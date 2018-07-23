EN SIK RASTLANAN CİLT HASTALIĞI; MANTAR

Açıldığı günden beri Mavişehirliler tarafından büyük ilgi gören Mavişehir Ayak Bakım Merkezi, ayaklarınızda yaşadığınız birçok soruna profesyonel çözümler üretirken, kendinizi daha taze ve bakımlı hissetmenizi sağlıyor. Birçok kişide sıkça rastlanan sorunlardan biri olan mantar ve tedavisi hakkında önemli bilgileri Mavişehir Dergisi okurları için anlattılar.

Ayak mantarı birçok kişide görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Ayak mantarı parmak aralarının kepeklenmesi ve kaşınmasıyla ortaya çıkar.

Ayak mantarı nemi ve sıcağı sever, nemli ve sıcak yerlerde hızla üreyen mantar, ayak mantarına sahip başka kişilerin eşyalarını kullanınca da bulaşır. Terlik, çorap, ayakkabı, havlu ve banyo zemini ayak mantarının hızla bulaşıcı olduğu yerlerdir. Ayak mantarı kaşıntı, pişik, kötü koku, kanlı yara ve iltihaplanma olarak görülebilir.

Ayak mantarının etkileri nelerdir?

• Ayakta deri döküntüsüne neden olur

• Ayak kokusu yapar

• Karşı konulamaz kaşınmalar ile deride tahrişe neden olur

• Koku ve tahrişin yanı sıra alerjik reaksiyonlar da görülür.

Ayak mantarının nedenleri nedir?

• Ayağınızın çok terlemesi

• Uzun süreli ve sıkı ayakkabılar giymek

• Islak zemine ayak basmak

• Halka açık spor merkezlerini kullanmak

• Kalabalık havuz kullanımı

• Banyo sonrası ayaklarınızı ve parmak aralarını iyice kurulamamak

• Ortak pedikür setiyle pedikür yaptırmak

Ayak mantarı bulaşıcı mı?

Ayak mantarı bir ayaktan diğer ayağa ya da kişiden kişiye çok kısa sürede bulaşır. Hızlı bulaşması aile bireyleri arasında görülme olasılığını arttırır. Özellikle güzellik salonu, spor salonu, plaj, havuz, cami, yatılı okul gibi ortak alanların paylaşıldığı yerlerde görülür. Ayrıca ortak kullanılan ayakkabı, çorap, terlik, havlu gibi ürünler de ayak mantarının kolaylıkla bulaşmasını sağlar.

Mantarı yok etmek ve önlemek için birçok ilaç mevcuttur. Doktorunuz durumunuzu değerlendirdikten sonra, size uygun olan tedaviyi açıklayacaktır. Podoloji merkezlerinde ayak bakımı yaptırıp, mantarlı tırnakları ve deriyi temizletmek tedavi süresini hızlandırır.

Adres: 6518/1 Sk. Ofis 35 No:42 D:11 Mavişehir Tel: 0232 503 05 10 – 0545 312 02 56

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