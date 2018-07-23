MAVİŞEHİR’İN KALBİNDE YEPYENİ BİR YAŞAM YÜKSELİYOR

RUHUNDA GÜZELLİKLER BARINDIRAN BİR PROJE

Hayatın tam merkezinde, Mavişehir’in en güzel konumlarından birinde, EKMAS Yapı ayrıcalığıyla harika bir proje yükseliyor… Eğitim, sağlık, eğlence, sosyal yaşam, ulaşım ve çevresel oluşumların tam merkezinde bir projenin detaylarını sayfalarımıza taşıdık.

ANCAK BİR İZMİR’Lİ, İZMİR’E BU KADAR SAHİP ÇIKIP SAYGI DUYABİLİR.

Bu, şu an tamamen bizim betimlememiz, böyle hissedenlerin düşüncemize katılacağından hiç şüphemiz yok… Çünkü gerçek İzmirli tüm hayatını insani değerlere saygı üzerine kurgular. Kendinden ödün vererek; doğduğu, büyüdüğü, duygusal bağ kurduğu şehrindeki her şeye ve herkese farklı hislerle yaklaşır.

Gerçek İzmirli gücünün ve imkanının yettiği kadar sahip çıkar değerlerine. Kimi şehrinin spor kulübüne sahip çıkar sorumluluk alır, kimi yere çöp atmaz, atılmış çöpü de toplayarak sorumluluk alır…

Bu içgüdüsel tutum insanın işine de yansır, çevresine olan yaklaşımına da…

KÜLTÜRÜNÜZ VE VİZYONUNUZ KALICI TEMELLER ATMANIZI SAĞLAR

Ailecek 30 yıldır sanayi işi ile uğraşıyoruz. Sanayiciliğin bize verdiği kültür ve disiplinle yaptığımız işler ayrıcalıklı oluyor ve bizi ileriye taşıyor.

MAVİŞEHİR’DE HARİKA BİR YAŞAM PROJESİ YÜKSELİYOR.

Mavişehir’de yaşayanlar EKMAS’ı çok iyi bilirler; neredeyse hiç kimseyi rahatsız etmeden, usulca yükselen katlarını yakından görenler bile proje detaylarını merak ediyor aslında… EKMAS’ı ve Mavişehir projesini, EKMAS Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’ndan öğrenelim…

ÖZGÜR EKMEKÇİOĞLU

1989 İzmir doğumlu Özgür Ekmekçioğlu, İlkokul ve Liseyi İzmir’de okuduktan sonra İstanbul’da Makine Mühendisliği tahsilini tamamladı. Aile şirketlerinin yönetim kurulunda yer alan Ekmekçioğlu, Reo Mühendislik Elektromekanik İnşaat Yangın Söndürme Güvenlik Sistemleri ile EKMAS Yapı A.Ş. şirketlerini kurdu. Sıkı bir sinema ve tiyatro takipçisi olan Özgür Ekmekçioğlu; sanayicilik, gayrimenkul yatırımcılığı, otomotiv ve inşaat alnında faaliyetlerini sürdürmekte, Altay Spor Kulübü başkanlığı ve EKMAS Yapı A.Ş. yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır.

Özgür Bey bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

İzmir doğumluyum, İzmir’e faydalı olmaya çalışan, İzmir için üreten ve geliştiren birisiyim. İlkokul ve Liseyi burada okuduktan sonra üniversitede mühendislik okumak için İstanbul’da bulundum ama İzmir’den hiçbir zaman ayrı kalmadım. Sürekli gelip işleri takip ettim, aileme ve arkadaşlarıma zaman ayırdım.

“30 YILDIR SANAYİ İŞİ İLE UĞRAŞIYORUZ”

Ailecek 30 yıldır sanayi işi ile uğraşıyoruz. Türkiye’nin hatta Avrupa’nın en önemli yangın güvenlik sistemleri ve yangın söndürme sistemleri alanında A Yangın Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş. olarak hizmet veriyoruz.

Yangın güvenlik sistemleri üzerine A’dan Z’ye üretim yapan, AR-GE çalışmaları ile Türkiye ve dış ülkelerdeki endüstriyel tesis, enerji merkezleri, konut, ofis, eğitim kurumları, ulaşım, hastane, askeri tesisler, AVM’ler ve otellerin proje ve uygulamalarını gerçekleştiriyoruz. Bu sektörde Türkiye’nin en kapsamlı yangın söndürme ve güvenlik ekipmanları üreten tek firmasıyız. 2 yıldır otomotiv sektöründe de yer edindik, Egem Opel markasını da şirket bünyemize kattık…

7 senedir de inşaat sektörünün içerisindeyiz. Öncesinde gayrimenkul yatırım işleri yapıyorduk, inşaat sektöründe daha çok sanayi tesis alanları üretiyorduk, son dönemde konut projelerine odaklandık ve üzerinde ince ince düşünülmüş projeler ortaya çıkarmaya başladık. Şu anda da en prestijli projemiz olarak kabul ettiğimiz EKMAS Mavişehir projesini devam ettiriyoruz.

