Diş beyazlatma hakkında merak edilenler

Protetik Diş Tedavisi (protez) Uzmanı Dr. Ali Erdem, Mavişehir Dergisi okurlarına diş beyazlatma yöntemleri ile ilgili merak edilenleri anlattı ve sıkça sorulan soruları yanıtladı.

Birçok insan dişlerinin renginden memnun değildir. Yapılan araştırmalar insanların %7’sinin sadece dişleri gözükmesin diye gülmekten kaçındığını ortaya koymuştur. Dişlerinin rengini değiştirmek adına, dişlerini küçülttürerek porselen kaplamalar yaptırmışlardır. Kalıcı ve dişe zarar vermeyen bir beyazlatma yöntemi ancak diş beyazlatma jellerinin (hidrojen peroksit, karbamid peroksit vb) bulunmasıyla mümkün olmuştur.

Günümüzde çay, kahve benzeri birçok gıda maddesi ile sigara gibi alışkanlıklar dişlerde renklenmelere neden olmaktadır. Bunun dışında travmaya uğramış dişler, kanal tedavili dişler, amalgam dolgulu dişlerde de yapısal renklenmeler oluşabileceği gibi yaşın ilerlemesiyle de dişlerin renkleri koyulaşır. Ancak diş renklerinin kalıtsal olarak farklı olacağı, kişiden kişiye farklılık göstereceği ve diş doğal renklerinin de kağıt beyazı renkte olmayacağı da unutulmamalıdır.

Beyazlatma jelleri, dişe kalıcı zarar vermeden dişlerde beyazlamayı sağlamaktadır. Elde edilen beyazlama kişinin diyet alışkanlıkları ve ağız hijyenine bağlı olarak uzun ömürlüdür. Beyazlatma diş hekimi kliniğinde tek seansta (office bleaching) olabileceği gibi diş hekimi tarafından hazırlanan plaklar içerisine koyulan jellerle kişi evde (home bleaching) de yapabilir. Klinikte tek seansta yapılan beyazlatma, evde ancak 4-7 günde sağlanabilmektedir.

Beyazlatma yapılmadan önce dişler hekim tarafından temizlenmeli, diş üzerinde biriken dışsal lekeler kaldırılmalıdır. Beyazlatma öncesi ağız içerisinde mevcut olan çürük vb problemler diş hekimi tarafından giderilmelidir.

Dişin renklenme sebepleri nelerdir?

Hayat boyu devam eden fizyolojik renklenme,

Amalgam dolgu yapıldıktan sonra oluşan renklenme,

Bebeklik döneminde antibiyotik kullanımı,

Kanal tedavisine bağlı olarak dişin içinden gelen renk değişikliği,

Kahve, çay, tütün, kırmızı şarap ve uzun süre ağız gargaralarının kullanımına bağlı olarak dişin yüzeyinin renklenmesi,

Travma sonucu dişin içindeki canlı dokunun ölmesiyle dişin içindeki kanamaya bağlı olarak oluşan renklenme.

Hiçbir rahatsızlığım yok. Ancak dişlerimin daha beyaz olmasını istiyorum. Mümkün mü?

Beyazlatma tedavileriyle mümkün.

Kaç çeşit diş beyazlatma yöntemi vardır?

1) Ofis Tipi (klinik ortamında ) diş beyazlatma

2) Ev tipi diş beyazlatma

3)Tek diş beyazlatma (dişin içini beyazlatma)

4)Kombine diş beyazlatma (Hem ofis, hem ev beyazlatma)

Ofis tipi diş beyazlatma nedir?

Klinikte uygulanan diş beyazlatma yöntemidir. Zaman kısıtlaması olan hastalar için uygun bir yöntemdir. Çok daha kısa sürede etkin bir beyazlama sağlar. Diş hekimi tarafından dişlerin üzerine sürülen beyazlatma jeli UV ışını ya da lazer yardımıyla aktif hale getirilir ve beyazlama ortalama 1 saat sürer. Lazerle diş beyazlatma yöntemi olarak da bilinir.

Ev tipi diş beyazlatma yöntemi nasıl uygulanır?

Ağız içinden ölçü alınarak kişiye özel beyazlatma plakları hazırlanır. Hazırlanan bu plağın içine belirli miktarlarda beyazlatma jeli 4-6 saat uygulanır. Dişlerin rengine ve oluşan hassasiyet miktarına göre 4-10 gün uygulanabilmektedir

Ofis tipi beyazlatma ile ev tipi beyazlatma arasında ne fark var?

Klinikte uygulama dişhekimi tarafından yapılmakta ayrıca daha kısa sürede sonuç alınmaktadır.

Tek diş beyazlatma (içten beyazlatma) nedir?

Kanal tedavisi sonrası renkleşen dişlere uygulanır. Dişteki dolgu sökülür. Açılan kaviteye beyazlatma jeli uygulanır. Sonra diş, geçici dolgu ile sıkıca kapatılır. İstenilen renge ulaşıncaya kadar seanslar tekrarlanır.

Diş beyazlatma jeli hassasiyet yapar mı?

Geçici olarak soğuk veya sıcak içecek içmenize engel olmayacak derece hassasiyet gözlenebilir ancak 1-2 gün içerisinde hassasiyetler yok olacaktır. Hassasiyetin giderilmesi için hassasiyet gidericiler uygulanabilir.

Hamilelikte sakıncası var mı?

Bildirilmiş hiçbir vaka olmamasına rağmen, hamilelikte ilaç kullanımından kaçınma genel prensibine dayanarak, uygulamanın hamilelik sonrasına bırakılması doğru olur.

Dolgulara ve protezlere bir tesiri var mı?

Diş beyazlatma jelinin ağızdaki mevcut dolgu ya da protezlere olumlu ya da olumsuz hiçbir etkisi yoktur. Diş beyazlatma jeli sadece diş minesine etkili olduğundan ağızdaki dolgu ve kaplamaların beyazlanması söz konusu değildir.

Yan etkileri var mı?

Diş beyazlatma jellerinin dişlere kalıcı bir yan etkisinin olmadığı yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Nadir olarak geçici bir süre sıcak-soğuk hassasiyeti yapabilmektedir. Hassasiyet gidericilerle hassasiyetin geçişi hızlandırılabilir. Bu nedenle dünyanın her yerinde güvenle kullanılmaktadır.

Dişlerim beyazladıktan sonra dikkat etmem gereken hususlar nelerdir?

Diğer beyazlatma işlemi sonrası özellikle ilk iki hafta çay, kahve, şarap gibi renkli içecek ve yiyeceklerden, kola gibi asitli sıvılar ve tütün mamüllerinden uzak durmak gerekir. Aksi takdirde erken dönemde beyazlatmanın etkisi azalabilir.

Protetik Diş Tedavisi (protez) Uzmanı Dr. Ali Erdem