YENİ YIL MEZELERİNİZ ATÖLYE TAT’TA

ALIŞVERİŞ

CAPELLA PERDE BOSTANLI’DA Bostanlı’da kapılarını açan Capella Perde daha içeri girdiğiniz andan itibaren ürünlerinin kalitesi ve çeşitliliği ile dikkat çekiyor. 1970 yılından beri bu sektörün içinde olan işletme sahipleri yeni markalarının heyecanını...

Vakko Kadın 2016-17 Sonbahar/Kış Koleksiyonu: Doğal, Romantik, Enerji Dolu… Vakko Kadın 2016-17 Sonbahar/Kış Koleksiyonu Özel Bir Sunumla Tanıtıldı Vakko, 2016-17 Sonbahar/Kış Kadın Koleksiyonu’nu düzenlediği Trunk Show ile İzmir Alsancak’ta Vakko dostlarına tanıttı. Sofistike şıklığın simgesi Vakko, merakla beklenen...

Under Armour’dan farklı koşu stillerine özel ayakkabılar! Sporculara kendilerini iyi hissettirmeyi ve onları en yüksek performanslarına ulaştırmayı hedefleyen Under Armour, farklı stilde koşular için, farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanan koşu ayakkabısı koleksiyonu SpeedForm’la dikkat çekiyor. Her...