Proje detaylarına geçmeden önce; İzmir’e olan düşkünlüğünüzü biliyoruz, spor endüstrisi İzmir’de çok geri kalmıştı, siz İzmir’de sporun gelişmesi için değer katmaya çalışıyorsunuz. Altay Spor Kulübü Başkanlığı ile üst üste şampiyonluklar elde ettiniz ve Altay Kulübü 1. Lig’e çıktı.

Bu konuda da bize bilgi verebilir misiniz?

Bir kere İzmir; Türkiye’nin hatta dünyanın hem yaşam olarak hem insanların şehre karşı olan bağlılığı ve sevgisi ile bambaşka bir şehir. Ben de bu noktada çok iyi bir İzmirliyim. Hiçbir zaman İzmir’den kopamayan, buradan başka yerde yaşamayı dahi düşünmeyen birisiyim.

Altyapısında basketbol oynadığım bir kulüptü Altay. Çocukluğumdan beri camianın içindeyim. 2 sene önce kulüp başkanlığına geldim, kulübü devraldığımızda Altay 3. ligdeydi, 2 sene üst üste şampiyon olup 1. lige yükseldik. Bu hizmeti yaparken hem iyi bir Altaylı hem de iyi bir İzmirli olarak görevimi yaptım.

Çünkü bu İzmir’in bir markası, armasında İzmir yazan, Türkiye çapında 50’nin üzerinde spor okuluyla 13 Bin öğrencisi bulunan nice sporcular yetiştirmiş köklü bir kulüp.

1. lige çıktığımız final maçımızda “Altay kazanırsa İzmir kazanır” diye bir sloganla tüm İzmirlileri maça davet ederek olması gereken bir birlikteliğe imza attık… Stadda 40 Bin kişi vardı. Bu bir rekordu, Türkiye’de 3 büyüklerin maçları haricinde seyirci rekoru bu maçla elde edilmiş oldu. Bu rekora tüm İzmirli sporseverler imza attılar. Karşıyaka taraftarı bizi hiç yalnız bırakmadı, final maçlarımız haricinde de hep yanımızda oldular. Böyle dostlukların olması ve böyle bir kalabalığın bir araya gelmesi mutluluk vericiydi. Bizi yalnız bırakmayan ve yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler.

EKMAS Mavişehir projesini sizden öğrenmek istesek bize neler söylersiniz?

SANAYİCİLİĞİN VERDİĞİ KÜLTÜR, BİZE ÇOK BÜYÜK DEĞERLER KATIYOR

Sanayicilikten gelen bir kültürümüz var, sanayicilik demek aynı yerde uzun yıllar bulunmak demek, sözünün arkasında durabilmeyi gerektirir sanayicilik, ürettiğin her ne ise; sanki kendine üretiyormuş, kendin kullanacakmış ve kendin alacakmış gibi yapılan işe özen göstermeyi gerektirir. Tecrübeli, bilgili ve güvenilir olmalıdır sanayici.

O yüzden bu kültür inşaatlarımızda da boy gösteriyor.

EKMAS Mavişehir projesi; temelden itibaren tek bloktan oluşan ama birbirine bağlı 11, 14 ve 17 katlı 3 ayrı blok izleniminde bir proje olacak. EKMAS Mavişehir projesini; sanki kendimiz yaşayacakmışız gibi her detayını düşünerek oluşturduk. Projeyi detaylı incelediğinizde demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız… Burada oturacak kişileri gerçekten ayrıcalıklı bir yaşam bekliyor.

Proje görsellerinde bir takım değişiklikler olmuştu, bunun nedeni neydi?

DAHA İYİSİ OLMASI İÇİN PROJEYİ 3 DEFA GÜNCELLEDİK

Şirket politikamız ve şirket kültürümüz gereği aile gibi hareket ettiğimiz çok güzel bir ekibimiz var, zaten aile şirketiyiz 🙂 EKMAS’ın açılımı Ekmekçioğlu Aile Şirketi… Az önce de bahsettiğim gibi, EKMAS Mavişehir projesinde sanki kendimiz oturacakmışız gibi şirket lehine olabilecek hiçbir şeyi, burada oturacakların aleyhine düzenlemedik. Tam aksine burada oturacaklar bizim için hep ön planda oldu. Havuzun konumlandırılmasından tutun da tüm dairelerde çift banyo olmasına kadar yaşam kalitesini arttıracak her ayrıntıya dikkat ettik. 1+1 dairelerde bile bir banyo, iki tuvalet mevcut. Bu yüzden acele etmedik, projede güncellemeler yaptık, tam olarak içimize sindi ve inşaata başladık. Fiyatlar buna göre arttı o zaman derseniz, lansman fiyatlarını ve detayları öğrendiğinizde öyle olmadığını göreceksiniz.

HER İŞİMİZİ SAYGI, SEVGİ ve GÜVENE ODAKLADIK

İnşaatın temel süresi neden bu kadar uzun sürdü?

