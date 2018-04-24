AYŞEN TOK ile Lagna ve Ay konumlarınıza göre burç yorumlarınız

Nisan ayının içerisinde 16 Nisan 2018 tarihinde saat:5.00 Koç burcunda Ashwini nakshatra da aneratik dereceli yeniay fazının ardından 30 Nisan 2018 tarihinde saat:4.00 Terazi dolunayı ile bitiriyoruz Nisan ayını. Koç-Terazi ekseni burçlar kuşağında sen-ben sevdasının işlendiği en fazla ilişkilere yönelik diyalogları ön plana çıkartan enerjiyi barındırır. Venüs etkisinin yoğun hissedileceği enerji için sizlere Lagna ve Ay konumlarınıza göre yorum hazırladım.

Evrenin mesajını alabilmek, denileni değil, anlatılmak isteneni algılayabilmektir aslında. Akıllı olmak nedir? Kimine göre para, kimine göre sanat, kimine göre icraat. Bana göre taktik, eyleme geçebilme yeteneği, kendine güven konusu. Akıl denince akla ilk gelen birkaç kavramın bizlere neler anlattığını, neleri çağrıştırdığını hep birlikte sorgulayabiliriz, göreceli bir kavram. Zihin Ay, ifade icraat ise Merkür kontrolündedir. Akıllı insan, legal çerçeveler içerisinde, kendi çıkarlarını öncelikli tutan insandır. Menfaatin sınırı vicdandır ki o da gönül kapsamında değerlendirilir. Bir insan ne kadar vicdandan, merhametten dem vursa da bakış realitesi değerinde gördüğümüz, hissettiğimizdir, algıladığımız, bize yaşattığı duygulardır karşımızdaki kişinin. Koç-Terazi enerjisinin ön plana çıktığı Nisan ayında gökyüzünde Ay bu yerleşimlerdeyken aynı duyguları deneyimleriz. Kendilerine olan özgüven ve çevrelerine karşı sergiledikleri özgüven yüksektir. Her insan, farklı düşünceye, hayat anlayışına, tutum ve davranışlara sahiptir. Böyle olması, insanları tabiatta farklılıklara sevk ediyor. Yaratılışımızın gayesi de budur. Ancak hayatımızı sürdürdüğümüz veya üstlendiğimiz bir görevi icra ettiğimiz gruplarda veya topluluklarda anlaşılmamak, yanlış telakki edilmek, insana acı veriyor.

Anlaşılmamak, insana en derin acılar ve ıstıraplar veren bir olgudur. İnsanın içinde kaynayan arzu ve istekleri, içinden geldiği gibi aktarmaya çalışması ve anlaşılmaması… İşte bu birkaç gün bunu yaşayıp deneyimleyebiliriz. Duygular kara deliğe kapılmışçasına bizlerin ruhunda fırtına estirecektir. “Vicdanın rahat, gönlün huzurlu ve ruhun sağlıklı olmasıdır.” İşte bu; na mütenahi bir durum Dolunay evresinin hemen ertesi. “Sen beni yanlış anladın” ifadesi karşındakine “Sen aptalsın” demeye benzer. Ne dersiniz; vicdan muhakemesi yapıyor, gönlünüzü huzurlu ve ruhunuzu sağlıklı kılıyor musunuz?

AY ve LAGNA ASLAN&KOVA;

3.ev alanı arzu evindeki Dolunay sanırım sizi geçmişinizdeki arkadaşlarınızla buluşturdu. Yapmış olduğunuz yanlışlıklar özellikle internet ortamında açığa çıkabilir. Arkadaşlarınızla yol ayrımlarına gidebilirsiniz. Cesaretiniz sınanabilir. 3.ev işitme duyumuzu temsil eder özellikle sağ kulağımızı sağlık kontrolünden geçirmek için harika bir zaman. Eş ya da ortaklı olduğunuz kişilerle durumlar umarım düzelir. Mars ise sizleri tartışmalara sürükleyecektir. Düşmanlığa uğramanız ve düşmanlarınızla yüzleşme zamanlarınız.

Yoruldum hayat! Tenimin kıyısında yaşamıma inen bu vakur enerjiden yoruldum. Güneş’i ve Ay’ı unuttuğum gökyüzümde rüzgarım hiç dinmiyor. Meğer fermanlar yazılmış katlime, yüreğim ve yüzüm mahcup!

