ÖZEL BOZBAY ANAOKULU

BAŞARILI VE MUTLU ÇOCUKLAR

2017 Yılında kurumsal olarak FEHMİ BOZBAY tarafından kurulan okulumuz Franchısıng sistemiyle genç yatırımcı Zeynep Tekin’e devredilmiştir. Çocuk sevgisini, eğitim bilinciyle taçlandıran Zeynep Tekin, anne baba bağımlılığını bırakıp; bireyleşme yoluna giren çocuklarımız için eğitim hayatına atılacak ilk adımda bize başarının sırlarından tüyolar verdi.

Her üç yaşına gelmiş çocuğun anaokuluna başlaması gerektiğini vurgulayan Tekin, “Çağımız teknoloji çağı, bunun yanında betonlaşan şehirlerde çocuklarımız tek başına büyümekteler. Oysa ki kişisel bakım ihtiyacını öğrenmiş ya da öğrenme çağında olan çocuklar yaşıtlarıyla birlikte paylaşmayı öğrenerek, anne baba bağımlılığından ayrılıp ebeveyn-okul-öğretmen-arkadaş güveni ve paylaşımı öğrenmeleri gerekmektedir. Hayata ilk adımlarını atmaya başlamalıdırlar. Aile-öğretmen ilişkisi çocuğunuzun gelişimi için çok önemlidir. Sizlere eğitimlerimizin bir kısmından bahsetmek istiyorum.

Müzik / Orff Etkinliği

Müzikle ilgili temel kavramlar, bunun yanında enstrümanlar, ünlü besteciler, müzik türleri ve eserleri tanıtılmaktadır. Ritm; müzik, dans ve konuşmada doğası gereği var olan temel öğedir. Bu temel öğe üzerine kurulu bir “dil” olan Orff yöntemi;

a) Ritm için vücut sesi ve jestler vurgulanarak,

b) Enstrümanların en doğalı ve ilki olan “ses” kullanılarak,

c) Her ölçü, şekil ve ses çeşitliliğine göre bütün davul türlerine büyük önem verilerek,

d) Doğaçlamalara şekil veren öğe olarak “ostinato” (tekrarlanan ritmik, sözlü veya söylenen biçim) kullanılarak doğmuştur.

Orff Schulwerk çalışmalarının temeli müzik, konuşma, dans ve hareketin birleşiminden ortaya çıkacak yaratıcı gücün tetiklenmesidir. Bu gücün sonucunda ortaya çıkan ürünler ise süreç içerisinde öğrencilerin kişilik gelişimine katkı sağladığı gibi sosyal ve iletişim becerilerini de geliştirmektedir. Yaratıcılığı doruk noktasına çıkaran çalışmalarda öğrenciler tamamen doğaçlama hareket geliştirir, hiç bir sanatsal kaygı taşımadan çalgıları ve bedenlerini kullanarak spontan müzik yaparlar. Bu çalışmalarda öğrencilerin yeteneklerinin olup olmadığı önemli değil, deneyim yaşadıkları süreç ve meydana getirdikleri ürün önemlidir. Bütün bu süreç içerisinde öğrencilerimiz beynin sağ bölümü (duygusal alan) ile sol bölümünü (bilişsel alan) birlikte kullandıkları için öğrenme süreci daha hızlı gerçekleşmektedir.

Sinema

Eğitici filmlerden oluşan, öğrencilerin arkadaşları ile birlikte öğrenirken keyifli zaman geçireceği bir aktivitedir. Bu aktivite aynı zamanda tiyatro, sinema, opera, bale gibi sosyal-kültürel aktivitelerde dikkat edilmesi gereken durumlar ve nedenleri çözme bilincini geliştirmeye katkı sağlamaktadır.

Oyuncak Günü

Her pazartesi günü öğrenciler evlerinden istedikleri oyuncakları okula getirebilecek ve arkadaşları ile birlikte oynayabileceklerdir. Böylece öğrenciler evleri ile okul arasında bağ kuracak, kendilerine ait bir eşyayı taşıma, unutmama, sahip çıkma, değerini bilme, sorumluluk alma, arkadaşları ile paylaşma vb. duyguların gelişimi desteklenecektir.

Renkler Atölyesi

Öğrencilerde var olan yaratıcı güçlerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek amacıyla çoğunlukla açık havada uygulanacak bir etkinliktir. Çeşitli baskı tekniklerinin kullanıldığı, ebru gibi sonucunun merak uyandırdığı, kolaj gibi çeşitli malzemelerin bir arada kullanıldığı, renklerin karışımından elde edilen ara renklerin eğlenerek öğrenildiği görsel algıyı geliştirici bir çalışmadır.

Hayal Tasarım Atölyesi

Bu derste öğrenciler önce hayal edecek, bu hayallerini önce fikre, sonra ürüne dönüştürecektir. Artık materyaller, kağıt, kalem vb. her şey öğrencilerin hayallerine malzeme olabilir. Bazen bir çizim, bazen bir oyun, bazen bir hikaye öğrencilerin yaratıcı bir fikir ve ürün ortaya çıkarmasını sağlamaktadır.

