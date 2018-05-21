POZİTİF VE ROMANTİK

Kıyafetleriniz ile pozitif bir ruh haline bürünmeye ve bu pozitif ruh halinizi de etrafınıza yansıtmaya ne dersiniz?

Bu sene yaz, hiç beklemediğimiz kadar erken ve sıcak geldi; dolayısıyla kışlıklardan yazlıklara geçişimiz de bir o kadar hızlı oldu. Oysa bahar vardı sanki arada, akşamüstü serinliğinde üzerimize geçirdiğimiz jean ceketler, “acaba üşür müyüm“ kaygısıyla yanımıza aldığımız sweatshirtler…

Neyse lafı fazla dolandırmayayım ve giymeyi özlediğim bütün baharlık kıyafetlerimi bir tarafa bırakıp, bu güne geleyim. Her sezon başka bir renk trend olurken, ben bugün renklerden bebek mavisi ile karşınızdayım. Romantik, minimal ve cici, hele bir de kocaman bir gülümseyişle tamamladığınızda, fazlasıyla pozitif.

Aşırı moda olanı takıntı haline getirmekten hep uzak durmuşumdur, size de tavsiye ederim. Çünkü Coco Chanel’in çok sevdiğim ve benimsediğim o meşhur sözü gibi “moda geçer stil kalır!” Bundan ötürü, yazılarımda mümkün olduğunca gardrop klasiği parçalardan söz etmeye çalışacağım sizlere.

Askılı, midi boy ve bebek mavisi bu şirin elbiseye feminen bir hava katmak için, onu stiletto ile kombinlemeyi tercih ettim bugün ve bu sayede gece olacak şık bir etkinliğe de rahatlıkla katılabilirim. Yine aynı elbiseyi yaz aylarının vazgeçilmezi sandaletler ve üzerime alacağım jean bir ceketle kombinleyip, bu sefer de bir akşamüstü etkinliği veya beş çayına uygun hale getirebilirim.

Sonuç olarak; hangi parçayı ne ile tamamlayacağımızı bilmeli ve önemli olanın abartı değil, stil sahibi görünmek olduğunu unutmamalıyız. Bu moda oyununu kendi kurallarınıza göre oynayın yani renk ve model seçimi size kalmış.

Melike Baykara Birinci

Instagram: pisimel

pisimelblog@gmail.com