9.evinizde (dharma) Ay enerjisi ile şayet devam ettirdiğiniz eğitim süreciniz varsa veyahut yurt dışı bağlantılarınız ani gelişmeler ve kararlar söz konusu olabilir. Uzun yolculuklara çıkabilirsiniz ya da tüm planlarınızı iptal edebilirsiniz. Mars kare görünümü Rahu etkisi kazalara sebebiyet verir dikkatli olun. Babanız adına, babanızın sağlığı adına kaygı duyabileceğiniz bir zaman dilimidir. Hukuksal meseleleri ele alma vaktiniz. Bu pembe tabloya kendinizi fazla kaptırmamanızı öneririm.

Korkma uzağım diye sana oysa senden daha yakınım şimdi şansa. Bazı zamanlarda insanların kafasında hep aynı sorular birikir. Ne olacak sonumuz diye diye sınırları zorlarız. Koy elini sol yanına bak bir kalp mesafesi kadar yakınım şansa…

AY ve LAGNA YENGEÇ&OĞLAK;

4.ev köşe evdir. Kalben mutluluğumuz kadar gayrimenkullerimizi ve annemizi, annemizin sağlığını, onunla kurduğumuz diyaloğu gösterir. Yanlış anlaşılmalar ve kırgınlıklar yaşanabilir. Bu geçici bir etkidir. Konuşurken dikkatli olmanızı öneririm. Gayrimenkulü olanlar içinse satış yapmak ya da almak söz konusu ise aldanmaya açık bir süreç beklemekte fayda var. Kadınların sırlarına ve cinsel organlarındaki rahatsızlıklarına, beraberinde gizlice vücutta yol almış kronik rahatsızlıklarına dikkat etmeleri, doktor kontrollerini ihmal etmemeleri şarttır.

Kalbim diyorum kalbim; acaba kırılmayan bir zerresi kaldı mı? Daha kaç mevsim geçecek zirvelerinizdeki karları eritmeye biliyorum ben. 🙂 Ekim itibariyle bir yıl gökyüzü sizlere çalışacak tabii Dasa süreçleriniz desteklerse.

10.evinizde (köşe) toplumsal saygınlığınız ve kariyer alanlarını temsilen işinizle ilgili farklılıklar ya da değişiklikler yapma planlarınız varsa tam zamanı zira 10.eve Ay enerjisi hakimken. Bir önceki süreçte yaptığınız girişimler tamamlanmadıysa zamanlama uygundur. Devlet dairelerinde yapacağınız yeni girişimler prosedür olarak hem uzayıp hem de canınızı sıkacaktır. Gayrimenkulleriniz ile ilgili gelişmeler de yaşayabilirsiniz. Yine de yeni alım ve satımlar için retro sürecin bitmesi daha sağlıklı düşünebilmenize vesile. Maddi anlamda desteklerken, iştahınızı açmış olması adına olumsuz. Söylemleriniz ise bir coşkulu, bir coşkulu böyle süreçlerde beyni kaynayanın zemheri vakitlerinde kazanı kaynar. Kazandıklarınızın kıymetini bilin emi!

Rotası doğuştan alnımıza çizilmiştir kaderin. 2020 yılına kadar kendi kaleminizi kendiniz kırmayın…!

AY ve LAGNA İKİZLER&YAY;

İlişki ekseninde X aşkınız geri gelecekti madem neden gitti? Bir gerçek var ki kalbiniz merhametle tanışmayacak, her ne kadar duygularınız pik seviyelere ulaşsa da yeni bir ilişki mi? Asla. Aman derim zira retro gezegen evrelerinde karşınıza çıkan kişiler yalancı olur. Sosyalleşmek ve bol bol çocuklarınızla zaman geçirmek daha mantıklı. 9.ev alanınızda düz seyre geçen Jüpiter görünüm yaptığı evler kapsamında yüzünüze bir buse bırakacak emin olun. Yine de uzun mesafeli yolculuklara ve hukuksal konulara dikkat!

Zamanında kıyılarımda yanan fener şimdiler de söndü. Denizlerim dalgalı kulağıma fısıldadıkları ‘’lâl olma’’ diyor. Düşüncelerim coştukça dilimde ki öfke yüreğime düşüyor. Hiç yaşanmamış bir aşk olacağız bu sürecin sonunda… Sahi biz neydik seninle?

