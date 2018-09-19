1994 yılında başlayan bir sağlık ve güzellik serüveni…

1994 yılında Yakamoz Eczanesi ile ticaret hayatıma başladım. Daha sonra 2009 yılında kardeşim ile güzellik sektörüne adım atmaya karar verdik. Öncelikle Karşıyaka’da oluşturduğumuz sistemi 2010 yılında Mavişehir Sports International içinde biraz daha geliştirmeye karar vererek, bugüne kadar profesyonel masaj, profesyonel derin cilt bakımları, bölgesel incelme, leke tedavileri, ergen cilt bakımları, epilasyon, bay ve bayan kuaför, el ayak bakımlarını kişiye özel protokollerle birleştirerek sunduk.

2014 itibarıyla Caher Dudayev Bulvarı’nda terapilerin yapıldığı sağlıklı yaşam ünitemizi hayata geçirdik. Mark Wenthworth ile renk terapiler konusunda work shoplar ve seanslar, Fotiny Gudela ile kozmik enerji eğitimleri ve seanları, Yeşim Atik ile yüz yogası, Alp Özdel ile biyoenerji ve toplu şifa çalışmaları, Paul Terrell ile Inversion Theraphy, Deniz Bozok ile yoga atölyeleri, Murat Tulga Buyruk ile tasavvuf okulları, Kemal Haluk Cebe ve Saliha Nükte Eskici ile isim analizleri, Ayşe Özgü ile matrix ve aile dizimleri, Evren Gönenç ile Access Bars gibi partner çalışmaları yaptık.

2014 yılından itibaren Homeopati eğitimine başladım ve ardından Scio Theraphy ile hiperaktivite, konsantrasyon bozukluğu, depresyon, stres yönetimi, boşanma travmaları, korkular, panik atak gibi sorunlar başta olmak üzere quantum sistemi ile sigara ve şeker bağımlılık terapileri yapmaktayım.

2016 yılından itibaren kozmik enerji ile ilgili kişisel seanslar ve bunun yanında cilt tedavileri ve vücut bakımlarına farklı bir yaklaşım sunarak Suschler Tuzları ile çalışmaya başladım… Bu sistem danışanımıza ruh beden bütünlüğü ve yenilenmesi anlamında çok hız kazandırdı.

Kansere özel ve kişinin yaşam enerjisini yükselten detox programlarında kişinin sadece bedeninin değil, enerji alanı ile beraber bedeninin de detokslanması gerektiğinden yola çıkarak yeni bir detox programı yani RUH VE BEDEN DETOXU programı uygulamasına başladık.

Tüm bunların yanına grup olarak da yapılabilecek hamile yogası, hamile pilatesi, bar pilates ve hatta tango pratikleri gibi kişiyi sosyallik yönünden de destekleyecek çalışmalar yapmak adına Atakent’te yeni bir alan oluşturduk.

Şube 1: 2040 Sokak No:3 Mavişehir (Sports International içi)

Şube 2: 6471 Sokak No:8 Mavişehir

Tel: 0(232) 382 91 91

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