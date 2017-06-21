GAMZE ÇİLLİMOĞLU 29 EKİM KOLEJİ’Nİ ANLATTI

Halkla ilişkiler ve Reklam Koordinatörü Gamze Çillimoğlu, 29 Ekim Koleji’nin eğitim anlayışını, hedeflerini ve ilkelerini Mavişehir Dergisi’ne anlattı…

Gamze Hanım eğitmenlik geçmişinizden ve kendinizden kısaca bahseder misiniz?

1973 İzmir doğumluyum. Halkla ilişkiler ve reklam mezunuyum. 12 yaşında bir çocuk annesiyim. Uzun bir süre ticaretle uğraştım. Anne olduktan sonra çocuk gelişimine ilgi duymaya başladım ve bunun üzerine eğitim aldım.

29 Ekim Kolejin’deki görevinizi öğrenebilir miyiz?

29 Ekim Koleji çağdaş, Atatürk ilke ve inkılapları izinde, özgüveni tam, spora, eğitime önem veren, ticari kaygı peşinde olmayan, sadece kendini eğitim ve öğretime adamış bir okuldur. Benim görevim; ticari kaygı içinde para kazanmayı hedef almayan, vatanına, milletine değer veren bireyler yetiştirmeyi kendine ilke edinmiş bu okulun amacını topluma yaymak, bu ilke ile gerekirse bire bir ilişkilerle herkese anlatmak. Atamızın da dediği gibi “Küçük Hanımlar, küçük beyler; sizler hepiniz geleceğin gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Geleceği ışığa boğacak olan sizsiniz.” Bizler ışığa boğacak nesilleri yetiştireceğimize inandık. Ben de bu görevi severek ve isteyerek sonuna kadar yürütmek için buradayım.

29 Ekim Koleji olarak eğitim anlayışınız nedir?

29 Ekim Koleji’nin eğitim anlayışı; öğrencinin ilgi, merak ve motivasyonunun yüksek tutulacağı eğitim ortamlarında, öğrenme sorumluluğunu öğrencinin alacağı, deneme, araştırma ve projeye dayalı bir anlayıştır. 29 Ekim Koleji, öğrencilerin araştırma ve öğrenme sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik eden, onların motivasyonlarını gözeten ve farklılığını önemseyen bir eğitim modeli sunar.

Kurumunuzda çalışacak bir öğretmenin hangi niteliklere sahip olması gerekiyor?

‘Öğretici-öğreten’ olmak yerine sınıflardaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlayan, öğrencilerin araştırma ve öğrenme sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik eden kişidir.

Öğretmenlerimizdeki kişisel ve mesleki değerler;

-Mesleki gelişim

– Öğrenciyi tanıma

– Öğretmen ve öğrenme süreci – Öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme

– Okul, aile ve toplum ilişkileri

– Program ve içerik bilgisi olan öğretmenler ile çalışmaktayız.

Eğitimde sporun yeri ve önemi ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Okul öncesi dönemde düzenli spor yapan çocuk ile hiç spor yapmayan çocuk arasında hem fiziksel hem ruhsal olmak üzere oldukça ciddi farklar ortaya çıkmaktadır. Spor yapan çocuklar, kaba ve ince motor kas gelişiminin kişiye kattığı fiziksel ve mental özgüven ile derslerinde daha başarılı olurken, spor yapmayan çocuklar henüz kendilerini ifade etmekte bile çekingen davranmaktadırlar.

Spor ile çocuğa katılan katma değer, sadece bedensel gelişim demek değildir. Bedenine hakim olabilen bir çocuğun, okul çağına geldiğinde kendini yaşıtlarına oranla daha iyi ifade edebilmesi demektir.

Bu yüzden çocuk için okul arayışına girildiğinde, öncelikle okulun spor faaliyetlerine verdiği önemin göz önünde bulundurulması gerekir. Bir kişinin ilkokul itibariyle 12 ile 20 küsur yıl okul hayatını sürdüreceğini göz önünde bulundurursak, en azından ilkokulda spor faaliyetlerine ağırlık vermesinde bir sakınca yoktur. Spor ile yetişen bir çocuk, hayata dair her zaman daha güçlü, daha sorumluluk sahibi ve daha disiplinli olacaktır.

Son olarak eklemek istediklerinizi öğrenebilir miyiz?

Eğitim bir toplumun koruyucu hekimliğidir. Sağlıklı yapılan eğitimle bir çok yatırım gereksiz kalır. Daha az iş kaybı, daha az trafik kazası, daha az cinayet, taciz, daha az çevre kirliliği gibi…