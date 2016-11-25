İZMİR DANS ATÖLYESİ ULUSLARARASI METU OPEN YARIŞMASINDAN KUPA İLE DÖNDÜ

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Vakko Kadın 2016-17 Sonbahar/Kış Koleksiyonu: Doğal, Romantik, Enerji Dolu… Vakko Kadın 2016-17 Sonbahar/Kış Koleksiyonu Özel Bir Sunumla Tanıtıldı Vakko, 2016-17 Sonbahar/Kış Kadın Koleksiyonu’nu düzenlediği Trunk Show ile İzmir Alsancak’ta Vakko dostlarına tanıttı. Sofistike şıklığın simgesi Vakko, merakla beklenen...

Under Armour’dan farklı koşu stillerine özel ayakkabılar! Sporculara kendilerini iyi hissettirmeyi ve onları en yüksek performanslarına ulaştırmayı hedefleyen Under Armour, farklı stilde koşular için, farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanan koşu ayakkabısı koleksiyonu SpeedForm’la dikkat çekiyor. Her...

Spor Yapmak Lüks Değil, Bir Alışkanlık Olmalı! Belki daha önce hiç spor yapmadınız, belki başlayıp bıraktınız… Belki de, sporun bir lüks olduğunu düşünüyorsunuz. Sizi rahatlatarak başlayayım: Spor, kesinlikle bir lüks değil. Doğru spor türünü seçerseniz, çok...