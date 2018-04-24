MAVİŞEHİR AYAK BAKIM MERKEZİ

PODOLOGIE CENTER

Aykak Bakım Merkezi, kısa bir süre önce Mavişehir’de kapılarını açtı. Medikal bakım, el ve ayaklardaki çeşitli sorunların giderilmesine ve koruyucu bakım ile ileride ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

Podoloji ; Latince’den gelen bir kelime. Açılımı ise; PODO(ayak) LOJİ(bilim) “Ayak Bilimi” anlamındadır. Podoloji normal şartlarda hekimler tarafından uygulanmayan, ayak sağlığının gerektirdiği bakım ile ilgilenir. Bu bakım şekli hem önleyici, hem iyileştirici, hem de tedavi edicidir.

Podoloji tarihi 1630’lu yıllara kadar uzanır. Avrupa’da, berberlik, dişçilik ve podolojistlik olan üç meslek “BADER” adı verilen kişiler tarafından yapılıyordu. Bu kişiler her üç işi de yapıyorlardı ve podoloji mesleğinin öncüleriydi. 19. yüzyılın başlarında bu meslekle ilgili geliştirme amaçlı çalışmalar yapılmaya başlandı. Üzerinden bunca yıl geçmiş olmasına rağmen günümüzde hala yeterli miktarda podoloji uzmanı yoktur.

Medikal ayak bakımı nedir?

Bir ömür boyu vücudun yükünü taşıyan ayaklarda zaman içinde farklı sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Kemik ve eklem deformasyonları,

batık tırnak, nasır, siğil, tırnak ya da deri mantarı ve terlemeye bağlı sorunlar en sık rastlanan ayak sorunları arasında yer alıyor. El ve Ayak Merkezi’nde medikal ayak bakımı, hem ayaklardaki bu tür sorunları gideriyor hem de koruyucu özelliği ile yeni sorunlar yaşanmasının önüne geçiyor. Estetik ve sağlığa yönelik yapılan medikal ayak bakımında hijyenik tırnak kesimi ve dizaynı, tırnak yüzeyinin temizlenmesi ve parlatılması, sertleşmiş derilerin giderilmesi gibi uygulamalar yapılıyor. Tıbbi cihazlar ve özel freze uçlu cihazlarla yapılan bu bakım sayesinde güzel, estetik ve sağlıklı ayaklara sahip olmak mümkün.

Neler yapılıyor?

Diyabetik ayak bakımı

Batık tırnak bakımı

Kalınlaşmış / Mantarlı tırnak bakımı

Deforme tırnak bakımı

Ortez uygulamaları

Jel sistemleri

Nasır bakımı

Deri deformasyon, sertleşme ve kalınlaşma bakımı

Çatlak topuk bakımı

Diyabetik Ayak Bakımı

Diyabetik hastaların en sık yaşadığı sorunlardan biri ayaklarında ortaya çıkan dolaşım bozukluğu ve his kaybıdır. Hastaların ayaklarında cilt incelmesi, soğukluk, solukluk ile birlikte sıcağı, soğuğu, dokunmayı ve ağrıyı hissetmeme kendini gösterebilir. His kaybından dolayı ayaklarındaki yaralanmaların farkına varamayan diyabet hastalarında kan akışının az olması da iyileşmeyi zorlaştırıyor. Hastaların ayaklarında çıkan ufak problemler ihmal edilmesi halinde ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle diyabet hastalarının ayak bakımının da özel olması gerekiyor. Bu kişilerin hassasiyetleri göz önüne alınarak ayak bakım ve tedavilerinde kesici pens ve sivri uçlu aletler yerinde özel cihazlar kullanılmaktadır.

Batık tırnak bakımı

Birkaç çesit tel sistemi ile batık tırnağın cerrahi olarak çekilmesine gerek kalmıyor. Uygulanan tel, tırnağın tekrar batmasını da engelleniyor.

Kalınlasmış (grifotik) / mantarlı tırnak bakımı

Kalınlaşmış tırnaklar ağrısız, acısız ve kanamasız şekilde inceltiliyor.

Deforme tırnak bakımı

Deformasyona uğramış, darbe sonucu ya da farklı nedenlerle şekli bozulmuş tırnaklar tekrar şekillendiriliyor.

Ortez uygulamaları

Parmak duruş veya basış bozukluğundan dolayı meydana gelen deformasyonlar, kişinin ayağına özel destek malzemesi hazırlanarak düzeltiliyor. Bu sayede deformasyona bağlı ağrı ve hassasiyet gideriliyor.

Ayak tırnağında protez sistem

Kalınlaşmış, deforme ve batık tırnaklarda, tırnak yatağının düzeltilmesi için uygulanıyor. Unguisan ya da Segment L sistemi ile mantarlı tırnaklarda tedavi süreci kısaltılıyor. Ayrıca tırnakta kalınlaşmadan veya mantardan dolayı oluşan rahatsız edici kötü görüntü de ortadan kaldırılıyor.

Nasır bakımı

Nasır tabakaları cihaz ile acı vermeden temizlenirken, baskının oluştuğu bölge korunmaya alınarak tekrar nasır oluşumu engelleniyor.

Deri deformasyon, sertleşme ve kalınlaşma bakımları

Özellikle ayak tabanında, uygunsuz basınç dağılımı, baskı ve sürtünme nedeniyle oluşan sertleşme ve kalınlaşmalar, ağrısız, acısız şekilde özel bir cihaz yardımı ile inceltiliyor. Tekrar oluşmasını engellemek için ise bası giderici destek malzemesi kullanılıyor. Ciltteki ölü tabakalar temizlenerek uygun ürünlerle bakım yapılıyor. Düzenli bakım ile cilt canlı, pürüzsüz ve ince hale getirilebiliyor.

Çatlak topuk bakımları

Düzenli olarak derinin inceltilmesi ve yağlı kremlerle uygun bakım yapılması ile topuk çatlakları gideriliyor.

Adres: 6518/1 Sk. Oifs 35 No: 42 D:11 Mavişehir

Tel: 0232 503 05 10

0545 312 02 56

Facebook: Mavişehir el ve ayak bakım merkezi

İnstagram: el_ayak_bakim

www.mavisehirayakbakim.com