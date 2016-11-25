İZMİR DANS ATÖLYESİ ULUSLARARASI METU OPEN YARIŞMASINDAN KUPA İLE DÖNDÜ

20 farklı ülkeden, 330 sporcunun katıldığı yarışmada Ahmet Tuna Dumanoğlu-Defne Sarçın çifti “Minikler2 Latin” kategorisinde 3.lük kupasını İzmir’e getirerek büyük bir başarıya imza attılar.
14 çift sporcu ile yarışmaya katılan İzmir Dans Atölyesi’ni Minikler1 Standart kategorisinde temsil eden Doruk Şahin-Duru Polat çifti de dördüncü olarak final madalyasının sahibi oldular.
İzmir Dans Atölyesi sporcuları sırasıyla İstanbul, Ankara, Adana, İzmir ve Antalya’da düzenlenecek TDSF Dans Sporu Ligi yarışmaları çalışmalarına devam etmektedirler. İDA sporcularını kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.