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YEŞİLZADE KÖMÜRDE KÜNEFE

By on Mayıs 25, 2017

Gerçek kömür ateşinde künefe
Bildiğiniz künefeleri unutturan, yeşili peynirin lezzeti ile birleştiren, elde hazırlanmış kadayıfları ve oldukça hafif şerbeti ile diyeti bozmayan tatlılarımızı mutlaka deneyin.

Adres: Goncalar Mahallesi 6038 Sk. 5/B-E (McDonald’s yanı) Karşıyaka
Tel: (0232) 367 16 16

Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.
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