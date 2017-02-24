KİŞİSEL GELİŞİM NEDİR?

Kişisel Gelişim dendiğinde aklımıza kişisel özelliklerimizi geliştirmek gelir. Aslında bu merkezlerde yapılan çalışmaların çoğu, kişinin kendini tanıması ile ilgilidir. Gerçek ‘Ben’imizi tanımıyorsak ne istediğini de bilemeyiz.

Hayatımızda elde etmek veya değiştirmek istediğimiz şeyler vardır. Bunun için de planlar yapar, bunları uygulamaya çalışırız. Bazen başarır bazen de başaramayız ve tekrar deneriz. Bazen de ne istediğimizi bilsek bile nasıl elde edebileceğimizi bilmiyor olabiliriz.

Kişisel gelişim merkezlerinde kişinin değiştirmek istediği yönlerini dönüştürebilmesi için ona uygun olan çalışmalarda ona destek olmak ve yol arkadaşlığı yapmak amaçlanır.

Bir de ne olduğunu tam adlandıramadığımız bazı huzursuzluklarımız, doyumsuzluklarımız, beklentilerimiz olabilir. Hani bazen karnımız tok da olsa bir şeyler yemek isteriz ama ne yemek istediğimizi bilemeyiz ya işte öyle bir huzursuzluk hissederiz.

Farkında olmadığımız bir şeyi değiştiremeyiz, dönüştüremeyiz. Kişisel gelişim çalışmalarında kişinin kendini tanıması ile ne istediğinin farkında olmasını sağlamak hedeflenir. Bu farkındalığı kazandığımızda ve farkındalıklarımız doğrultusunda adım attığımızda hayatımızdaki boşlukları doldurabilir, daha doyumlu, huzurlu, neşeli bir yaşama sahip olabiliriz.

Gelin bunları birlikte başaralım.

Trio Kişisel Gelişim Merkezi

Caher Dudayev Bulv. Huriye Cebeci Apt. No:101/2 Atakent – Mavişehir / İzmir

Tel 0232 369 87 46

www.triogelisim.com