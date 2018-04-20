LUGO Okul Öncesi Eğitim Kurumları’nda çocuklarımıza, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda kendilerini evlerinde hissedecekleri sıcaklıkta, eğlenerek öğrenecekleri bir ortam sunuyoruz. Tam zamanlı profesyonel psikolog kadromuzla; Yaşam doyumu, birey bütünlük duygusu, aile bütünlük duygusu, benlik saygısı üzerine kurulu bireysel gelişim planı ile 2-6 yaşta elde edilecek bireysel kimliklerinin oluşmasında ailelerimizle birlikte minik bireylerimizi destekliyoruz. LUGO Okul Öncesi Eğitim Kurumları’nda, Bilingual dil eğitimi programı uyguluyoruz. Sınıflarımızda tam zamanlı, bir İngilizce, bir Türkçe öğretmeni ile aktif olarak İngilizce ve Türkçe iletişim becerileri ve dil gelişimini destekliyoruz. Çift dilli, hatta çok dilli olarak büyüyen çocuklar üzerinde yapılan tüm araştırmalar, bu çocukların bilişsel gelişimlerinin daha hızlı olduğunu göstermektedir. Çok dilli eğitimin, çocuğun hem akademik, hem sosyal hem de kişilik gelişimine önemli katkıları bulunmaktadır. 0-6 yaş arası, çocukların beyninde pek çok nöron gelişir ve yapılanır. Çift dilli çocuklarda çok daha gelişmiş nöron bağlantılarının oluştuğu görülmüştür. Bu da bilişsel gelişimlerinin daha ileri düzeyde olduğunu gösterir.

Çok dilli büyüyen çocukların, ilerleyen dönemlerde akademik becerilerinin de daha yüksek olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu çocuklar, her iki dilin de inceliklerini ve özelliklerini kavrayabilirler, ilerleyen yıllarda sözel ve yazılı iletişimde rahatlıkla kullanabilirler. Bu, geliştirdikleri bilişsel esneklikten kaynaklanmaktadır. Küçük yaşlarda dildeki sesleri çıkarmak için gerekli ‘gırtlak, dil, ağız oluşumu’ henüz çok esnektir. Dolayısıyla bu dillerin aksanlarını küçük yaşlarda daha kolay ve doğru edinirler.

Tüm bu çalışmaları eğitimimizle bütünleştiriyoruz.

LUGO Okul Öncesi Eğitim Kurumları’nda çocuklarımıza kendilerini gerçekleştirmeyi sağlamada destekleyecek resim, müzik, hareket eğitimi, nefes terapisi, yoga, drama profesyonel eğitmenlerle verilmektedir.

Çocuklarımızın çağımızı yakalama ve anlama becerisini geliştirmek için Robotik kodlama eğitimi de verilmektedir. Bu eğitimle Bilimsel düşünerek bilim insanı olma yolunda ilk adımlarını atmış olurlar. Grup çalışmaları ile görev paylaşımı yapabilmeyi ve sorumluluk almayı öğrenirler. Sistemli ve sıralı düşünerek problem çözme becerileri gelişir. Matematik ve analitik düşünme becerisi alt yapısı gelişir. Motivasyonları ve özgüvenleri artar. Bellek eğitimine katkı sağlar. Derste edindiği becerileri, gerçek hayata transfer edebilmeyi öğrenirler. Mutlu ve sevgi dolu ortamda kalıcı bilgi ve kişisel gelişim garantisi veriyoruz.

LUGO OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI’NDA YAZ OKULU

Mutlu öğretmenler, mutlu çocuklar, mutlu aileler ile birlikte mutlu bir yaz!

Çocuklarımıza yaz tatilinde de uzman eğitmenler gözetiminde çocukların ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulan yaz okulu programı, zengin içeriği ile dolu dolu geçirecekleri bir tatil imkanı sunuyor.

Öğlene kadar ŞAVKAR’la birlikte düzenlediğimiz programda çocuklarımız iki gün hareket eğitimi, bir gün eğlenceli survivor aktivasyonuna katılacak, iki gün de havuzda yüzme dersi alacaklar. Öğleden sonra okullarımızda deneyler, su savaşları, geçmiş zaman oyunları, klasik müzikle dinlenme ve kitap okuma saatleri ile keyifli bir yaz geçirecekler. Çocuklarımıza unutamayacağı keyifli bir yaz tatili armağan ederken, sizler de gözünüz arkada kalmadan rahatça işlerinizi halledebilecekseniz.

LUGO Okul Öncesi Eğitim Kurumları ailemize miniklerimizi bekliyoruz…

MAVİŞEHİR LUGOKIDS

8291/2 Sk. No: 1/E Ataşehir Mahallesi Family Park Villaları Mavişehir

Tel: 0232 324 56 00 Gsm: 0534 015 70 64

mavisehir@lugokids.com

KARŞIYAKA LUGOKIDS

Bahriye Üçok Bulvarı Latife Hanım Sk. No: 33/1 Karşıyaka

Tel: 0232 323 24 00 Gsm: 0552 220 07 94

karsiyaka@lugokids.com