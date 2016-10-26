SONBAHARDA BESLENME

Mevsim geçişleri çoğumuz için yorgun, halsiz ve bitkin geçen bir dönemdir. Yapılan çalışmalar havaların soğumasıyla depresyona yakalanma riskinin daha fazla olduğunu gösteriyor. Sonbaharı her zamankinden daha enerjik ve sağlıklı geçirmek istiyorsanız söylediklerimize kulak vermenizi tavsiye ederiz.

Depresyona eğilim arttığında kişiler genelde karbonhidrat içeriği yüksek besinlere yönelir. Bunun nedeni, kanbonhidrat içeriği yüksek olan un ve şeker oranı yüksek besinlerin vücutta serotonin salgılatarak mutluluğa kısa süreli katkıda bulunmasıdır. Bu yiyeceklerin kalorisi yüksek aynı zamanda besin değeri oldukça düşüktür ve hızla kilo alımına sebep olurlar. Doğru tercihler yapılarak mevsim geçişlerinde yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek mümkün.

Yapılan birçok araştırma, Omega-3 ün beyindeki serotonin ve dopamin hormonlarını etkileyerek, psikolojiye pozitif yönde katkıda bulunduğunu gösteriyor. Özellikle bu geçiş dönemlerinde Omega-3 içeriği yüksek; balık, ceviz, keten tohumu, koyu yeşil yapraklı sebzelerden faydalanılabilir. Depresyona iyi gelecek bir diğer besin ögesi ise magnezyumdur. Magnezyum metabolizmanın sağlıklı çalışması için oldukça önemli bir mineraldir. Aynı zamanda stres ile başa çıkmada da önemli bir yardımcıdır. Tüm bunların yanı sıra magnezyum vücutta insülinin görevini düzgün bir şekilde yapılmasını da sağlayarak çağımızın hastalığı insülin direncine karşı bir koruyucudur. Magnezyumun en iyi kaynaklarından olan koyu yeşil yapraklı sebzeleri, fındık, badem, kurubaklagiller ve tahılları da beslenmenize eklemek bu konuda faydalı olacaktır.

Vücüdumuz kış aylarında soğuyan havaya karşı adapte olmak için yağ depolamaya eğilimlidir. Çünkü yağların bir görevi de vücut için gerekli ısıyı sağlayarak vücudu soğuğa karşı korumaktır. Buna çare olarak yavaşlayan metabolizmayı canlandırmak adına düzenli egzersiz yapmaya gayret gösterilmelidir. Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı bir bireyin haftada en az 150 dakikalık orta tempoda yürüyüş yapmasını öneriyor. Ayrıca ek sağlık yararlarından faydalanmak isteyen bireylerin ise haftalık 300 dakika orta tempolu yürüyüşler yapması gerektiğine değinmektedir. Egzersiz vücutta endorfin salgılatarak depresyonu azaltacağı için doğal bir antidepresan görevi de görecektir.

Yaz aylarına nazaran kış aylarında daha az susuzluk hissedenler günlük su tüketimine ekstra özen göstermelidir. Gün içine yayarak tüketilecek su;

metabolizmanızın daha iyi çalışmasına katkıda bulunacak, vücuttan toksinlerin atımını sağlayacaktır. Ayrıca düzenli su tüketimi ile beraber gün içinde yapılacak ara öğünler, iştahı dengeleyerek ana öğünlerinizde fazla yemenizi engelleyecektir.

Havaların soğumaya başlamasıyla, hastalıklara karşı direncimiz azalır. Hastalıklardan korunmak için vücutta antioksidan görevi gören A, C ve E vitaminlerden yararlanmak gerekir. Bu vitaminlerden yararlanmak için beslenmenizde yumurta, balık, havuç, koyu ve yeşil yapraklı sebzeler, portakal, mandalina, greyfurt, biber, domates gibi besinlere yer vermeye özen gösterilmelidir.

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