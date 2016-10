Kendini keşfetmek için geleceğin eğitimine şimdiden başlayabilirsin!

Kuşkusuz ki çocuklarımızın gelişimi ve kendini keşfederek mutlu bir gelecek çizebilmeleri hepimizi çok ilgilendiriyor. Okul eğitimine ve çocuğumuzun geleceğine katkı sağlayan Future Park; Mavişehir’de eğitim danışmanlığı ve koçluğuna başladı. Biz de sizin için Oben Gülsu’ya Future Park’ı sorduk.

Future Park ne zaman ve ne amaçla kuruldu?

Future Park 2016 Mart ayında kuruldu. Future Park’ın açılış nedeni öğrencilere her yönden en iyi eğitim ve bilişsel gelişimi sağlamak. Biz öğrencilerimize bir bütün olarak bakıyoruz. Yani bir öğrencinin sadece branş derslerini öğrenmesi yeterli değil. Bunun yanında öğrencinin dünyayı algılayış şekli, hafızasını kullanışı, kişilik yapısı, motivasyon şekli, aile yapısı, ders çalışma şekli gibi bir çok konunun üzerinde çalışılması, öğrencinin başarısında büyük etkiye sahip. Biz Future Park’ta bunların hepsini bir arada sağlıyoruz.

Bilişsel gelişim ne demek?

BİLİŞSEL GELİŞİM; Bireyin, çevresindeki dünyayı anlamasını ve öğrenmesini sağlayan aktif zihinsel faaliyetlerin tümüdür. Bu faaliyetler öğrencinin küçük yaştan başlamak üzere tüm okul hayatı boyunca gelişimini sağlar ve okul hayatı dahil tüm hayatında büyük bir fark oluşturur.

Bu farkı nasıl oluşturuyorsunuz? Bu farkı oluşturacak çalışmalarınız neler?

Günümüzdeki yaygın eğitim anlayışı sadece çocuğun sınavlarda başarılı olmasını sağlayacak bir sistem oluşturmak. Çıkabilecek sorulara çocukları hazırlamak ve ezbere dayalı, sol beyin ağırlıklı bir eğitim vermek. Bu sistemde çocuğun tek amacı sınava hazırlanmak.

Bu tür çocukların genelinde kendini tanıma, kendine güven, yeteneklerinin ve potansiyelinin farkında olma, ilgi alanlarını bilme, hedeflerini ve onlara nasıl ulaşacağını bilme gibi bir çok konuda eksiklik var. Öğrencinin tek amacı önündeki sınavı geçmek ya da derslerinde başarılı olmak. Halbuki bu sınavı neden geçmesi gerektiği, gelecekte nasıl bir hayat istediği, nasıl bir meslek istediği, gibi soruların cevabını oluşturacak büyük resim hep arka planda kalıyor. Bir şeyi neden istediğimizi bilmeden o istediğimiz şeye ulaşamayız ya da tam olarak düşünmeden bir neden uydururuz. Neden olmadan hedef başarılamaz. Bizim amacımız öğrencileri bu konu üzerinde düşündürmek. Kendini tanıyan, yeteneklerinin farkında olan, hedefini bilen, sorgulayan kararlı ve kendine güvenen çocuklar yetiştirmek.

Söylediğiniz konularda öğrencilerde farkındalık yaratmanız, öğrencilere ne gibi yararlar sağlıyor?

Bu konularda farkındalık sağlayan öğrencinin zaten içsel motivasyonu güçlü oluyor. İçsel motivasyonun güçlü olması derslerine önem vermesini ve uzun saatler çalışmasını sağlıyor. Bunun neticesinde de başarı otomatikman geliyor.

Anlattığınız sonuçlara ulaşmak için sunduğunuz programlar nelerdir? Nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?

Okul çağındaki çocuklar için branş derslerinin yanında öğrenci koçluğu, NLP, hafıza teknikleri, zihin haritaları, hızlı okuma, öğrenci gelişim atölyesi, psikolojik danışmanlık, aile terapisi, hiperaktivite, dikkat eksikliği ve konsantrasyon çalışmaları yapıyoruz.Okul öncesi çocuklar için psikolojik danışmanlık, oyun terapisi, zihinsel gelişim ve okul öncesi hazırlık programlarımız var. Aileler için; Yaşam koçluğu, aile terapisi, psikolojik danışmanlık, aile içi iletişim eğitimleri veriyoruz.

Bu çalışmaları öğrenci neye göre alıyor? Siz mi öneriyorsunuz yoksa bir paket program mı var?

Her şeyden önce öğrencinin ya da velinin talebi önemli. Öğrenci ne için merkezimize başvuruyor? Danışmanlık için mi sınava hazırlık için mi? Öncelikli amaç ne ise o yönde başlangıç yapıyoruz. Öğrenciyi tanıdıktan sonra ve uygulanan testler sonucunda ihtiyaçları belirleyip veliye sunuyoruz. Velinin isteği doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Amaç ve çalışma ne olursa olsun Future Park’a gelen çocuğun geldiği dönemle çıktığı dönem arasında çok büyük farklar oluyor. Aileler de aynı yönde gelişim sağlıyor çünkü çocuk aileden ayrı düşünülemez. Dolayısıyla ailenin de aynı yönde ilerlemesi şart.

Çocuk aileden ayrı düşünülemez ve ailenin de ilerlemesi şart dediniz. Bu durumda ailenin rolü ne oluyor?

