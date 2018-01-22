ULUOĞLU 7 ŞUBESİ İLE HİZMETİNİZDE

15 yıldır kalitemizden ödün vermeden sizlerle birlikte olmanın gururuyla…

Atakent şubesinde hizmet vermeye başladığı günden beri Mavişehirlilerin en çok tercih edilen tatlıcısı Uluoğlu; yıllardır kalitesinden ve lezzetinden ödün vermeden hizmet vererek, doğum günü, organizasyon, düğün, nişan ve özel günleriniz için siparişler alıyor.

Mutfağındaki titizlik, güleryüzlü servisi ve ürünlerinin kalitesi ile lezzet tutkunlarından her zaman tam not alan Uluoğlu, Mavişehirlilerin en çok tercih ettiği tatlıcısı olmuş durumda. Baklava, pasta ve diğer ürünler için en yakın Uluoğlu’nu ziyaret etmeyi unutmayın.

ŞUBELERİMİZ

Merkez Bostanlı – 0(232) 323 5545 / Karataş – 0(232) 445 1527 / Hatay – 0(232) 243 5533

Çiğli – 0(232) 376 3968 / Alaybey – 0(232) 366 7639 / Bornova – 0(232) 457 3527 / Atakent – 0(232) 336 35 27