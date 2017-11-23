Lugo Kids Eğitim Kurumları olarak, çocuklarımızı akademik yönde seçkin bireyler olarak yetiştirmenin yanısıra, milli bilinci yüksek, geçmişine ve değerlerine bağlı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları doğrultusunda ilerleyen bireyler olarak hayata hazırlamak asli görevlerimizdendir.

Bu sebeple;

Ata’mızın açtığı aydınlık yolda emin adımlarla ilerleyen eğitimciler olarak, tüm milli bayramlarımız ve önemli günlerimizi miniklerimiz ile büyük bir hassasiyet ve çoşkuyla kutlamaya-hatırlamaya önem veriyoruz.

Halloween Partisinde Birbirinden Renkli Karakterlerle Eğlendik

İngilizce temel eğitim veren Lugo Kids Anaokulları’nda, her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir özenle hazırlanan miniklerimiz ile Halloween partisinde çok eğlendik. Sürpriz aktivitelerin ve kostümlerin sergilendiği partimizde çocuklar büyük keyif aldı.

MAVİŞEHİR LUGOKIDS

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KARŞIYAKA LUGOKIDS

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