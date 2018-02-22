DİYET EVİME İLE DETOKSLA HAYATI

DETOKS NEDİR?

Detoks vücudumuz için zararlı etkileri olan ve sağlığımızı olumsuz etkileyen toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasıdır.

Aslında bedenimiz akciğer, karaciğer ve böbrekler aracılığı ile hayatımız boyunca kendi kendini detoks işleminden geçirecek şekilde kusursuzca tasarlanmıştır. Ancak maalesef hava kirliliği, paketli gıdalara eklenen katkı maddeleri ve koruyucular, gereksiz ilaç kullanımı, fast food alışkanlığı, alkol, sigara, düzensiz uyku saatleri, hareketsiz yaşam ve stres vücudumuzdan atılmayı bekleyen toksin miktarını gün geçtikçe artırır. Bedenimiz, tüm bunlarla baş ederken ekstra bir çaba harcar ve yorulur. Sonuç olarak sebepsiz baş ağrıları, sindirim sistemi rahatsızlıkları, cilt problemleri, sinirlilik, bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi sonuçlar ile karşı karşıya kalırız.

SIVI DETOKS PAKETİ

Diyet evime sıvı detoks programı ile ayda birkaç gün de olsa toksik alımına ara vererek vücudunuz dinlenir; ödem atar; vitamin ve minerallerle desteklenir; varsa fazla kiloları vermeye başlar; metabolizmanız hızlanır.

Diyet Evime’nin vitamin deposu detoks içecekleri;

-Günde 6 şişeden oluşur; tamamen doğal, katkısız, taze meyve/ sebze suları ve sağlıklı yağlar içerir.

-Kaliteli üreticilerden seçilen en taze ürünler sipariş üzerine günlük olarak sıkılır.

-Soğuk sıkım yöntemi ile hazırlandığından normale göre 4-5 kat daha fazla vitamin ve mineral barındırır.

-Şeker ilavesizdir; çiğ olup, pastörize edilmediğinden içindeki besin değerini korur.

Genel olarak ayda bir kez 3 gün yapılması önerilir; ancak kendinizi hazır hissetmiyor ve daha yumuşak bir başlangıç yapmak istiyorsanız 1 veya 2 gün de deneyebilirsiniz.

KATI-SIVI DETOKS PAKETİ

Kısaca toksinlerden arınmak anlamına gelen detoks denince aklımıza yalnızca sıvı beslenme gelir; fakat her insanın metabolizması ve vücudunun gereksinimleri farklı olduğu için sıvı detoks programı her bireyde istenilen sonucu vermeyebilir.

Düğününüze ya da katılmanız gereken önemli bir davete kısıtlı zamanınız kaldıysa;

Uzun seyahatler sonrası yenilenmek ve ödeminizden kurtulmak istiyorsanız;

Sağlık probleminiz nedeniye hızlıca kilo vermeniz gerekiyorsa;

Vücudunuz sıvı detoks programına uygun değilse ve sadece sıvı beslenmekte zorlanırım diyorsanız ‘Diyet Evime Katı-Sıvı Detoks Programı’nı rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Bu program günlük 5 öğünden oluşan, yemeli detoks programıdır ve 5 günden oluşur. Sadece 5 gün kendinizi diyetisyenimize emanet ederek, enerjinizi kaybetmeden, aç kalmadan doya doya kilo verirsiniz.

DİYET EVİME AYLIK BESLENME PAKETLERİ

Diyet Evime beslenme paketleri ile sağlıklı ve renkli beslenerek, lezzetten ödün vermeden doya doya kilo verirsiniz. Mutfakta ve alışverişte harcadığınız zaman da size kalır. 3 ana 2 ara öğünden oluşan menülerimiz Dünya Sağlık Örgütü’nün beslenme önerileri doğrultusunda, diyetisyenimiz tarafından sizler için özel olarak hazırlanır; şefimiz tarafından özenle pişirilir ve termal çantalar ile her sabah kapınıza teslim edilir.

İşte sağlık dolu lezzet paketlerimiz;

*Kilo Verme Paketi

*Form Koruma Paketi

*Sporcu Paketi

*Anne Paketi

*Ofis paketi

Adresimiz: Yalı Mh. 6474 Sk. No.20/A Atakent/Karşıyaka

Telefonlar: 0232 336 1 444

0505 094 0 724

www.diyetevime.com instagram&facebook: diyetevime.tr