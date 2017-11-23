LEVENT SOYDEMİR İLE EMLAK HAKKINDA SÖYLEŞİ

Başarılı Gayrimenkul Danışmanı Levent Soydemir, emlak sektörü hakkında merak edilenleri Mavişehir Dergisi okurları için anlattı.

Emlak piyasası şu günlerde nasıl?

An itibarı ile oldukça sıkıntılı bir piyasa seyri var. İç piyasadaki bazı tedirginlikler, döviz kurundaki hareketlilik, faiz yükselişleri emlak sektöründe olumsuz etki yaratabiliyor. Ama bu da bazen fırsat alımlarına yol açabiliyor. Genelde daha küçük rakamlı portföylerde alım daha fazla. Benim tavsiyem insanların beğendiği, uygun olduğunu düşündüğü daireleri bu dönemde almalarıdır.

Fiyatlar size göre nasıl?

Bir tık yukarıda olduğunu söyleyebilirim. Yanlış yönlendirme, araştırma ve analizi yapılmamış fiyatlamalar maalesef satışı gerçekleştirmiyor. Arz ve talep dengesiyle fiyat oluşumuna dikkat etmek lazım. Geniş bir kadro ile iki ofisle çalışıyorum. Ben toplanan bilgiler ışığında pazar analizini bölgesel alım satım endekslerini yaparak en doğru bilgileri müşterilerime sunuyorum. Son karar tabii ki onların. Doğru fiyat aldırır ve sattırır.

Hedefiniz nedir?

Emlak piyasasındaki en büyük eksiklik güven ve samimiyettir. İnsanların endişesi de bu. Ben, Remax kurumsal firma olduğu için bu işi orada yapıyorum. Tek amacım insanların güvenerek alım ve satım yapabilecekleri bir danışman olmak.

Bu işi yaparken de alım satımda işlemlerin başından sonuna, kredi işlemleri dahil paralarının bankaya yatırılmasına kadar her şeyi kendim takip ediyorum. Müşterime sadece bir imza atmak kalıyor. Bu da onlara büyük bir rahatlık ve huzur sağlıyor.

İnsanlar sizinle neden çalışmalı?

Bizde biliyorsunuz apartman görevlisinden, büfeciden, komşudan tutun herkes biraz emlakçıdır. Yanlış bilgiler alıcı ve satıcıyı çok fazla etkiler. İnsanlara en doğru olanı aktarıyorum. Çünkü satış bir uzmanlık işidir. Daireleri randevu alarak ev sahiplerinin uygun zamanlarında alıcılara sunuyoruz.

İzmir’deki Remax ofisleri, dergileri ve diğer ilan siteleri ile çok kişiye ulaşabiliyorum. Bence bunlar çok önemli. Çünkü bir ilan ofislerimizdeki 25 kişinin de sunduğu bir portföy halini alıyor, bu da 25 danışman demek. Burada unutulmaması gereken şey, insanlar kendi dairelerini kendileri satarken nasıl bir diyalogla karşılaşacağını bilemezler. Çılgına dönen alıcı ve satıcılarla çok karşılaşıyoruz. Biz, moral bozan konuşma ve tekliflerden müşterilerimizi uzak tutmuş oluyoruz.

LEVENT SOYDEMİR

0 532 643 62 80