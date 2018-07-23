YAZ TUTKUSU ELBİSELER

Bir kadının giysi dolabına yaz geldi mi en çok hangi kıyafeti görürüz diye sorsalar, hiç şüphesiz ki ilk olarak elbiseler gelir aklımıza! Elbise demişken; uzunuyla, kısasıyla, desenlisiyle, pamuklusuyla, keteniyle, sporuyla ve abiyesiyle seçenek o kadar çok ki…

Vücut kusurlarımızı tek parça bir elbise ile örtme şansımız olduğu gibi, güzel olan taraflarımıza da dikkat çekmemiz mümkün. Örneğin; kiloş bir elbise ve dar bir elbiseyi ele alalım. Biriyle fazla olduğunu düşündüğümüz basen bölgemizi kamufle ederken, diğeriyle de fiziğimize güveniyorsak şayet onu ön plana çıkartabiliriz. Bu kadar elbise elbise demişken, haydi gelin şimdi de bu sezonun en trend modelinden bahsedeyim sizlere. Hala popüleritesini yitirmeyen pastel renkler ve floral desenler ile bezenmiş, önü kruvaze detaylı bir elbise, sizi bu yaz oldukça trend gösterecektir. İşte ben de bugün tam da bu elbiselerden bahsetmişken böyle bir model ile karşınızdayım. Sandaletlerim ve vintage hasır çantam bana eşlik ediyor. Bu üç parça ile eforsuz ama trend bir şıklığı kendimce yakalamaya çalıştım; fazla çaba sarf etmeden ama doğru parçaları bir araya getirerek.

Uzun lafın kısası, elbise bir kadının olmazsa olmazıdır. Bu ister pazar tezgahından seçilmiş bir parça, ister haute couture bir dünya markası olsun, her yazımda vurguladığım gibi önemli olan stil sahibi görünmek ve taşıyabilmektir.

Şimdilik hoşçakalın…

İnstagram: pisimel