Bunu her fırsatta anlatmak çok hoşuma gidiyor. Burada temelde çok ciddi iyileştirmeler yaptık, 20 m derinlikte, 60 cm genişlikte diyafram duvarları ile çevrili, 40 m derinlikte 100 cm çapında 130 adet Fore kazık ve 1016 adet Jet Grout kazık uygulaması yaptık. Zemin iyileştirme süremizi 3 ay olarak netleştirmiştik ama çevredeki diğer konutlarda yaşayan komşularımız rahatsız olmasın diye gece çalışmalarını kısıtladık. Çalışan güvenliğini olumsuz etkilememesi için kışın yağmur ve kötü hava koşullarında çalışma yapmadık, yanımızdaki okulun sınav günlerinde, ricada bulundukları özel durumlarda hiçbir çalışma yürütmedik. O yüzden süreç uzadı.

Biz burada kaliteden ve güvenli tarafta kalmaktan hiç kaçınmadık. Zemin ve temel sağlamlığı, inşaat güvenliği ve işçilik kalitesi üniversiteden hocalarımızın onayladığı ve sürekli kontrollerin gerçekleştiği bir çalışma oldu. Bu sayede güvenilir bir proje ortaya çıkarıyoruz.

EKMAS Projesinde konut alan birisi aslında neyi alacak? Yani onu burada nasıl bir yaşam bekliyor? Siz neyi vaadediyorsunuz?

Öncelikle burada konut alacaklar şunu bilmeli, bu proje sadece mimarların veya mühendislerin tasarladığı bir yaşam alanı değil, burada yaşam alanı tasarlarken kendimizin de içinde yaşayacağını düşünerek planlamalarımızı yaptık. Yani nedir bunlar? Normalde alandan kazanmak, malzemeden kazanmak, daha fazla daire çıkarmak ve plana uydurmak için birçok şey düşünülmez, düşünülse de hayata geçirilmez.

Bizim burada aceleyle projeyi bitirip hemen para kazanmak gibi bir kaygımız olmadı, temkinli ve ince eleyip sık dokuyarak bu imzayı atmak istedik. Örneğin 2 katlı Loft 1+1 dairelerin üst katında da tuvaleti ve banyosu var. 2+1 dairelerimizin ebeveyn odasında aynı şekilde ebeveyn banyosu mevcut.

Kullanılan malzemeleri şu an tek tek saymak manasız çünkü Mavişehir’in en kupon sayılan lokasyonunda Mavişehir’deki yaşam standartlarını koruyup üstüne çıkmamız gerekiyor. Sıradan bir proje yaparsanız kimseyi memnun edemezsiniz.

Artık tüketiciler hem bilinçli hem de ne istediklerini biliyorlar. Biz onların yaşam standartlarını yükseltecek her şeyi düşündük. Kendilerini rahat hissedebilecekleri bir konfor alanı yaratmaya çalıştık.

HEM YATIRIM, HEM YAŞAM ANLAMINDA AVANTAJLI

Burası hem yatırım anlamında hem de yaşam anlamında çok avantajlı. Her yere yakınlığı, çevresinde kolaylık ve avantaj sağlayacak her şeyi buraya gelip gören zaten hemen değerlendiriyor.

Temelden ve inşaat sürerken %45’lik bir satışa ulaştık.

Kiralama hızı bakımından yatırım avantajı yüksek konumda. Eğitim kurumlarına, AVM’lere, süpermarketlere, restoranlara, eğlence klüplerine, güzellik merkezlerine yürüme mesafesinde.

Zaten EKMAS Mavişehir’de yaşayan herkes; sosyal alanlar, yetişkin ve çocuk yüzme havuzu, sinema salonu, sauna, spor salonu, ve çeşitli aktiviteler barındıran oyun odası gibi avantajları bu projede bulacaklar. Buna ek olarak dükkanların üstünde, sosyal alanların olduğu alanda, oturma alanlarının bulunduğu peyzaj alanı mevcut. Lobi bölümünde güvenlik ve konforu sağlayan kartlı-turnike sistemli resepsiyon servisi bulunuyor.

Zemin katta bulunan dükkanlarda, projenin lokasyonu ve prestijine bağlı olarak global kurumsal firmalar yer almak istiyorlar ve bu firmalarla görüşmelerimiz devam etmekte.

-1. ve -2. katlarda kapalı otopark, sığınak ve dükkan depoları bulunuyor.

EKMAS Mavişehir projesi butik bir proje; toplamda 51 daireden oluşuyor. 12 adet 1+1 Dublex Loft, 24 adet 2+1, 5 adet 3+1 ve 10 adet 4+1 daireden oluşuyor. 11 katlı bölüm tamamen 4+1 dairelerden, 14 katlı ve 17 katlı bölüm 1+1 dublex, 2+1 ve 3+1 dairelerden, deprem ve yangın yönetmeliğine uygun oluşturulmuştur.

1+1 Dublex: 63.32 m2

2+1: 114.94 m2

3+1: 152.02 m2

4+1: 184.27 m2

www.ekmasmavisehir.com