11.evde kama (arzu) evinde Dolunay. Güzel sizler için hemen karşıt evi 5.evle görünüm kuruyor. Çocuklarınız ile ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Yaşama dair amaçlarınızı yeniden gözden geçirmek isteyeceksiniz. Yaptığınız işle yapmak istediğiniz iş arasında düşünce bazında yeni fikirlerle farkındalığınız artabilir. Arkadaş çevrenizden bazıları ile yol ayrımına gidebilirsiniz. Bir önceki Ay evresinde üstünü örttüğünüz sorunlar yeniden patlak verebilir. Bu sefer bıçak elinizde ve keskin. Ne kadar “bir düşünün, bir hareket edin’’ desem de gönlünüz nerede avunuyorsa oradan dem vuracaksınız. Dileğim o ki kardeş, yakın akraba, komşu, arkadaş çevrenizle yaşadığınız polemikler tatlıya bağlansın lakin bu Satürn ve Mars görünümü ortamları daha da gerebilir. Ağaran baş ile ağlayan göz gizlenmezmiş. 3.ev alanınızdaki Ketu ile 9.ev alanındaki Rahu insanların gerçek yüzünü gösterecek sizlere…

Yorgun bir savaşçı misali kelimelerin ardına saklanmak ve dolunay süreçlerini dahi beklemeden kabarmak. Ayrılığa kurulmuş zamanın saati sizler ne kadar kabuğunuza gizlenmek isteseniz de evrenin her köşesini ıssızlık bürür böyle zamanlarda.

AY ve LAGNA BOĞA&AKREP;

6.ev Dusthanadır. Sağlığımız ve gizli düşmanlarımız, arkamızdan çevirilen dolaplarla yüzleşiriz burada. Çalıştığımız ortamda bünyemizde hizmette bulunanlar canımızı sıkar. Koç baş ve yüz bölgesini yönetir. Boğa ise boyun ve gırtlak bölgesinden sorumludur. Sağlık adına bu alanlara dikkat! Hizmetinizde çalışan kişilerde değişiklik yapabilirsiniz. Ekliptik düzlem yüzünden hayalleriniz dahi inkar eder oldu tüm umutlarınızı.

Geceler mi uzar yoksa günler mi tükenir yavaş yavaş. Alıştım nasıl olsa kaybetmeye ne çıkar ki…! Bugün ben sen olsam, sende ben olsan baştan neyi yazabiliriz, neyi değiştirebiliriz ki..! Oyun oynandı ve bitti…!

12.ev Dusthadır. Bilinç altını temsil eder. Yatak zevkleri, masraflar, gizli düşmanlar, zihinsel olarak unutmadığımız anılarımız, hastalıklar buradan incelenir. Rüyalarınız 3 hafta kadar sizleri epey tedirgin edecektir. Zihinsel anlamda kargaşaya açık bir süreç zira sahip olduğunuz eşyalarınızı kaybedebilirsiniz. Gizli bir ilişki yaşayabilirsiniz. Özellikle internet ortamında yazılı gelişebilir. Karşınızdaki kişi ile sanal ortamda cinsellik de yaşayabilirsiniz. Benden uyarması her şartta yazacaklarınıza dikkat edin..!

Mekan değişikliği, ev ve araç değişikliği gündeminizi meşgul edebilir. Annesi ile arası bozuk olanlar için üzgünüm yorumum olumsuz. Hiç bir Astrolog Satürn ve Mars görünümünü yabana atamaz.

Düşlerle süslediğim her gecenin rengini, ıssızlığımda sığındığım sonu yaşanmamış masalları, dudaklarımın çatlaklarına düşen göz yaşlarını, kalbimin kırıklarına yama yapmaya çalışıyorum şimdilerde…

AY ve LAGNA BALIK&AY ve LAGNA BAŞAK;

8.ev alanı (moksha) yani ebedi özgürlük alanında devam eden retro süreç.Tahsil etmeyi düşündüğünüz başkalarında ki alacaklarınız adına, yapmanız gereken ödemeler adına ilginç gelişmeler yada daha fazla engelle karşılaşabilirsiniz. 8.ev Dusthanadır. Geçmişin izlerini taşıyan konular yeniden gündemlerinize gelebilir. Yıllarca sizden saklanan sırları öğrenebilirsiniz. Eşinden nafaka alanlar için sıkıntılı bir periyot. Kredi almayı planlıyorsanız vazgeçin derim. Cinsel libidonuz sözel anlamda artabilir. Zihinsel kargaşa yaşayacağınız ve eşyalarınızı kaybetme olasılığını da unutmayın. 12.evinizde ki Jüpiter düz seyri sizi Hakk’a, inanışa, maneviyata ve keyif dolu zamanlara yöneltecek.

