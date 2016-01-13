“DİYET KAPIMDA” İLE KAPINIZA GELEN SAĞLIKLI YEMEKLER

Diyet Kapımda, kişilerin tüm gün boyunca tüketmesi gereken besinleri kişiye özel olarak diyetisyen kontrolunde hijyenik ortamda, katkısız, kaliteli ve lezzetli olarak hazırlayan ve adrese teslim eden sağlıklı yemek servisidir. Biliyorsunuz ki günümüz koşullarında diyet listelerine uygun besinlerin evde hazırlanmasında zorluk çekilmekte veya kişinin bulunduğu ortamdaki yetersizliklerden ötürü sağlıklı beslenme konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Biz de bunun çözümü olarak İzmir’de Nisan 2015’den beri sağlıklı yemek paketini hazır şekilde kişilerin kapısına gönderiyoruz, ne yiyeceğim derdi çekmeden sağlıkla formlarına kavuşturuyoruz.

İzmir genelinde her yere, Türkiye genelinde ise Antalya’da hizmet vermekteyiz. İzmir Alsancak’ta ofisimiz, Gaziemir’de merkez mutfağımız Karşıyaka ve Narlıdere’de ise şubelerimiz mevcut. Karşıyaka şubemiz Alaybey, Bostanlı, Mavişehir, Çiğli, Sasalı ve Aliağa’ya kadar hizmet vermekte. Ankara, Denizli ve Bursa’da da yakında hizmet vermeye başlayacağız.

Slim Pack, Fit Pack, Special Pack, Organik Pack, Body Pack, Office Pack ve Detox Pack gibi paketlerimiz bulunmakta ve kişinin kilo, boy, vücut yağ oranı, fiziksel aktivite ve sağlık durumu gibi parametrelere göre diyetisyenimizce kalori hesabı yapılarak, seçilecek pakete göre her gün değişen menülerle günlük 3 ana ve 2 ara öğünden oluşan paketler hazırlanıp kapılarına teslim edilmektedir.

Ayrıca diyetisyenimizce hazırlanan içeriklere göre metabolizmayı hızlandıran, bağışıklık sistemini güçlendiren, ödemin ve toksinlerin vücudumuzdan atılmasına yardımcı olan detox sularımız da düşük devirli özel soğuk sıkma makinalarımızda üretilerek, adrese teslim edilmektedir.

Kilo vermenin dışında kilo almak, kas kitlesini arttırmak isteyen kişilere, okul-kurs-özel ders arasında koşturan öğrencilere, hamile veya emziren annelere, tansiyon ve şeker hastalığı v.s. olan kişilere halen hizmet vermekteyiz.Kısacası kişiye özel ve sağlıklı yemeğe ulaşmak isteyen herkes bize ulaşabilir.

Merkez Ofis: Cumhuriyet Bulvarı No: 231 Piray Apt.

K:2 D:4 Alsancak / İzmir

Tel: 0850 441 34 38

Gsm: 0506 272 99 34

www.diyetkapimda.com