EVLERİN EN UFAĞI ÇOCUK ODALARI

Hangi evde yaşayacağınıza karar verdiniz, sıra kimin hangi odada yaşayacağının kararlaştırılmasına geldi. Ebeveyn odası neresi, en küçük odayı hangi kardeş kabullenecek, misafir odası,

ütü odası derken içinden çıkılmaz bir hal aldı. İşin sonunda evin en küçük veya küçükten bir büyük odası çocuklara tahsis edildi. Peki bu küçücük odaya çocuğunuzun hem yatağı, hem giysi dolabı, hem şifonyeri, oyun yaşındaysa oyuncak yayıntıları, hele ki bir de okul çağındaysa çalışma masası, kitaplığı, bilgisayarı, nasıl sığacak?

Her yaşam alanında olduğu gibi çocuk odalarında da odanın büyüklüğüne göre mobilya ve renk seçimleri önemli. Odayı efektif kullanarak ortada mümkün olduğunca boş alanların kalabileceği şekilde çocukların rahat hareket edebileceği, odalarında uzun vakitler geçirebileceği bir planlama yapmak gerekir. Bunun için öncelikle bu tip küçük odalarda tercihim sedir yataklardır. Yatağı sedir şeklinde yapıp duvara yasladığımızda büyük ölçüde ortada alan açmış oluyoruz. Bir de bu yatakların altında yavru yatak yaptığımızda çocuklar çekmece şeklinde kolay açılan misafir yatağında arkadaşlarını da yatırabiliyorlar. Bolca çekmece ihtiyacı varsa bu durumda da yavru yatağın altındaki çekmeceler imdadımıza yetişiyor. Sedir yatak modelinden dolayı koltuk görevi de gördüğü için odada ayrıca bir oturma alanı yapma ihtiyacı da ortadan kalkıyor.

Çocuk odalarında büyük, özellikle sürgülü, derinliği gereğinden fazla olan giysi dolaplarından kaçınılmalıdır. Çocuk askıları yetişkinlerin askılarına göre daha ufak olduğu için minimum derinlikteki menteşe kapaklı dolaplar daha az yer kaplayacaktır.

Birbirine bağlı duvar üniteleri yaratmak odanın ortasında boşluk yaratmaya yardımcı olur. Örneğin; sedir yatağın üstünde ve yanlarında uygulanacak kitaplık, çekmece ve kapaklı dolap kombinasyonları bir çok yayıntıyı ortadan kaldırarak odadaki parçalı mobilya görüntüsünü de minimalize edecektir.

Renk seçiminde ise sıcak tonlar kullanılmalıdır. Bir yandan da uyku odası olduğu için dinlendirici tonların hakim olduğu gözü yormayan renk kombinleri yapılmalıdır.

Aydınlatma tavan ve duvarda olmak üzere iki ayrı şekilde kullanılmalıdır. Tavan aydınlatmasının dimmer olması çok önemlidir. Böylelikle ışık ihtiyaca göre açılır veya kısılır. Bu özellikle de bebeklerin odalarında olmazsa olmazdır.

Çocuklar odalarında huzur buldukları zaman ders çalıştıkları vakit daha verimli, uykuları daha düzenli olacaktır. Şu da hiçbir zaman unutulmamalı ki çocukların görsel zevklerine güvenilmeli ve mutlaka onların da özel istekleri dikkate alınmalıdır. Çok sevdiği bir renk veya bir obje veya bir karakterle ilgili görsel gibi detaylar onları mutlu edip odalarını daha çok benimsemelerini sağlayacaktır. Örneğin odasının disko gibi olmasını hayal eden 7 yaşındaki bir prensesin, avizeye iliştirdiğim disko topunu gördüğündeki mutluluğu unutamadığım anlardan biridir.

Ailedeki her bireyin kendine özel alanının olduğunun çocuklara benimsetilmesi düzenli bir aile hayatı için önemlidir. Bu yüzden çocuklarımızın yaşam alanlarını elimizden geldiğince güzel hazırlamalıyız.

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