımı sağlanmaktadır. Dişlerin çevresinde bulunan yapıların yeniden eski haline gelmesi için yaklaşık 12-18 ay kadar bir süre geçmesi gerekmektedir. Bu sayede yeni konumuna getirilen dişlerin bu konumda sabitlenmesi sağlanır. Bu döneme pekiştirme dönemi de demekteyiz.

Ortodontik tedavilerin planlanması sırasında yapılan analizlerde eğer çapraşıklığın şiddeti sınırlarımızı aşıyorsa bu durumda diş çekimi gerekebilmektedir. Bu durumda yapılan diş eksiltmeleri tedavinin kalıcılığını arttırmakta, dişlerin daha kararlı olarak mevcut konumlarında kalmasını sağlamakta ve estetik olarak da yumuşak dokuları desteklemektedir.

Sabit ortodontik tedavilerde braketler dişler üzerine uygulandıktan sonra takip eden 2-3 gün boyunca özellikle yemek yeme sırasında dişlerde ağrı görülebilmektedir. Ancak ortalama 5-10 gün içerisinde dişlerdeki bu hassasiyet azalarak sonlanmaktadır. Bireysel farklılık göstermek ile birlikte ağrının şiddetini azaltmak için ağrı kesiciler tavsiye edilmektedir.

Ortodontide lastik kullanımı tedavinin dönemsel olarak bazı aşamalarında kullanılmaktadır. Tedavi sırasında renkli elastikler her ay değiştirilebilmekte ve hastalarımızın kendi zevklerine göre seçtikleri renkler ile tellerini benimsemesi sağlamaktadır. Tedavinin ilerleyen aşamalarında ise çeneler arası kullanılan lastikler ile 4-5 ay süre ile yemekler dışında

Ortodontik tedavi esnasında diş fırçası, diş ipi ve ara yüz fırçası kullanmaya gerekli özen gösterilmezse bakteri plağının etkisi ile mine yüzeyinde demineralizasyon oluşur. Ağız hijyeni yeterli olarak sağlandığı takdirde diş çürüğü ile ortodonti tedavisi arasında bağlantı kalmamış olur. Ancak yine de ağızda teller varken çürük oluştuysa tel tedavisi sırasında da bu dişlerin tedavileri yapılabilmektedir.

Dr. Sultan ÖLMEZ-GÜRLEN

(Ortodonti Uzmanı)