İMPLANT TEDAVİSİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Diş eti Hastalıkları ve Cerrahi Uzmanı Dr. Cem Mangıroğlu, implant hakkında merak edilenleri ve herkesin sıkça sorduğu soruları Mavişehir Dergisi okurları için yanıtladı.

İmplant nedir?

Kısaca implant, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen genelde titanyumdan yapılan yapay diş kökleridir. Son 40 yılda tüm dünyada en fazla kullanılan diş hekimliği malzemelerinden biridir. Diş hekimliğindeki en büyük gelişmelerden biri olarak kabul edilmektedir. Dental implantlar sayesinde dişsizlik ve tam damak protezlere mahkumiyet sona ermiştir.

Kimlere implant uygulanabilir?

Genel sağlık durumu iyi olan, sağlıklı diş etleri ve çene kemiğinde implantları destekleyebilecek oranda kemik bulunan, iyi ağız bakımı yapan bireyler implant tedavisinde yüksek başarı oranına sahiptir. Bazı durumlarda kemiğin miktarı implant yerleşimi için yeterli olmaz. Eğer kemik kaybı fazla ise, ileri teknikler uygulanarak implant yerleştirilmesi için uygun alt yapı sağlanarak implantlar yerleştirilebilir.

Kimlere implant uygulanamaz?

Baş ve boyun bölgesinde radyoterapi uygulanmış bireyler, kemik büyüme ve gelişimini tamamlamamış genç bireyler, kontrolsüz diyabet, kronik alkolizm, hemofili ve otoimmün hastalık gibi sistemlik hastalıkları bulunan, bifosfonat, kortikosteroid veya immün sistemi baskılayıcı ilaç kullanan bireyler genellikle implant cerrahisi için kontraendikedir. Sistemik hastalığı bulunan bireylere, sağlık durumları doktorlarıyla konsültasyon yapılarak uygun şartlar oluşturulabilirse; başarıyla implant uygulanabilmektedir.

Hangi durumlarda implant yapılmalıdır?

Dental implantlar; tek diş eksikliklerinde, çok sayıda diş eksikliği veya bütün dişlerin kaybedilmesi durumlarında uygulanıyor. Tek diş eksiklikleri; sağlam olan komşu dişlerin küçültülerek destek alınması ile uygulanan geleneksel köprü protezleri ile tedavi edilirken, eksik olan dişin yerine bir adet implant yerleştirilerek komşu dişlere dokunulmadan da tedavi edilebiliyor. Çok sayıda diş eksikliklerinde; eksik diş sayısına ve uygulanacak bölgeye göre iki ya da daha fazla implant uygulanarak sabit restarasyonlar yapılıyor.

Tam dişsizlik durumlarında ise geleneksel olarak total protez denilen damak protezi kullanılıyor. Bunun yerine total dişsiz hastalarda 6 ila 8 implant uygulanarak sabit restorasyonlar yapılıp hastalar estetik, fonksiyon ve fonasyonu doğala en yakın şekilde tedavi edilmiş olur.

Kemik miktarının yeterli olmadığı tam dişsizlik durumlarında, hastalarımız 2 ya da 4 implant uygulaması ile de daha tutucu hareketli protez kullanabiliyor.

Toplam tedavi süresi nedir?

İmplant tedavisinin cerrahi ve protetik aşama olmak üzere iki basamağı bulunuyor. Her bir implantın uygulanması yaklaşık 15 dakikalık bir işlem. Genellikle lokal anestezi altında dişetine yapılan küçük bir kesi ile kemiğe ulaşılır ve kemik içinde bir yuva hazırlanarak implant yerleştirilir.

İmplant üstü protezler, implant uygulaması ile aynı seansta immediat yükleme denilen yöntemle yapılabildiği gibi operasyondan yaklaşık 2-3 ay sonra osseointergrasyon sağlandıktan sonra da yapılabiliyor. Bu iyileşme dönemlerinde geçici protezler ile hastanın sosyal yaşantısına devam etmesi sağlanıyor.

İmplant cerrahisi sırasında ve sonrasında ağrı hissedilir mi?

Uygun anestestezi yöntemlerinin uygulanması durumunda cerrahi işlem sırasında ağrı hissedilmez. Genellikle implantın yerleştirildiği günün akşamı duyulabilecek ağrı, basit ağrı kesiciler ile giderilebilir. Birçok hasta bu ağrının normal diş çekiminden sonra duyulan ağrıdan farklı olmadığını belirtmektedir.

İmplantların temizliği önemli midir?

Evet, implantların da dişler gibi fırçalanarak temizlenmesi en az kendi dişleriniz kadar önemlidir. Unutmamanız gereken şey, ağız bakımının düzenli yapılmasıdır.

İmplantlar üstüne yapılacak protezler nasıldır?

İmplantların üzerine sabit porselen kaplamalar yapılabildiği gibi hasta tarafından çıkartılabilecek hareketli protezler de diş hekimi tarafından planlanabilir. Sizin için uygun olan tasarımı hekiminiz tedaviniz başlamadan önce size anlatacaktır.

İmplantlar yerleştirildikten hemen sonra protezler takılabilir mi?

Bu sorunun cevabı bazen evet, bazen ise hayır. İmplantların yerleştirildiği kemiğin kalitesi ve implantın yerine bağıldır. Ancak doktorunuz gerekli durumlarda size uygun bir geçici protez yaparak çiğneme ve estetiği hemen sağlayabilir.