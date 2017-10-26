DİŞETİ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ

Dişeti Hastalıkları ve Cerrahi Uzmanı Dr. Cem Mangıroğlu, Mavişehir Dergisi okurlarına dişeti hastalıkları ile ilgili çok önemli bilgiler aktardı.

Dişeti hastalıkları nelerdir?

Basitçe tanımlamak gerekirse; dişeti hastalıkları, diş eti ve dişleri destekleyen kemik dokuları da etkileyen iltihabi hastalıklardır. Erken dönemde teşhis edildiklerinde tedaviye kolay ve başarılı bir şekilde cevap verir.

Diş eti hastalıkları belirti vermeden ilerleyebilir. Böyle durumlarda genellikle ağrı hissedilmez. Mevcut iltihabın ilerlemesi sonrasında eğer hastalık tedavi edilmezse dişlerin boylarının uzamasına bazen de dişlerin kaybına ve dişi destekleyen kemiğin erimesine neden olur.

Dişeti sağlığı neden bozulur?

Dişeti hastalıklarının ana nedeni kötü ağız hijyeni, diş yüzeylerinde biriken bakteri plağı ve bunun sonucu oluşan diştaşlarıdır. Sigara, diyabet, stres ve bireyin bağışıklık yanıtı gibi faktörler periodontal doku kaybında etkili unsurlar arasındadır.

Tartar (diştaşı) nasıl oluşur?

Gıda artıkları tükrükteki minerallerle birleşerek, diş ve dişetleri etrafında kireç tabakaları oluştururlar. Diştaşları bütün dişeti hastalıklarının etken faktörüdür.

Dişeti hastalığının belirtileri nelerdir?

İlk ve en kolay gözlemlenen belirti dişeti kanamasıdır. Fırçalama sırasında veya kendiliğinden oluşan dişeti kanaması, dişetinde kızarıklık, şişlik ve hassasiyet, dişetlerinde kaşıntı hissi, dişeti çekilmesi, dişlerde sallanma ve dişlerin birbirinden uzaklaşmaya başlaması dişeti hastalığının belirtilerindendir.

Dişeti kanaması nasıl tedavi edilir?

Hastalık, sadece dişetinde ise, alt taraftaki kemiğe ilerlememişse iyi bir bakım ve ağız hijyeni ile sorun çözülür. Eğer dişetinin altındaki dokulara ulaşmışsa, uzman diş hekimi (periodontolog) vasıtasıyla bu bölgelerin temizlenmesi, hastalıklı olan dokuların sağlıklı hale getirilmesi gerekir.

Dişeti hastalıkları tedavi edilmediği sürece ilerler ve hastalığın son aşamasında dişlerde sallanmalar ve diş kayıpları görülebilir.

Diştaşı temizliği zararlı mıdır?

Uygun aletler ile doğru biçimde yapıldığında diştaşı temizliği dişler için zararlı bir uygulama değildir. Diştaşı temizliği sırasında sadece dişlerinizin yüzeyinde birikmiş olan diş taşları, plaklar ve renkleşmeler temizlendiği için dişlerinizden herhangi bir kayıp olmaz.

Periodontal tedavi (Dişeti tedavisi) ağrılı mıdır?

İşlemler sırasında lokal anestezi yapıldığı için herhangi bir ağrı duyulmaz. Bazı işlemler sonucunda geçici olarak sızlamalar olabilir. Bu sızlamaların sebebi ise dişeti çekilmelerine bağlı olarak meydana çıkan kök yüzeylerindeki diş taşlarının kaldırılmasıdır.

Diştaşı temizliğini ne sıklıkta yaptırmak gerekir?

Yılda en az 2 kez, her 6 ayda bir düzenli olarak diş hekimine gitmekte yarar vardır. Bu kontroller esnasında gerekli görülürse diştaşı temizliği yapılabilir.

Periodontal hastalıklar tedavi sonrasında tekrarlar mı?

Periodontal tedavi sırasında ve sonrasında ağız bakımının iyi olması çok önemlidir. Eğer ağız hijyenine dikkat edilmezse, periodontal hastalık tekrarlar.

Sigara kullanımı dişeti hastalığını etkiler mi?

Sigara kullanımının dişeti hastalığının şiddetini arttırdığı ve tedaviye karşı doku cevabını azalttığı bilinmektedir. Sigaranın kemik kaybını hızlandırdığı pek çok araştırma ile saptanmıştır.

Dişeti hastalığı genel sağlığı etkiler mi?

Dişeti hastalığına neden olan mikroorganizmalar ve ürettikleri zararlı maddeler, kalp hastalıkları, diyabet, solunum yolu ve akciğer hastalıkları ve düşük ağırlıklı doğum veya erken doğum riski gibi bazı sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.