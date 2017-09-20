MİNİ HAUS BABY İLE BEBEKLERİNİZ SEVGİ VE GÜVENLE GELİŞECEK

Mini Haus Anaokulu, 4 yıldan beri Çiğli’de kurulu müstakil binasında 3-6 yaş arasındaki çocuklarımıza hizmet vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çalışan anaokulumuz, bölgesinde, fiziki koşulları, geniş sınıfları ve uyguladığı bilingual eğitimiyle (Almanca) öne çıkan en önemli kurumlardan biridir.

Mini Haus, 4 yılda kalitesi ve velisine verdiği güven ile 2016-2017 yılında da Demirköprü mevkiinde 0-3 yaş arası bebek kreşini açmıştır. Çok kısa sürede Karşıyaka’da bir marka olan Mini Haus ailesi şu anda 0 yaş ile 6 yaş arasında tüm ailelerin çocuklarını güvenle ve huzurla emanet ettikleri bir yer haline gelmiştir.

Mini Haus Baby’de; çocuklarımız yaş gruplarına ve gelişim özelliklerine göre belirlenen sınıflarında, gelişim alanlarına göre hazırlanan aylık eğitim planları doğrultusunda, uzman ve sevgi dolu kadromuzun da desteğiyle geleceklerine adım atmaktadır.

Mini Haus Anaokulu

6782 Sok. No:27 Aydınlıkevler Mah. Çiğli

0232 370 07 01

Mini Haus Baby

0232 336 87 77

www.minihaus.com.tr