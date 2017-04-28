İZMİR HARİKA BİR PİZZACI KAZANDI

İzmir harika bir aile ve harika bir pizza markası kazandı… Kerimoğlu ailesi uzun yıllardır Türkiye ve Finlandiya’da gıda sektörünün içinde olan, büyük başarılara imza atmış bir aile şirketi. Pizza Rucola’nın baş ustası, Nesrin ve Bülent Kerimoğlu’nun ağabeyleri Levent Kerimoğlu; Finlandiya’da pizza denince ilk akla gelen isimlerden biriyken Kasım ayında Türkiye’ye dönme kararı alarak tüm tecrübesi ve disiplinini kendi markaları olan Pizza Rucola’da sürdürmeye devam ediyor…

Rucola; Fince ve İtalyanca Roka anlamını taşıyor… Rucola’nın unları özel olarak getirtilip, Levent Kerimoğlu’nun sadece kendisinin bildiği karışımla hamur haline getiriliyor.

Tüm pizza hamurları elle açılıyor ve ağızda dağılan kıvamı ve lezzetiyle resmen bağımlılık yapıyor. Tüm çeşitleri denemek için kendinizi plan yaparken bulma ihtimalinizin çok yüksek olduğunu söylersek abartmış olmayız…

Nesrin Kerimoğlu; Pizza Rucola’nın marka iletişimi ve halkla ilişkilerini yönetiyor, Bülent Kerimoğlu satın alma, finans ve işletme ile ilgili sorumlulukları üstlenmiş, mutfak ise Levent Kerimoğlu’na emanet, açık mutfağın bu kadar titizlikle yönetildiğini görünce tüm anlatılan olumlu şeylere hak vereceksiniz.

Pizza Rucola’nın bir duvarı kitaplara ayrılmış, Pizzanızı beklerken veya yemeğiniz bittikten sonra kütüphaneden kitabınızı alıp okuyabilirsiniz, bir sonraki gelişinizde kaldığınız yerden devam eder, bir de diğer pizzaları tatmış olursunuz… Barınaktaki hayvanları da destekleyerek hepimizin kalbinde taht kuran Pizza Rucola’ya hoş geldin diyor, hayırlı müşteriler diliyoruz.

Pizza Rucola

Bestekar Sadi Hoşses Sokak No:42/A Bostanlı

0850 279 79 36

www.pizzarucola.com