YENİ YIL MEZELERİNİZ ATÖLYE TAT’TA

Damak zevkine düşkün Mavişehirlilerin vazgeçilmez adresi haline gelen Atölye Tat, yılbaşı gecesi sofralarınıza lezzet katacak meze çeşitleri ile sizleri bekliyor.
15 senedir yöneticilik ve aşçılık yapan Salih Burçoğlu, sevgi ile bağlı olduğu bu hobisini kendi işletmesi olan Atölye Tat’ta her gün farklı yemek sürprizleriyle sizlerle buluşturuyor. Zeytinyağlılar, sıcak yemekler, mezeler ve tatlı çeşitlerini Atölye Tat’ın lezzetli ve titiz mutfağında bulabilirsiniz.
Adres: 6470/2 Sk. No:17/A Yalı Mah. Atakent (Başkent Polikliniği sokağı)
Tel: 0(232) 336 3060 – 0(533) 601 5200