Her ölüşümde yeniden doğsam ve sen her baktığın yerde beni görsen. Mutluluğun gülleri biter gönüllerde, hüznün döküldüğü noktada güllerin dikenleri olduğunu unutmayın emi…!

Düşmanlarınız, sağlığınız, çalışma alanınız, hizmetinizde ki kişilerin riyakarlıkları ile yeniden yüzleşme vakti. Maddi konularda ve kazançlarınızı elde etme yöntemlerinizde dikkatli olma belki de biraz duraksama zamanı olarak değerlendirilmelidir. 1.ev sözlü diyalogların iletişimsel olarak ağzımızdan sarf ettiğimiz kelamları irdelediğimiz alandır. Bu kadar retro varken edeceğiniz her kelam ikili ilişkilerinizde zorlanmanıza, yanlış anlaşılmanıza sebebiyet verebilir.

Her insan farklıdır, parmak izi gibi her insanın bakışları da farklıdır yürekleri gibi, uzun zamandır benim hayatım hep yokuş yukarı.

AY ve LAGNA TERAZİ&KOÇ;

Dolunay 1.evinizde devam ediyor. Sağlığınız adına ya da kişisel anlamda görünümünüz ile alakalı herhangi bir eylem içerisindeseniz bunu Dolunay süreci ardına ertelemenizi tavsiye ediyorum. Libidonuzun yükseleceği belki de ilişkiler adına şahsınıza yapılanları farkındalık ile irdelemenizi bunun karşılığında öfke ile acil kararlar alacağınızın altını çizelim. (ayrılık gibi) Kazalara karşı yanık yada düşme karşılığında kırık, çıkık gibi durumlara karşı özel tedbirli olmalısınız. Bastığınız yere dikkat edin..! Aşk hayatınız, ilişkileriniz, arkadaşlarınız, çocuklarınız, eğlence dünyanız, değmeyin keyfinize desem de yalan Satürn ve Mars görünümü ciddi anlamda tüm yazdıklarım dahilinde zorlandığınızın ispatıdır.

T.Satürn hemen 3.evinizde seyir ederken aslında şu ruh halindesiniz bir çoğunuz; sağ yanınız hasret, sol yanınız ise kavuşmak özlemi ile yanıp tutuşmakta. Diyorum ki sizlere sağ yanınız ne kadar ayrılıksa sol yanınız ise yara bere içinde. Bir de şu halının altına gizlenen uzun yıllardır haberdar olmadığınız arkadaşlıklar düştü gündemlerinize. Öldürün öldürebildiğiniz kadar (mecazi anlamda) kişileri. ”Ağaca balta vurmuşlar, sapı bedenimdendir” sözünü çok severim. Hatalarınızla yüzleşme vakti.

7.ev (köşe) hemen karşınızda açık açık tüm düşmanları tanımaya sonrasında ise aba altından gördüğünüz sopaya taşla, tüfekle saldırmaya hazır olun. Eşiniz ya da sevgilinizle ilgili tüm konulara, geri dönüşlere, yeniden barışmalara veyahut tamamen ayrılmalara ani gelişmelere, mahkemesi devam edenler için verilen ifadeler de yanlış anlaşılmalara kısacası kargaşaya dikkat! Ve tabii ortaklı konular gelir elde ettiğiniz kişiler, yanlış anlaşılmalar gündemde. Jüpiter 11.ev alanınızda sizleri arzu ettiklerinizle kavuşturacaktır şayet Dasa süreçleriniz olumlu ise maddi anlamda, sosyal platformlarda destek sizlerle.

Ayrılığın ya da kavuşmanın yüzünü bir tebessüm ısıtır. Her gün aynı hızla çarparken gönülleriniz yaşadığınız durağanlığı retro Satürn’e biçelim. Oysa ki aşk özgür olmak değil tutsak kalmakmış. Aşk denilen muammayı tamda çözme zamanı ya göğe gerileceksiniz ya da çarmıha…

Dolunayı sebep bildik. O sebepten dolayı ”abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz” misali bizde anlatalım istedik yukarısını.

Hürmetler efendim!

Ayşen Tok