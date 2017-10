DÜŞ MUCİTLERİ BİLİM ANAOKULU

GELECEKTE 7 TEMEL BECERİYİ KAZANABİLMİŞ ÇOCUKLAR BAŞARILI OLABİLECEK

Düş Mücitleri Bilim Anaokulu Kurucusu ve Eğitim Koordinatörü Arzu Hızal, 7 temel beceriyi kazanan çocukların iş hayatlarında başarıyı yakaladıklarını söyledi. Hızal, okullarında başarıyı getiren Eleştirel Düşünme, Zihinsel Çeviklik ve Esneklik, İnisiyatif Alma, Sözlü ve Yazılı İletişim, Veri Analizi ve Hayal Gücü, İş birliği becerilerini geliştirecek bir altyapı oluşturduklarını söyledi.

Eğitim ve öğretim döneminin yaklaşmasıyla okula gidecek çocuklar ve ailelerini büyük bir heyecan sardığını anlatan Düş Mücitleri Bilim Anaokulu Kurucusu ve Eğitim Koordinatörü Arzu Hızal, ailelerin çocuklarının anaokuluna ve ilkokula başlama süreçlerinden kararsızlık, korku ve heyecan duygularını birarada yaşadıklarını söyledi. Ebeveynlerin “Acaba çocuğum mutlu olacak mı?” “Bu yıl anaokuluna mı gitmeli yoksa ilkokula mı başlatmalıyım?” gibi sorularla meşgul olduğunu belirten Hızal, “Aslında tüm bunların ötesinde bizim çocuklarımız gelecekte sadece Türkiye’de değil dünyada rekabet edecekler. Biz çocuklarımıza dünyadaki çocuklar ile rekabet edebilecekleri yetkinlikleri kazandırabiliyor muyuz? Şu an isimlerini bildiğimiz ve /veya sahip olduğumuz meslekler gelecekte belki de olmayacak. Peki bu kadar tartışmasını yaptığımız eğitim sisteminde biz neyin seçimini yapıyoruz, çocuklarımız hangi mesleklere sahip olacak? Globalleşen ekonomide artık mesleklerin belli olmasına gerek yok, sadece 7 temel beceriye sahip olunması gerekiyor. Okullumuzda başarıyı getiren Eleştirel Düşünme, Zihinsel Çeviklik ve Esneklik, İnisiyatif Alma, Sözlü ve Yazılı İletişim, Veri Analizi ve Hayal Gücü, İş birliği becerilerini geliştirecek bir altyapı oluşturuyoruz” dedi.

Bu konuda Prof.Dr. Selçuk Şirin’in önemli çalışmaları bulunduğuna değinen Hızal, şunları söyledi; “Tüm bu 7 temel beceri düşünmeyi, sorgulamayı beraberinde getiriyor. Yaratıcılık bu temel becerilerin beslenmesi için olmazsa olmazlardan. Eleştirmeden, itiraz etmeden, farklı çözüm yollarını denemeden, denemek için sebat göstermeden yeni bir ürün, hizmet ya da fikir ortaya koyamazsınız. Bu becerileri olmayan bir toplumdan da üretken bireyler beklemek gerçekçi olmayacaktır. Toplumumuzun ihtiyacı, yarış atı gibi belirsiz bir geleceğe bugünün bilgileri ile koşturulan çocuklar değil, bilgiye ulaşmayı bilen, bilgiye ulaşmak için sebat gösteren, bilgiyi sentezleyebilen, hayal gücünü kullanarak yeni şeyler üretebilen, tüketen değil üretken çocuklardır. Biz de bu gerçekten hareket ile 7 temel beceri çerçevesinde, yeni nesil eğitim sistemi ile çocuklarımıza soru sormayı, şu an aklımıza yatmayan hayaller kurmayı, oyun kurarak ve oynayarak her durum ve olayı deneyimlemeyi ve en önemlisi bilgiye ulaşmanın zevkini ve motivasyonunu yaşatmaya çalışıyoruz”

BUTİK ANAOKULU İLE BİREYE ÖZGÜ EĞİTİM

Butik anaokulu ile bireye özgü eğitim günümüzdeki insan odaklı yaklaşımın bir parçası olduğunu belirten Hızal, gelişen teknoloji olanaklarının da yardımı ile çocukların kişisel özellikleri, yetenekleri ve ilgilerine göre bireyselleştirilmiş eğitimin başarıyı artırdığını söyledi. Hızal, “Yapılan araştırmalar da bunu kanıtlıyor. Biz “Butik Anaokulu” anlayışı ile çocuklarımızı bireyselleştirilmiş eğitim anlayışı ile büyütüyoruz. Çocuklarımız ilkokula başladıkları zaman aileleri çocuklarının hangi alanda yetkinliğinin ve ilgisinin fazla olduğunu bilerek okul tercihi yapabiliyor ve okul tercihi yapmalarında da kendilerine yol gösterici oluyoruz. Butik Anaokulu, her öğrencinin okuldaki tüm öğretmenler tarafından tanındığı, velinin her aradığında karşısında onu tanıyan bir muhatap bulabildiği, çocuğun liderliğini ve özgüvenini geliştirecek sıcak ve ulaşılabilir bir ortamın bulunduğu, rahatsızlandığında, hemşire tarafından ilk müdahalenin hemen yapıldığı, psikolojik olarak çocukla birebir ilgilenen bir psikoloğun bulunduğu ve her ay veliye çocuğu ile ilgili özel geri dönütlerin verildiği bir sistemden bahsediyoruz” diye konuştu.

NEDEN INTERNATINAL PRESCHOOL CURRICULUM (IPC) SİSTEMİ UYGULUYORUZ?

