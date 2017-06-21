Özgür Yurdusev Tattoo 

Yeteneği ve işine olan saygısı ile adından söz ettiren dövme sanatçısı Özgür Yurdusev, Bostanlı’da açılışını yaptığı şık ve hijyenik ofisine dövme tutkunlarını bekliyor. Randevu sistemi ile çalışan ve ağrı eşiği düşük olanlara anestezi kremi ve anestezi iğnesiyle yardımcı olan Özgür Yurdusev, Mavişehir Dergisi’ne kendisini ve dövme hakkında merak edilenleri anlattı.

Özgür Bey biraz kendinizden bahseder misiniz? Bu mesleği seçmeye nasıl karar verdiniz?

Çocukluğumdan beri resim yapmayı çok severim. Okul dönemlerimde resim yarışmalarında birincilik ve ikincilik dereceleri aldım. Ben hayatı bir oyun gibi düşünüyorum. Bu yüzden tek düze yaşantıdan ve tek düze işlerden sıkılıyorum. Mesela telefonunuza bir oyun yüklerseniz, 10. levela geldikten sonra sıkılırsınız. İş hayatında da benim için aynı şey geçerli. Önceden pvc doğrama pencere işinde çalışıyordum. Ölçü alıp, düzgün bir şekilde uyguluyorduk. Yani yapılan iş standarttı. Bu tek düze işten sıkılmaya başladığımı fark ettim.

Hurda malzemelerden küçük küçük pencereler, helikopterler ve arabalar yapmaya çalışıyordum. Sonra bir ağabeyimin bana “senden güzel bir dövme sanatçısı olur” demesiyle benim aklımda farklı fikirler oluşmaya başladı. İlham aldığım bir söz var; “Herkesin bir hikayesi vardır, kimisi kağıda, kimisi deriye döker hikayesini. Kağıt yanınca, deri gömülünce hikaye biter.” Bu sözü duyduğumda benim de hikayemin kalıcı olması gerektiğini düşündüm. Mahalledeki arkadaşlarımın vücütlarına asetatlı kalemlerle geçici dövmeler yapmaya başladım. İsimim duyulmaya başladığında artık bu işi profesyonel olarak yapmaya karar verdim. Okul yıllarımdaki resim yeteneğimi, dövme mesleğine girince daha da geliştirdim. Günden güne gelişmekte olan sektörümüzde daha iyisi olmak için çalışıyorum.

Dövme yaptırmak isteyenlere ne öneriyorsunuz?

Dövmenizi sırf yaptırmış olmak için yaptırmayın. Dövme yaptıracak insanların tercihen anlamlı veya kendileriyle özdeşleşen bir model seçmelerini tavsiye ederim. Kişiye özel tasarımlar yaptığımız için bize bir fikirle, kendileri için anlamı olan bir şekil veya yazıyla gelmelerini tavsiye ederim. Çünkü parasını veripte mezara götüreceğiniz tek şey dövmenizdir. Dövme yaptırmaya karar verenlere, dövme yaptıracakları kişiyi iyi seçmelerini öneriyorum. Çünkü merdiven altı dövmeciler hızla yayılmaya başladı. Pişman olacağınız dövmeler yaptırmayın.

Dövme yapıldıktan sonraki bakım aşaması nedir?

Dövmecinizin tavsiye ettiği kremi günde üç defa nemli bir peçeteyle, dövmenizi temizleyerek uygulayabilirsiniz. Duşa girmeden önce bol miktarda vazelin sürerek, ılık suyla, dövmenize fazla su gelmemesine dikkat ederek duşunuzu alabilirsiniz. Yani işin mantığı, 10 gün boyunca sürekli nemli durması gerekiyor.

Dövme ilk yapıldığında güneşten ve sudan ne kadar süre korumak gerekiyor?

Dövme yapıldıktan sonraki ilk 24 saat kesinlikle suyla teması olmamalı. Devamındaki günlerde ise dövme üzerine iyice vazelin sürdükten sonra gönül rahatlığıyla duş alınabilir. Çıktıktan sonra alkolsüz bir ıslak mendille dövmeyi hafifçe silip, rutin kremleme işlemine devam edilebilir. Güneşle ilgili tavsiyem ise, dövme yapıldıktan sonraki ilk 3 hafta dövmenin güneşe uzun süre, direk temas etmemesi, daha canlı renkler edinilmesine yardımcı olacaktır.

Bazıları yara, yanık ameliyat izi, doğum lekesi olan yerlerini gizlemek için dövme yaptırıyor. Dövme bu izleri gizliyor mu?

Kesinlikle gizliyor. Buna ait çalışmalarımız mevcut. Bu çalışmalarımı örnekleyecek öncesi-sonrası paylaşımı yapamıyorum, çünkü müşterilerimiz rahatsızlık duyabiliyor.

Piercing taktırmak isteyenlere tavsiyeleriniz var mı?

Piercing işlemi gerçekten cerrahi bir işlemdir. Bu yüzden ucuz yollu piercinglerden kaçınmalarını tavsiye ederim. Çünkü kalitesiz olan piercing, takılan bölgenin enfeksiyon kapmasına sebep olabiliyor.

Stüdyonuzun özellikleri nelerdir?

Stüdyomuz günümüzün çağdaş ve modern tarzıyla örtüşmektedir. Ayrıca burada hijyen kurallarına da hassasiyetle dikkat ediyoruz. Sağlık benim için çok önemlidir. Kendi sağlığıma ne kadar önem veriyorsam müşterilemizin sağlığı da benim için o kadar kıymetli ve değerlidir.

Burada hangi hizmetleri veriyorsunuz?

Kalıcı dövme, geçici dövme ve piercing. İlerleyen süreçlerde kalıcı makyajı da icra etmeyi düşünüyorum.

Özgür Yurdusev Tattoo

Cemal Gürsel Cad. Hurşitbey Apt. No: 89 K:5 D:5 Bostanlı – İzmir

Tel: 0537 891 01 36

www.ozgurtattoo.com