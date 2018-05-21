TALATPAŞA TIP LABORATUVARI MAVİŞEHİR’DE
1996 yılından beri İzmir’in kalbi Alsancak’ta, Talatpaşa Bulvarı’ında aralıksız hizmet veren Talatpaşa Tıp Laboratuvarı, 3. şubelerini Mavişehir Park Yaşam Ofisleri’nde açtı. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta keyifyli anlar yaşandı.
Hasta odaklı çalışan, hızlı ve doğru sonuç vermeyi ilke edinmiş laboratuvarlar zinciri olmayı ve yüzde yüz memnuniyeti hedefleyen Talatpaşa Tıp Laboratuvarı, Park Yaşam Ofisleri’ndeki yeni şubesine tüm İzmirlileri davet ediyor.
Karşıyaka Şube:
6523 Sk. No:32/B Kat:4 D:417 Park Yaşam Ofisleri Mavişehir – Karşıyaka / İZMİR
Tel: 0232 404 0 555 (Pbx) – 0232 404 0 556 (Pbx) – Fax: 0232 404 0 557
← Previous Story GEBELERDE FETAL DNA ANALİZİ