Arzu Hızal IPC ile ilgili şunları anlattı; IPC (Uluslararası İngilizce Eğitim Programı) 6 aylık ile 6 yaş çocuklarına yönelik özgün İngilizce eğitim müfredatıyla, tüm dünyada ve farklı kültürlerde çok başarılı olmuş bir program. Merkezi Florida’da bulunan IPC 2008 yılında franchising vererek dünyaya açılmış bir okul sistemi. Hindistan’dan Dubai’ye, Polonya’dan İtalya’ya, Kanada’dan Peru’ya, Kenya’dan Filipinler’e uzanan çok farklı kültürlerde okul öncesi dönem çocuklarına tam gün İngilizce eğitimi sunabilen çok başarılı ve özgün bir eğitim modeli.

Şu anda toplamda dünyada 120 IPC okulu mevcut. Bu yönüyle dünyada en hızlı yaygınlaşan bir eğitim yaklaşımı. IPC’yi benzerlerinden ayıran temel özelliği, haftada belli saatlerle sınırlı bir İngilizce dersi gibi olmaması. Aksine, tüm boyutları ve beceri alanlarıyla İngilizce olarak verilen bir kreş ve anaokulu programı. Türkçe’de işlenen konular gibi konular İngilizce olarak işlenmekte ve işlenirken çoklu zeka kavramı dikkate alınmakta ve zekanın birçok alanına göre etkinlik ve faaliyetler yapılarak çocuğun kavraması sağlanmakta. Bu sistemde çocuklar, gün boyu yabancı öğretmenlerin yürüttüğü bir anaokulu programına katılıyorlar ve tüm iletişim İngilizce olmak zorunda. Ayrıca sistem daha çok öğrenciyi çalıştırmak yerine öğretmeni çalıştırmakta, öğretmenin konuya hakim olmasını sağlamaktadır.

Öncelikle bir yabancı dilin öğrenilmesinde en kalıcı ve etkili zaman dilimi 0-6 yaş dönemidir. İngilizcenin küresel bilim ve ticaret dili olması nedeniyle çocukların bu dili formal eğitim sürecinde mutlaka işlevsel düzeyde öğrenmeleri gerekiyor. Ancak ülkemiz bu konuda genel olarak başarılı değil.

Sistemde tüm üniteler altı tane disiplinler arası içerik öğrenme alanını ihtiva eder: (1) Dil Sanatları; (2) Sosyo-Duygusal Beceriler; (3) Aritmetik; (4) Yaratıcı ve Görsel Sanatlar; (5) Bilimler; (6) İnce ve Kaba Motor Becerileri. Öğretim müfredatı geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış oyun, sorgulama ve nesnel tabanlı öğrenme stillerini içeren kavramlara dayanmaktadır.

Her ünitede öğretmenlerin kolaylıkla kullanabileceği değerlendirme yönergeleri ve ölçekleri var. Bu şekilde çocukların gelişimleri rahatlıkla izlenebiliyor.

IPC’nin eleştirel düşünmeyi geliştiren, kişisel farkındalık yaratan, diğer kültürlere karşı anlayış geliştiren, çok kültürlülüğü teşvik eden temel beş teması ve hedef kazanımları bulunmaktadır. IPC, organizasyonun hedef davranışlarının kazandırılmasının anlaşılması ve kolaylaştırılmasını sağlamak için aileleri her fırsatta eğitimin bir parçası haline getirmeye çalışan bir anlayışı var.

Neden ev tipi katkısız beslenme diyoruz?

Bebeklerde ek besinlere başlandığından itibaren (6.aydan sonra) seçilen besinin kalitesi şüphesiz ki en önemli unsurdur. Bir besinin kalitesini de yine şüphesiz ki onun üretim, satım, temizleme, pişirme, saklama ve servis etme özellikleri belirler.

Bizler de çocuklarımız için sağlık bakanlığının hazırlamış olduğu talimatlar doğrultusunda, tıpkı anne eli değmiş gibi bir beslenme programı oluşturuyoruz. Dengesiz, katkı maddeli ve hormon içerikli beslenme ile diyabet, anemi, obezite, malnütrisyon, erken ergenlik, raşitizm, diş çürükleri, zeka geriliği gibi bir çok hastalığın önüne geçmek adına içerisinde tüm besin gruplarının yer aldığı, (süt grubu- et grubu- sebze ve meyve grubu- ekmek- tahıl grubu) fakat katkı maddeli ve hormon içerikli ürünlerin (paketli gıdalar ve kanatlı hayvanlar) kullanılmadığı, şeker ihtiva eden gıdalar da olabildiğince beyaz şekerin önüne geçildiği, şekerleme ve reçelin yerine pekmezin, hurma ihtiva eden tatlıların ve balın tercih edildiği bir beslenme programı uyguluyoruz. Hazır gıdaları kullanmıyoruz. Zira yapılan araştırmalar gösteriyor ki, çocukluk çağı beslenmesi hem kendi dönemi için hem de yaşamın diğer dönemleri için oldukça kritik.

Tabii iş menü hazırlamak ile bitmiyor. Her bir çocuğumuzu beslenme saatlerinde ayrı ayrı izliyoruz. Tek bir besin grubuna bağlı kalmalarının ve yetersiz sıvı tüketimlerinin de önüne geçmiş oluyoruz. Bu beslenme kültürünü çocuklarımıza aşılarken onlara en iyi şekilde rol model olmaya çalışıyoruz.

Hemşire Aşkın Çevirgen

Aydınlıkevler Mah.6782 Sok. No:46 Evka2 Çiğli

0544 370 35 15 – 0232 370 35 15

info@dusmucitleri.com.tr