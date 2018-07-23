DİYET VE DONDURMA

Yaz aylarının gelmesi ve sıcak havaların artması ile birlikte dondurmaya olan ilgi tekrardan arttı. Hemen hemen herkes dondurma yesem diyetim bozulur mu? sorusunun cevabını merak etmekte. Öncelikle dondurma en masum ve en hafif tatlılardan biri olduğu için belirli aralıklarla diyetinizde ara öğünde dondurma yiyebilirsiniz.

Dondurma besin değeri yüksek bir tatlıdır. İçeriğinde karbonhidrat ve protein ile beraber A, B, C, D ve E vitaminleri ve kalsiyum, magnezyum, fosfor minerallerini içermektedir.Şerbetli ve kremalı tatlılar ile karşılaştırıldığında çok daha besleyici bir seçim olmaktadır. Dondurma aynı zamanda çocuklar içinde en sağlıklı seçeneklerden biridir. Yoğun süt içeriği ile çocukların büyüme ve gelişimine katkıda bulunur.

Kısacası yeterli ve dengeli besleniyorsanız, düzenli egzersiz ve yürüyüşünüzü yapıyorsanız porsiyon kontrolü yaparak rahatlıkla dondurma yiyebilirsiniz. Kilo verme sürecindeyseniz light olanını tercih edebilirsiniz. Sağlığınız için en doğru seçim ise sossuz sade dondurma ya da gerçek meyveden yapılan dondurmalardır.

Pratik bir hesap yaparsak ;

2 top light dondurma = 1 adet meyve

3 top sade dondurma = 1 dilim ekmek + 1 su bardağı süt + 1 porsiyon meyve eşdeğer niteliğindedir.

(Not; dondurma üzerine sos, fındık ya da fıstık parçaları ekletmek ve külahını yemek dondurmanın kalorisini 100 – 150 kalori daha arttıracaktır.)

EVDE KOLAYLIKLA YAPABİLECEĞİNİZ SAĞLIKLI DONDURMA TARİFİ;

1 su bardağı çilek (püre haline getirilmiş )

1 su bardağı yağsız süzme yoğurt

3 yemek kaşığı doğal bal

1 tutam tuz

( 1 – 2 kişilik )

Püre haline getirdiğiniz çilekleri yoğurt, bal ve bir tutam tuz ile blender da karıştırın. Hazırladığınız karışımı kaselere ekleyin ve buzlukta 4 saat bekletin. Dilerseniz bu tarifi çilek dışındaki tüm yaz meyveleri ile deneyebilirsiniz.

Her zaman dediğim gibi diyette yasaklar yok, porsiyon kontrolü var. Keyifli tatiller diliyorum.

Diyetisyen Batuhan Çitemel



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