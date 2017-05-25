YEŞİLZADE KÖMÜRDE KÜNEFE

Gerçek kömür ateşinde künefe
Bildiğiniz künefeleri unutturan, yeşili peynirin lezzeti ile birleştiren, elde hazırlanmış kadayıfları ve oldukça hafif şerbeti ile diyeti bozmayan tatlılarımızı mutlaka deneyin.
Adres: Goncalar Mahallesi 6038 Sk. 5/B-E (McDonald’s yanı) Karşıyaka
Tel: (0232) 367 16 16
Bahar dalları badem ağaçlarını kapladı, tırtıllar her yerde. Doğa baharla birlikte coşuyor biz de bu coşkuya ortak oluyoruz. Güneşin parıltısı, denizin mavisi, çiçeklerin rengi, sokakta oynayan çocukların kahkahaları içimizi...
Boutique Brawo tam 40 yıldır kalitesinden ödün vermeden yolunda devam etmenin haklı gururunu yaşıyor. 1977 yılında Karşıyaka Çarşı’da ilk mağazasını açan Boutique Brawo, geçtiğimiz günlerde EgePark AVM’de açtığı ikinci...
Bostanlı’da kapılarını açan Capella Perde daha içeri girdiğiniz andan itibaren ürünlerinin kalitesi ve çeşitliliği ile dikkat çekiyor. 1970 yılından beri bu sektörün içinde olan işletme sahipleri yeni markalarının heyecanını...
Vakko Kadın 2016-17 Sonbahar/Kış Koleksiyonu Özel Bir Sunumla Tanıtıldı Vakko, 2016-17 Sonbahar/Kış Kadın Koleksiyonu’nu düzenlediği Trunk Show ile İzmir Alsancak’ta Vakko dostlarına tanıttı. Sofistike şıklığın simgesi Vakko, merakla beklenen...
Sporculara kendilerini iyi hissettirmeyi ve onları en yüksek performanslarına ulaştırmayı hedefleyen Under Armour, farklı stilde koşular için, farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanan koşu ayakkabısı koleksiyonu SpeedForm’la dikkat çekiyor. Her...
Sırala:
Tarih
Tarih
Başlık
Renk
Event Type:
All
All
Eğlence
Resim
Sergi
Etkinlik Yok
Copyright © 2013 Mavisehir Dergisi. Mavişehir, Karşıyaka ve İzmir'in en sevilen dergisi. 0(232) 330 0 500