SELÜLİTE SON !

Kış aylarında görmezden gelinen, kalın kıyafetlerin altına rahatça gizlenen selülitlerle yaz aylarında yüzleşilir. Hemen kurtulmak için her duyulan yöntem denenir, vücut bu döngüden yorulur, üstelik kişi portakal kabuğu görüntüsünden kurtulamayınca mutsuzlaşır. Öncelikle şuna değinmek isterim; selülit kadınların %90’ında görülebilen bir problemdir. Sadece kilolu değil, zayıf kadınların da problemidir.

Peki selülit neden oluşur?

Bunun yanıtı basit; kan ve lenfatik dolaşım bozulmuşsa, portakal görünümü kaçınılmaz olur. Gün içinde masa başı çalışmak, az hareketli bir yaşam sürmek, beraberinde bir çok olumsuzlukları getirir. Bunların başında da selülit gelir. “Kalıcı olarak kurtulmak mümkün mü?” dediğinizi duyar gibiyim. Selülit kader değil, ondan kurtulmak için oldukça basit ama altın değeri niteliğinde önerilerimi sizlerle paylaşacağım.

Tabiiki önceliğimiz sağlıklı ve dengeli beslenmek, yani tahıl, et, süt ve meyve grubunu bir arada barından dengeli seçimlerden yana olmalıdır. Bununla birlikte günde 2-2,5 litre su içmek bizim için vazgeçilmez olmalı. Susuz kalan bir vücut, herşeyden önce cilt elastikiyetini kaybedecek, kolajen dokunun yapısı bozulacaktır. Hareketli bir yaşam bizi 1-0 öne geçirir. Haftanın 5 günü mutlaka 45-50 dakika yürümeye özen gösterin. Yapılan araştırmalar yeşil çayın iyi bir antioksidan kaynağı olduğunu söylüyor. Şekerli, asitli içecekler yerine günde 2 fincan yeşil çay içmeye özen gösterin. Vücutta antioksidan görevi gören A, C ve E vitaminlerinden faydalanalım. Bunun için koyu yeşil yapraklı sebzeler, avokado, ananas, portakal, limon, greyfurt, çilek, badem, ceviz ve süt gibi besinleri hayatımıza ekleyelim. Selülitin en büyük düşmanı tuzsuz bir yaşamdır. Tuzsuz bir yaşam deyince akla sadece yemeklere tuz eklememek gelmemeli. Salamura besin, turşu, konserve ve işlenmiş ürün tüketiminden de uzak durmak gerekiyor. Omega-3’ün faydalarından biri de kan dolaşımını hızlandırmaktır. Soğuk suda yaşayan balıkların omega-3 içeriği diğer balıklara oranla daha yüksektir. Uskumru, somon, lüfer, alabalık ve ton balığı Omega-3 içeriği zengin balıklardandır. Haftada en az üç gün tercihinizi bu balıklardan yana kullanabilirsiniz. Yağda kızartma yöntemini değil, ızgara tercih etmeniz önemli. Ananas selülit ile savaşta baş yardımcıdır. İçerisindeki bromelain enzimi sayesinde deforme olmuş kolajen dokuyu onarır, yağ depolanmasını önler. Üzüm çekirdeği ve toz kakao ise içerisinde bulunan bioflavonoidler sayesinde zarar görmüş kolajen dokuyu onarır. Kahve tüketimi selülit için oldukça tartışılan bir konu. Hem kahve selülit yapar denir hem de selülit için başvurulan kremlerin içerisinde bol miktarda kafein bulunur. Benim size önerim kahveyi günde 2 fincan ile sınırlamak ve en önemlisi selülite davetiye çıkaran şekeri kahvenize eklememek olacaktır. Unutmayın fazla çay ve kahve tüketimi vücuttan ekstra su atımına neden olur. Bizim amacımız vücudu susuz bırakmak değil, düzenli su tüketimi ile vücudu canlandırmaktır.

Sağlıklı ve yeterli beslenme adımlarını attığınızı ama hala yaza hazır olmadığınızı düşünüyorsanız, sizi destekleyecek bir program önereceğim. Dünya Sağlık Örgütü’nün de onayladığı incelme, sıkılaşma, şekillendirme, pürüzsüzleştirme ve selülit giderici Lipomassage programı Fulllight Güzellik Birimimiz’de uygulanmaktadır. Lipomassage son geliştirilen teknoloji ile adipositleri uyararak bölgesel yağların ve dirençli selülit dokusunun giderilmesinde yardımcıdır. Beraberinde sağlıklı beslenme ile desteklenerek inatçı yağ bölgeleri için oldukça etkilidir. Sağlıklı beslenme programları ve destekleyici çözümler için Fulllight Güzellik Birimimiz’den detaylı bilgi alabilirsiniz.

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