Çocuğun problemleri sadece çocuktan kaynaklı olarak düşünülemez. İçinde bulunduğu çevre ve aile yaşantısı bu problemlerin oluşmasında etkili rol üslenmektedir. Bu yönde çocuk ile çalışma yapılırken aile ile de yapılması gerekiyor. Problemin yoğunluğuna göre, çocuklarda aile terapisi şart olmakla birlikte diğer çalışmalarımızda da çalışmanın içeriğine göre aile ile belirli aralıklarla görüşmeler yapıyoruz. Çocuğun durumuna ve aile içerisindeki dinamiğe bağlı olarak görüşmelerimizin sıklığı ve içeriği değişiyor.

Future Park’ın branş dersleri açısından öğrenci kapasitesi ve eğitim tarzı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Öncelikle Future Park’ı dizayn ederken iç mimarisine çok önem verdik. İçerisi baştan aşağı özel bir mimari işlemden geçti. Beş adet özel ders sınıfı, bir adet de maksimum on kişi kapasiteye sahip grup sınıfımız ve özel etüt sınıflarımız var. Her özel ders sınıfımız için farklı bir konsept düşünüldü. Örneğin mercan sınıfımız kırmızı ve kütüphanesi olan bir sınıf, bulut sınıfımız mavi ve ferah bir sınıf, vitamin sınıfımız turuncu ve canlı… Her ders sınıfında öğretmenin ders anlattığı son sistem bilgisayarlar ve öğrencinin dersi takip edebildiği büyük ekranlar var. Öğretmen bilgisayarındaki görüntüyü büyük ekrana yansıtarak öğrencinin takip etmesini sağlıyor. Grafik tabletler yardımıyla ekrana çizim yapabiliyor ve yazı yazabiliyor. Hazır dokümanlarımız sayesinde öğretmen ve öğrenci yazı yazarak vakit kaybetmiyor. Bu nedenle tahta üzerinde yapılan bir ders saatinin iki katını bir derste öğrenciye verebiliyoruz.

Özel ders sınıflarımız maksimum üç kişi alıyor. Talebe göre bir kişi, iki kişi ve üç kişilik gruplar şeklinde özel derslerimizi verebiliyoruz. Maksimum on kişi olan sınıfımızda akıllı tahtamız yardımıyla öğrencilerin çok rahat ve hızlı ders işlemelerini sağlıyoruz.

Öğrencilerimize ders esnasında yiyebilecekleri ve içebilecekleri çeşitli ikramlarımız mevcut. Bizim için öğrencilerimiz çok değerli olduğu için onları mümkün olduğu kadar memnun etmeye ve kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Öğrenciler burada kendilerini çok rahat ve değerli hissettikleri için derslerini aksatmadan gelmeye devam ediyorlar.

Future Park’ta daha önce de bahsettiğiniz gibi öğrencilerin derslerinde başarılı olmalarını sağlayacak diğer eğitimler de mevcut. Bu eğitimlerden biraz bahsedebilir misiniz?

Hızlı okuma, hafıza teknikleri, öğrenci gelişim atölyesi ve zihin haritaları bu eğitimler arasında. Her öğrencimize bu eğitimleri almalarını tavsiye ediyoruz çünkü okul başarısı üzerinde çok büyük etkileri var.

Hızlı okuma dersi zaten bildiğiniz gibi okumayı hızlandırarak hem sınavlarda çocukların Türkçe ve sosyal dersleri çok hızlı bir şekilde okuyup anlamalarını hem de kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlıyor. Hafıza teknikleri öğrendikleri her bilgiyi daha hızlı bir şekilde öğrenmelerini ve unutmamalarını sağlıyor.

Öğrenci gelişim atölyesi beynin çalışma prensipleri, konsantrasyon, temsil sistemleri, etkin öğrenme ve dinleme, hafıza teknikleri, zihin haritaları, zeka tipi ve doğru meslek seçimi, hedef belirleme ve hedef planı oluşturma gibi bir çok konuyu içinde barındıran bir gelişim atölyesi. Öğrenciye çok büyük farkındalık sağlayan bir program. Zihin haritaları bir ders çalışma ve not alma tekniği. Beynin çalışma şekli esas alınarak Tony Buzan tarafından geliştirilmiş, öğrencinin eğlenerek sıkılmadan çalışmasını ve bu haritalama sayesinde bilgileri asla unutmamasını sağlayan özel bir teknik. Yurt dışında çok kullanılan ancak Türkiye’de yeni yeni duyulmaya başlayan bir teknik. Bu çalışmaların hepsi öğrencilerimizin diğer öğrencilerin önüne geçmelerini sağlayan çok önemli ve geliştirici çalışmalar.

Future Park olarak uzun dönem hedefleriniz nelerdir?

Bizim hedefimiz Future Park’ı bir akademi algısına ulaştırmak. Bizim eğitimimizi alacak öğrencinin fark yaratmasını istiyoruz. Future Parklı olmak bir ayrıcalık olmalı. Öğrenci bizden eğitim aldıktan sonra hem eğitim yönünden hem de kişisel gelişim yönünden arkadaşlarının önüne geçmeli. Biz kendini tanıyan, kendinin farkında olan, kitap okuyan, beynini kullanmasını bilen, sorgulayan, hedefleri olan öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Bu öğrencilerin kim önüne geçebilir ki?

Biz geleceğin eğitimi olacağız. Yani bir eğitim sisteminde olması gereken her şeyi öğrenciye veren bir kurum olarak bilineceğiz. İşte hedefimiz bu algıyı oluşturabilmek.

Future Park Mavişehir Yalı mahallesi 6436-2 Sokak No: 18 Kat: 3 Mavişehir Tel: 0232 330 90 91