Gülüş Tasarımı hakkında merak edilenler

Diş Hekimi Arda Emre Yünük, Mavişehir Dergisi okurları için gülüş tasarımı hakkında merak edilenleri anlattı ve sıkça sorulan soruları yanıtladı.

“Gülüş Tasarımı” nedir ?

Gülüş tasarımı, bir gülüş estetiği konseptidir. Güldüğümüzde görünen ön bölge dişleri ve dişetleri üzerine uygulanan işlemlerden oluşur. Ön bölge dişlerinin estetik kavramlar ve oranlar doğrultusunda tedavisi ve bunun sonucunda estetik bir gülüşün sağlandığı bir uygulamadır.

Peki, ön dişlerimizdeki estetik problemler nelerdir?

Genel olarak ön dişlerdeki çapraşıklıklar, lekelenmeler, renk bozuklukları, form bozuklukları, simetri bozuklukları, dişetinin büyümesi ile ilgili estetik bozukluklar ve dişetinin fazla görünürlüğü ile ilgili bozukluklar hastalarımızı estetik olarak rahatsız eden problemlerdir. Bunların dışında hastanın farkında olmadığı problemlerden birisi de ön dişlerin boyutunun kısa ve hacimsiz olmasıdır. Bu şikayetlerden bir tanesi veya birkaçı aynı anda bulunabilir.

Güzel ve estetik bir gülüşün bir standardı var mıdır?

Her gülüş farklıdır ancak estetik kavramlar bizi “Hollywood gülüşü” olarak adlandırdığımız bir gülüşe yönlendirmektedir. Gülüş tasarımı ile hastaların detaylı yüz analizi ve kişilik analizi sonucu bahsettiğimiz bu Hollywood gülüşü standartlarında kişiye özel bir gülüş tasarımı yapıyoruz.

“Hollywood gülüşü”nü biraz daha açabilir miyiz?

Tabii ki. Bir örnek ile açıklamak gerekirse aklımıza kadınlar neden makyaj yapıyor sorusu gelmelidir. Makyaj yüzümüzdeki kontrastı arttırmak için yapılan estetik bir dokunuştur aslında. Peki makyaj yapmadan yüzümüzdeki kontrası doğal olarak oluşturan yapılar nelerdir? Dişler ve gözlerdir. Gözlerimizin beyazı ve dişlerimizin beyazı yüzümüzdeki kontrastı oluşturan aydınlık alanlardır. Gülüşü güzel denilen birisinin gülüşünü incelerseniz dişlerinin beyaz ve hacimli olduğunu fark edersiniz. Hollywood ünlüleri de sürekli kameralar karşısında oldukları için beyaz ve hacimli dişlere sahiptirler.

Gülüş tasarımında hangi işlemler yapılıyor?

Gülüş tasarımı halk arasında “yaprak porselen” diye adlandırılan “lamina veneer uygulamaları” ile yapılıyor. Dişlerin ön yüzeyinde yaklaşık olarak 0,2-0,5 mm kadar bir aşındırma yapılıp dişlerin üzerine hazırlanan yaprak porselenlerin sabitlenmesi sonucu estetik bir gülüş sağlanıyor. Bu işlemler öncesinde diş etlerimizdeki büyümeler ve asimetriler dişeti estetiği (gingivektomi/gingivoplasti) ile düzenleniyor. Eğer dişlerde aşırı çapraşıklık varsa öncesinde ortodonti tedavisi ( tel tedavisi ) ile bu çapraşıklıklar düzeltiliyor sonrasında dişlerdeki form bozuklukları yaprak porselenler ile gideriliyor.

Peki bu işlemlerin sonuçlarının estetik olacağını nasıl bilebiliriz?

Bu konu hastalar kadar bizim için de önemli bir konu aslında. Yapacağımız işlemler sonuçta estetik bir işlem olacağı için sonuçları öngörülebilir olmalıdır. Dijital gülüş tasarımı ile fotoğraflar üzerinde sonuçları hastalara gösterebiliyorduk ancak bu da bize yeterli gelmiyor. Çünkü gülerken konuşurken dişleriniz nasıl görünüyorlar, mimiklerimiz ile uyumlular mı, üst dudak dolgunluğumuz yeterli mi gibi sorular bizim için çok daha önemli. Bu yüzden “Mock-up” prova dediğimiz bir uygulamamız var. Daha dişlerimize hiçbir işlem yapmadan sadece ölçülerinizi alarak size bittiğinde dişlerinizin nasıl görüneceğini ağzınızda gösterebiliyoruz. Bu uygulama ile dişlerinizin son haline sizinle beraber karar veriyoruz.

Nedir bu “Mock-up” prova ?

Dişlerinizden aldığımız ölçüler modellere birebir aktarılır ve onlar üzerinde analog veya dijital modelaj tekniği ile modelaj yapılır. Bu sayede ağız dışında dişler hacimli, simetrik, yüz hatlarınıza uygun olarak yeniden şekillendirilirler. Bunun sonucunda bir kalıp elde edilir. Bu kalıp rehberliğinde dişlerinize geçici yaprak porselenler uygulanır. Bu aşama da dahil olmak üzere hiçbir aşamada gerçek dişler üzerine hiçbir işlem uygulanmaz.

Peki herhangi bir düzeltme yapabiliyor muyuz bu aşamada?

Siz, bittiğinde oluşturacağımız gülüşü ayna karşısında kendi ağzınızda görürsünüz. Bu seansta ufak düzenlemeler ve eklemeler yapabiliriz. Dudak dolgunluğunuz yeterli mi, güldüğünüzde ve konuşurken dudak hareketliliğiniz güzel mi, güldüğünüzde görünen diş hacmi yeterli mi gibi soruları bu seansta hem hasta olarak sizler hem de biz diş hekimleri cevaplamış oluruz. Mock-up aşamasından sonra gerekli aşındırmalar yapılır ve ölçüleriniz alınır. Yaprak porselenler hazırlandığında da çok güçlü yapıştırıcılar ( simanlar ) ile dişlerinize daimi olarak yapıştırılırlar.

Yani sonuçlarını öngörebiliyoruz?

Tabii ki. Sonuçlarını öngörmek sizden çok bizim istediğimiz bir şeydir. Ayrıca bu prova sayesinde lamine veneerler ile gülüş tasarımı sonucu yeterli estetiğe ulaşmayacağını düşündüğümüz hastaları dişlerine hiçbir işlem uygulamadan başka tedavi seçeneklerine yönlendirebiliyoruz.

Son olarak herkes gülüş tasarımı yaptırabilir mi?

18 yaşını doldurmuş her birey gülüş tasarımı yaptırabilir. Daha estetik gülüşler herkesin hakkıdır. Sonuçları öngörülebildiği için ve hasta ile beraber karar verildiği için estetik sonuçları çok tatmin edici bir tedavi seçeneğidir.

Diş Hekimi

Arda Emre Yünük