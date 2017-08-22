İKİNCİ EVİNİZ LUGO KIDS ANAOKULLARI

London United Adiucation çatısı altında faaliyet gösteren Lugokids Anaokulları; eğitim konusunda bilgi ve birikimlerini deneyimli kadrosu ve yenilikçi projeleri ile birleştirdi.

LUGO KİDS anaokullarının öncelikli hedefi güvenli, sevgi dolu, eğlenen mutlu çocuklar. Sevgi ve güven ile oynayan çocuklar her şeyi öğrenebilirler gustosuyla, serbest ve organize oyunlarla kendini keşfederek sosyalleşen çocuklar.

Bireysel gelişimlerine de ilk adımlarını atıyorlar

Bahçeli ve güvenli bina yapıları ve yaşam merkezlerine yakın lokasyonları ile çocukların kaygılanmadan geldikleri ikinci evleri olacak. Bireysel eğitim programları ile ailelerle iş birliği yapan rehberlik servisi, çocuğun yaşı ve gelişimine göre planlamalar yaparak eğitimi bireysel gelişim üzerinde şekillendirir.Ailelerin gelişim noktalarını seminerler ve birebir iletişimle güçlendirir. Eğitim ve öğretim programları yaşlarıyla doğru orantılı artan ve farklılaşan şekilde Uluslararası ve çağdaş eğitim yöntemlerinin Türk değerler eğitimi ile birleştirilerek özgün bir yapıda aktarılmaktadır.

İngilizce dual eğitim olarak veriliyor

Sınıflarda bir İngilizce bir sınıf öğretmeni ile çocuklar her iki dilde de dil konuşma becerisi kazanır. Alanında profesyonel branş eğitmenleri ile ilgi ve yeteneklerini keşfeden çocuklar çok yönlü yetenek ve vizyon kazanırlar.

Çocukların aileleri ile paylaştıkları alanlarından dış dünyaya ve sosyal çevreye attıkları ilk adımlarının güvenlik, hijyen ve kafalarında oluşan ilk okul şemalarıyla, geleceğe olumlu ve başarılı taşınması Lugokids eğitim kurumları için çok önemli.

Anneler, babalar, çocuklar ve personeli ile Lugokids eğitim kurumları büyük bir aile olduklarını, birlikte eğlenmek, öğrenmek ve büyümek için tüm İzmirlileri beklediklerini söylediler.

Mavişehir – 1 Lugokids

8291/2 Sk. No: 1/E Ataşehir Mahallesi Family Park Villaları Mavişehir

Tel: 0232 324 41 41

Gsm: 0532 617 63 14

mavisehir@lugokids.com

Mavişehir – 2 Lugokids

8291/2 Sk. No: 1/D Ataşehir Mahallesi Family Park Villaları Mavişehir

Tel: 0232 324 56 00

Gsm: 0553 804 57 46

mavisehirplus@lugokids.com

Karşıyaka Lugokids

Bahriye Üçok Bulvarı Latife Hanım Sk. No: 33/1 Karşıyaka

Tel: 0232 323 24 00

Gsm: 0552 220 07 94

karsiyaka@lugokids.com