Fen ve Doğa Etkinlikleri

Fen ve doğa etkinlikleri öğrencilerin bilimsel düşünmelerini, yaparak yaşayarak öğrenmelerini, gözlem ve deney yeteneklerini geliştirmelerini, çevrelerine karşı duyarlı olmalarını, neden-sonuç ilişkileri kurmalarını ve problem çözme becerilerini, günlük yaşamda kullandıkları araç-gereç ve malzemeleri tanımalarını, kavram gelişimlerini, akıl yürütme becerilerini ve dil gelişimlerini, yeni fikirler üretebilmelerini, yaratıcı düşünme becerilerini, kendilerine güven duymalarını, psikomotor, becerilerini, nesnelerin benzerliklerini, farklılıklarını, grup etkinliklerine daha istekli katılmalarını, grup içerisinde yardımlaşma, paylaşma, iş birliği gibi sosyal davranışları, kendi becerilerini tanımalarını sağlamaktadır.

Fen ve doğa etkinlikleri sırasında yapılabilecek aktiviteler; Deney yapma, hayvan besleme, bitki yetiştirme, inceleme gezileri, sınıfa konuk çağırma ve fen-doğa merkezinde bulunan materyallerle yapılan diğer çalışmalardır.

Puzzle Günü

Her salı puzzle günü olacaktır. Öğrenciler o gün istedikleri puzzle okula getirip hem bireysel hem grup çalışabilecektir. Puzzle gibi aktiviteler zihin jimnastiğidir ayrıca el göz koordinasyonuna katkı sağlamaktadır.

Matematik Etkinlikleri

Sayılar, renkler, geometrik şekiller, kavramlar, duygular, toplama-çıkarma işlemleri vb. tüm matematik etkinlerini nesnelerle, şarkılarla, oyunlarla ya da çalışma föyleri ile yapılarak pekiştirilecektir.

Gastronomi Atölyesi

Birlikte yapılacak, pastalar, kekler dondurmalar, kurabiyeler, çikolatalar ve meyve salatalarıyla tat miktar, koku kavramlarını kazanacaktır. Öğrencilerimiz, sabah kendi hazırladıkları yiyecekleri ikindi kahvaltısında yemenin keyfini yaşayacaktır.

Zeka Oyunları Atölyesi

Sudoku, labirentler, interaktif oyunlar, örüntü oluşturma, lego, blok, puzzle, domino, memory, çubuklar gibi zihni çalıştıran dikkat süresini geliştiren çalışmalardır. Zeka oyunları öğrencilere, çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme, olasılıkları hesaplama, mantığı etkili bir şekilde kullanma, parça bütün ilişki kurma, planlı hareket etme, hızlı ve doğru karar verme, sorumluluk alma ve yenilmenin de yenmek kadar doğal olduğunu öğretmektedir.

Sanat Atölyesi

Kağıt işleri, kolaj çalışmaları, yoğurma maddeleri, artık materyaller, boya, origami, mandala çalışmaları planlanıp uygulanacaktır. Böylece hem ortaya yeni özgün eserler çıkartan öğrencilerin, yaratıcılıkları desteklenecek hem de ince kasları geliştirilecektir. Ayrıca önemli ressamlar ve sanat akımları hakkında bilgi aktarımı yapılacaktır.

Dikkat Oyunları

Son yıllarda artış gösteren önemli sorunlardan biri dikkat bozukluğu ve dikkat süresinin kısalığıdır. Yapılacak çalışmalar, konu üzerinde odaklanmayı dikkat süresini uzatmayı ve görsel algıyı hızlandırıcı çalışmalardır. Örneğin, bir hikaye anlatıp çocuklaradan bu hikayede geçen belirlediğiniz kelimeleri saymasını istemek: “Şimdi sana bir hikaye okuyacağım, sen bu hikayede geçen kelebek kelimelerini sayacaksın. Ben hikayeyi bitirene kadar içinden saymaya devam et. Hikayeyi bitirdikten sonra ben sana soracağım” gibi…

Türkçe Dil Etkinlikleri

Bilmece, parmak oyunu, tekerleme, şiir, hikaye, drama, kukla, pandomim çalışmaları uygulanacaktır.

Eğitici Masa Oyuncakları

Eğitici oyuncaklar; çocukların bilişsel, dil ve öz bakım becerisini desteklemek amacıyla sistemli bir şekilde geliştirilmiş, aynı zamanda sosyal-duygusal ve motor becerilerinin gelişimini destekleyen, çocukların oynayarak öğrenmesini sağlayan oyuncaklar olarak tanımlanabilir.

İngilizce

Yabancı dil eğitimi gören çocukların düşünme becerileri tek dille öğrenim gören çocuklara oranla daha çok gelişmektedir. Bu da yabancı dil bilen çocukların kavram geliştirme ve üst düzey becerileri kavrama konusunda tek dil bilen çocuklara göre üstünlük sağlamaktadır. Bilimsel araştırmalara göre erken yaşta öğrenilen yabancı dil çocuğun matematik, ana dili ve sosyal bilgiler alanlarında da başarılı olmalarını sağlamaktadır. Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuk çevresindeki olayları algılamada daha üst düzey başarı göstermekte, kişisel alanda da farklılıklara anlayışlı, saygılı ve hoşgörülü yaklaşmaktadır. İnteraktif oyunlarla İngilizce dersine devam edilecektir.

Konsept Partiler

Öğrenciler belirlenen konsepte uygun hazırlık yapıp, cuma günleri okula bu hazırlıkları ile gelecektir. Müzik eşliğinde danslar edilerek konsept çerçevesinde parti yapılacaktır. Haftanın son gününü çeşitli eğlenceli etkinliklerle değerlendirmek, pazartesi günü mutlu bir şekilde okula gelmelerini sağlamak adına yapılan çalışmalardır.

Ayrıca okulumuzda

Yaratıcı drama

Açık hava oyunları

Gezi günü

Grup oyunları

Müzik ve dans etkinlikleri de yapılmaktadır.

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