SELİN YENİNCİ İLE ÖZEL RÖPORTAJ

Bu ayki konuğumuz İzmirli hatta Karşıyakalı, daha da detaya inersek Mavişehir’den hepimizin komşusu sayılan Türkiye’nin tanınmaya başlamış, kariyerinde emin adımlarla yürüyen genç ve güzel oyuncu Selin Yeninci… Yazın İzmir’de çekilen “Rengarenk” dizisinde sergilediği başarılı oyunculuğuyla ekranlardan tanıdığımız Selin Yeninci, Mavişehir Dergisi’nin sorularını tüm içtenliği ile yanıtladı…

Selin Yeninci’yi daha yakından tanımak istersek; bize neler anlatmak istersiniz? Kardeşiniz var mı? Nasıl bir ailede büyüdünüz? Hangi okullardan mezunsunuz?

16 Ocak 1988 İzmir doğumluyum. Sabah gözümü açtığım andan gece yattığım saate kadar kardeşim Okan’la oyunlar oynadığım, İzmir’de geçen son derece mutlu, sevgi dolu kalabalık bir ortamda çocukluğumu yaşadım. Annemin muazzam etkisi üzerine okula başlamadan okuma- yazma, temel matematik öğrendiğim, en iyi arkadaşım olan kardeşimle bir olay karşısındaki duygularımızı yazarak ifade ettiğimiz ve bunu aile içinde sesli okuyup üzerine konuştuğumuz, sonra hemen koşa koşa sokağa çıkıp çamur toprak oyun oynamaya devam ettiğimiz, hissini hayatımda tutma gayretinde olduğum şahane bir nefes aralığında geçti zaman. Okan benden iki yaş küçük, şu an yurt dışında kineziterapi okuyor. İyiki beni ablası olarak seçmiş, hayatımdaki en özel insan. Hala en çok onunla gülüyorum ve onun yanında dinlenebiliyorum. Annem, idolüm, Şafak Özer’de işinde ve annelikte kendini kanıtlamış, İzmir’in hatırı sayılır iş kadınlarından. Tv programları, kongreler, röportajlarla geçen bir hayatı var. Bostanlı’daki estetik polikliniğimizde yirmi yıldır annemin sayesinde ve kardeşimin desteğiyle, alanında öncü hizmet veriliyor.

İlköğretimi Bostanlı’da Emlak Bankası İlköğretim Okulu’nda okudum. Onu İZMİR ATATÜRK LİSESİ izledi. Hayatımda belki de tek fanatik olduğum konu İZMİR ATATÜRK LİSE’li olmaktır. İAL’li olmaktan hep gurur duydum, hayatımın her alanında ayrıcalığını hissediyorum… Lise bitince ODTÜ Uluslararsı İlişkiler Bölümü’nü ve 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk’u kazandım. Oyuncu olmak hayalimdi o nedenle Türkiye’deki az sayıda iyi oyunculuk okullarından biri olan 9 Eylül GSF’den mezun oldum.

İzmir’de erken başlayan bir çok seslendirme, belgesel, çocuk programları, TRT Belgesel kanalında canlı yayın sunuculuğu, oyunlar sonrası İstanbul’la tanıştığım ve uyum sağlamaya çalıştığım süre içinde Oyun Atölyesi’nde Don Juan’ın Gecesi oyunu, eş zamanlı Galip Derviş, Bir Çocuk Sevdim dizilerinde bölüm oyunculuklarım oldu.

Ana castında yer aldığım ilk dizi Kanal D’de yayınlanan “Vicdan” dizisiydi. Muhteşem bir kadrosu vardı maalesef kısa sürdü. Ardından Altın Koza’da en iyi film ödülünü alan “Toz Ruhu” filmi ilk uzun metraj deneyimim oldu. Orada oynadığım Neslihan karakteri de ilk göz ağrım.Ardından Show Tv’de yayınlanan, içinde olduğum için son derece şanslı hissettiğim “Ah Neriman” dizisinde deli aşık mahalle kızı Gönül, senaryosunu Alper Kul ve Ali Kobanbay’ın yazdığı “OLUR OLUR” filminde oynadığım, çocukluk arkadaşına ümitsizce aşık Ebru, Star Tv’de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisinde Merve, en son da İzmir’de çekilen “Rengarenk” dizisinde Neşe. Bu arada İstanbul Halk Tiyatrosu’nda 3 sezondur oynadığım, kadrosunda Erkan Can, Cem Davran, Bahtiyar Engin, Yıldıray Şahinler’in olduğu “Alevli Günler” ve “Bezirgan” oyunları ve turnelerim sürüyor. 23-24 Ekim’de Bezirgan oyunuyla İzmir’e tekrar geliyorum. Herkesi oyunumuza beklerim.